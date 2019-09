Die Weinlese ist in der Region in vollem Gange, altmodisch per Hand. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch. (GW) In vollem Gange ist derzeit die Traubenlese in Wiesloch und den umliegenden Weinbaugemeinden. Allerorten sieht man die Vollernter durch die Weinberge fahren, hochtechnisierte Maschinen, die längst in Konkurrenz mit der Handlese stehen. Die neue Generation dieser Erntemaschinen ist nicht mehr vergleichbar mit früheren Geräten.

Traubenschonend wird das Lesegut von den Rappen (dem Stielgerüst der Trauben) geschüttelt, da zum Teil rund um die Uhr gefahren wird, haben die Winzer mehr Flexibilität. Das kommt der Mostqualität zugute, machten doch in den letzten Jahren, bedingt durch den frühen Herbst, vor allem die Lesetemperaturen tagsüber den Winzern beim Ausbau zu schaffen. Trotzdem setzen einige Winzer immer noch auf die Handlese, auch um schon im Weinberg selektionieren zu können.

Vollernter. Foto: Pfeifer

Der Vollherbst hat vor rund zwei Wochen begonnen. Was bisher in die Fässer kam, verspricht in Sachen Qualität einen der besseren Jahrgänge. Oechslegrade und Säure stimmen, sodass sich die Weinfreunde wieder auf einen guten Tropfen aus der Region freuen können. Etwas zu wünschen übrig lässt aber die Quantität.

Gut 30 Prozent weniger als im letzten Jahr schätzen derzeit nicht nur die hiesigen Winzer, auch der Badische Weinbauverband geht von dieser Größenordnung aus. Ob der leeren Keller bei so manchem Weingut kann das zu einer nicht erfreulichen Nachricht werden.

So ähnlich sieht man es beim Rauenberger Familienweingut Ihle. "Unsere Weine haben im Moment eine angenehme Säure bei guten Oechslegraden. Wir denken, dass wir den richtigen Lesezeitpunkt genau getroffen haben. Nur die Menge lässt zu wünschen übrig", meint Andreas Ihle. Das ist im Weingut von Markus Hirsch aus Mühlhausen noch gravierender. "Bei sehr guten Qualitäten bekommen wir nur rund die Hälfte vom letzten Jahrgang. Das ist für uns katastrophal", erklärt Hirsch.

Dasselbe vorläufige Fazit zieht Friedhelm Koch aus Dielheim: "Wir haben in manchen Lagen 50 Prozent weniger als im letzten Jahr. Im Moment sind die kalten Nächte für uns ein Segen, dadurch gewinnen die Trauben noch an Qualität und wir können einen Topjahrgang einfahren."

Das Weingut Hummel in Malsch hat schon Ende August Sektgrundweine vom Chardonnay und Pinot Meunier (Schwarzriesling) gelesen, seit knapp 14 Tagen ist die Hauptlese im Gange. Auf 40 Prozent weniger als im letzten Jahr schätzt Bernd Hummel den Ertrag. Hier wird es als unabdingbar angesehen, mit der Hand zu lesen.

Winzergenossenschaft Kraichgau. Foto: Pfeifer

"Besonders die Burgunderbeeren hatten vereinzelt einen Sonnenbrand. Die Beeren sind dann teilweise eingetrocknet, mit der Handlese können wir sie entfernen. Damit wollen wir Bitternoten im Wein vermeiden, die später nicht mehr korrigiert werden können. Wir werden jetzt ohne Zeitdruck und ganz entspannt die Lese einbringen. Bei den Rotweinen haben wir uns entschlossen, die Trauben wegen des guten Gesundheitszustands noch etwas länger hängen zu lassen", sagt Hummel.

Der letztjährige Ehrenpreisträger für den Kraichgau, Rüdiger Bös vom gleichnamigen Weingut in Malsch, beklagt als Wermutstropfen die zu geringe Menge. "Die goldenen Herbsttage der letzten beiden Wochen haben die Oechslegrade noch einmal nach oben katapultiert, sodass wir wieder hervorragende Weine produzieren werden." Entspannt geht es im Weingut von Manfred Block in Mühlhausen zu, dessen Flächen sich alle auf Rauenberger Gemarkung befinden.

"Wir sind bisher von unseren Burgundern begeistert. Unser Aushängeschild, der Auxerrois, lässt schon jetzt sein großes Potenzial erkennen, gerade für diese Rebsorte wird es ein Superjahrgang geben. Wir hoffen jetzt, dass die kalten Nächte noch anhalten. Da werden die Rieslinge und Spätburgunder garantiert davon profitieren", so die Zwischenbilanz von Manfred Block.

Beim Weingut Fellini in Rauenberg war man Mitte dieser Woche mit 80 Prozent der Lese durch. Anfang nächster Woche will man mit dem Riesling anfangen und dann an die Rotweine gehen. Bernhard Fellhauer geht davon aus, dass bis Mitte Oktober die Weinlese abgeschlossen sein wird. "Zwar rechnen wir damit, dass wir bis zu 35 Prozent weniger bekommen, doch was wir bis jetzt im Fass haben, verspricht beste Weinqualitäten" sagt der Winzer.

Foto: Pfeifer

Beim größten Traubenerzeuger in Nordbaden, der Winzergenossenschaft Kraichgau, will man bis Ende der kommenden Woche mit dem größten Teil der Lese durch sein. "Wir haben bisher von unseren Winzern nur sehr gutes Lesegut bekommen. Zwar lassen auch bei uns die Mengen zu wünschen übrig, doch dafür bekommen wir fast nur gesunde Trauben angeliefert.

Wir erwarten daher vom Jahr 2019 Topweine. Vor allem der Auxerrois, den wir hauptsächlich von Rauenberger Gemarkung kommen, gibt mit seiner komplexen Säurestruktur und seinen Oechslegraden Anlass, auf einen Spitzenwein zu hoffen", so das erste Fazit von Geschäftsführer Carsten Wipfler.

Sehr zufrieden mit dem bisherigen Herbstverlauf zeigt sich der neue Winzerkeller-Geschäftsführer Wolfgang Riesterer. "Das Wetter der letzten Tage kam uns entgegen, vor allem die Burgunder sind bei uns Spitze. Zu Anfang des Herbstes haben wir für die Herstellung von Sekten Grundweine gelesen. Die Qualitäten waren sehr gut, sodass wir hier auch sehr gute Winzersekte erwarten", sagte Riesterer.