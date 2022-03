Baiertal. (aham) Bis vor einer Woche war sie noch Kosmetikerin, jetzt ist Melissa Turan Kandidatin bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Und die Baiertalerin hat sich ein großes Ziel für die Sendung des Fernsehsenders RTL gesteckt: "Ich will gewinnen", sagt die 23-Jährige.

Ihr erster Auftritt ist in der Folge am Samstag zu sehen. In Wahrheit liegt er schon eine Weile zurück, wie Turan berichtet. Schon im Juli 2021 stellte sie sich den DSDS-Juroren. Für diejenigen, die die Deutschtürkin kennen, ist das auch leicht ersichtlich: Denn letzten Sommer hatte sie noch lange blonde Haare; inzwischen hat sie sich von der langen Mähne getrennt und ist wieder zu ihrer dunklen, natürlichen Haarfarbe zurückgekehrt.

Zu dem Casting war Turan eingeladen worden. Zunächst war sich die Baiertalerin gar nicht so sicher, ob sie hingehen soll, erinnert sie sich. Aber nachdem sie sich mit ihren Freunden und ihrer Familie beraten hat– sie wohnt zusammen mit ihren Eltern und ihrer Großmutter in einem Haus – ist sie schließlich doch zum Vorsingen gefahren. "Ich hatte ja nichts zu verlieren", meint Turan im RNZ-Gespräch. Und dass Dieter Bohlen nicht mehr in der DSDS-Jury sitzt, hat sie zusätzlich überzeugt. Und so nahm sie eine fünfstündige Autofahrt in Kauf, um in Wernigerode im Harz – rund 80 Kilometer südwestlich von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg – ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Und zwar mit den Liedern "Hotel" von Celine und "Say My Name” von David Guetta und Bebe Rexha.

"Ich war mega-aufgeregt", erzählt die 23-Jährige. Sie sei zwar schon vor vielen Menschen aufgetreten, etwa bei Auftritten in Schulen, bei Geburtstagen oder Hochzeiten. "Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, dass man in ganz Deutschland zu sehen ist", berichtet Turan. Hinzu kamen noch die vielen Kameras und die Jury, die mit Schlagersänger, Moderator und Schauspieler Florian Silbereisen, der niederländischen Nummer-eins-Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad besetzt ist. "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man positives Feedback von der Jury bekommt", verrät Turan. "Es ist einfach was anderes, wenn Freunde sagen, dass man gut ist, oder wenn das jemand sagt, der erfolgreich in der Branche ist."

Auf Erfolg in der Branche hofft Melissa Turan auch. Daran arbeitet sie sogar schon recht lange. Im Alter von zwölf Jahren nahm sie für sechs Jahre Gesangsunterricht. "Dann habe ich gemerkt, dass ich keine Fortschritte mehr gemacht habe", erinnert sich die frühere Schülerin der Wieslocher Realschule. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand, nutzte bestehende Kontakte für Auftritte und veröffentlichte unter dem Künstlernamen "Melosh" schon zwei Poplieder mit tanzbarem Beat und eingängiger Melodie: "Funkstille" und "Primetime". Bei Letzterem singt sie auf Deutsch davon, dass man mit der richtigen Einstellung und vollem Einsatz alles schaffen kann.

Und genau diese Lebenseinstellung setzt Melissa Turan nun auch in die Tat um: Mit DSDS hofft sie, sich ihren Traum zu erfüllen. Nämlich dass sie von ihrer Musik gut leben kann. "Selbst, wenn es mit DSDS nicht klappt, ich mache weiter Musik", sagt die Baiertalerin. "Musik ist mein Leben." Ihre Karriere als Kosmetikerin hat sie deshalb vorerst auf Eis gelegt; aus dem Studio, das sie gemeinsam mit der Mutter ihres Ex-Freundes in Dielheim führte, ist sie ausgestiegen.

Ihr großes Vorbild ist die aus Barbados stammende R&B- und Pop-Sägerin Rihanna. "Wenn ich ein Star wäre, wäre ich wie sie", schwärmt Melissa Turan. "Krasse Outfits, Bomben-Musik und positive Vibes", fasst sie zusammen, was Rihanna zu ihrer absoluten Favoritin macht.