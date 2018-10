St. Leon-Rot. (kf) Rekordverdächtiges Oktoberwetter erfreute Besucher und Betreiber der 40. Roter Kerwe. In bewährter Tradition hieß am Samstag Kerwebüttel Marius Sandritter das Kerwevolk willkommen, darunter auch Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Der war jedoch, wie der Büttel einräumte, gar nicht anwesend, sodass zum großen Bedauern die vorgesehene Ehrung zur 20. ununterbrochenen Teilnahme entfallen musste. Nach Begrüßung des ebenfalls nicht anwesenden neuen Seelsorgers, Kaplan Lawrence Dike Uwakwe, ging es an die obligatorische Wahl des Kerwebürgermeisters durch den Kerwegemeinderat.

Ein Prosit auf die Roter Kerwe: Bürgermeister-Stellvertreter Rouven Dittmann, Kerwebürgermeister Richard Back und Kerwebüttel Marius Sandritter (v.li.). Foto: Galyna Hecker

Auch hierbei galt es, aufgrund der neuen Datenschutzverordnung, Hindernisse zu überwinden. Deshalb habe man kurzerhand bereits am Vorabend einen "erfahrenen Recken ausgewählt", Richard Back, langjähriger Vorstand der DLRG Rot. Durch intensives Trinken habe man sichergestellt, "dass "niemand mehr was wusste" und dadurch dem Datenschutz Genüge getan. Richard Back sagte spontan zu, er werde sich "voll in sein Amt hineinknien".

Danach überreichte Bürgermeister-Stellvertreter Rouven Dittmann die Amtskette an den neuen Kerwe-Amtsträger und gab einen zentralen Beschluss aus der letzten Gemeinderatssitzung bekannt: Um die dramatisch hohe Zahl der Nichtschwimmer im Ort zu reduzieren, sollen unter Aufsicht des Kerwebürgermeisters Schwimmkurse stattfinden, wofür auch der Bachlauf am Römerplatz und der Kehrgraben genutzt werden sollen.

Nach einer Musikdarbietung durch die Jugendkapelle (Leitung Maria Bierwald) ergriff der Kerwebürgermeister das Wort, dankte für das ihm nach seiner ersten Amtszeit vor 23 Jahren erneut erwiesene Vertrauen und gab die ab sofort geltenden Regularien bekannt: Es werde von jedem Kerwegast erwartet, dass er mindestens sein Lebendgewicht an Speisen und Getränken zu sich nimmt.

"Wer des net schafft, muss nach St. Lee uff de Sauerkrautmarkt un des dort wiederhole, awer nur mit Sauerkraut." Er tat auch einige im Kerwegemeinderat geltende Regeln kund wie: "Wir wissen zwar nicht, was wir wollen, aber das mit ganzer Kraft. Wo wir sind, klappt nichts, aber wir können halt nicht überall sein. Bei uns wird Hand in Hand gearbeitet; was die eine nicht schafft, lässt die andere liegen."

Eine Reminiszenz an die badische Revolution von 1848: Der Kerwebürgermeister kam als Revolutionär Friedrich Hecker. Die Roter Schützen ließen es dazu mächtig krachen. Foto: Galyna Hecker

Mit Unterstützung der Musikkapelle sangen Kerwegemeinderäte und Publikum gemeinsam das Roter Kerwelied, gefolgt vom Fassanstich durch Rouven Dittmann. Drei Schläge benötigte das stellvertretende Ortsoberhaupt, um das Freibier zum Strömen zu bringen. "Der auf dem Straßenfest in St. Leon im Sommer vorsorglich besuchte Kurs im Bierfassanstechen ist somit erfolgreich verlaufen", merkte der Kerwebüttel an. Mit einem weiteren musikalischen Beitrag durch die Musikkapelle (Dirigent Roland Wahl) ging die offizielle Eröffnung der Kerwe zu Ende.

Pünktlich krachten dann am Sonntagvormittag die vom Schützenverein Rot abgefeuerten Böllerschüsse zum Start des Kerweumzugs und des zweiten Teils der Kerwe. Die Kanoniere des SSV geleiteten gemeinsam mit der Musikkapelle, dem Kerwebüttel, dem Kerwegemeinderat sowie der Mini- und der Maxigarde des Frohsinns Rot den Kerwebürgermeister Richard Back mitsamt Ehrendamen zur Kerwebühne.

Eine Reminiszenz an die badische Revolution von 1848: Der Kerwebürgermeister kam als Revolutionär Friedrich Hecker. Die Roter Schützen ließen es dazu mächtig krachen. Foto: Galyna Hecker

Dort informierten nach einem Willkommen der Nachtschwärmer und aller neuen Gäste Kerwebüttel und Kerwebürgermeister über ihre besondere Kostümierung aus Anlass des vierzigjährigen Bestehens der "neuen" Roter Kerwe: Die Kleidung ist eine Reminiszenz an die Badische Revolution 1848 und die Botschaft des badischen Revolutionärs Friedrich Hecker.

In einer Rückschau würdigten sie die Verdienste der Gründungsväter und -mütter und des Kerwegremiums und sprachen ihnen Dank und Anerkennung aus: Den seinerzeitigen Vereinsvorsitzenden, allen voran "Scheffner Sus" Julius Scheffner, Horst Simon (Vorsitzender der Vereinsvorstände und Kulturausschussvorsitzender), "Rhein-Neckar" und "Dorfknipser" Edwin Heinzmann (Kulturausschussvorsitzender und Chronist), Ruth Laier (Einstudierung Kerwetänze), Willi Stegmüller (Texter des Roter Kerwelieds), "Mat" Matthias Riester (erster Kerwebürgermeister), "Major" Julius Steinhauser und "Netzer" Dieter Stegmüller (beide jeweils langjährige Kerwebüttel).

Foto: Galyna Hecker

Danach gab Kerwebürgermeister Richard Back die aktuellsten Kerwebeschlüsse bekannt: der Ausbau der ewigen Baugrube neben dem Eiscafé zum örtlichen Freibad, die Bewerbung um die Austragung der Formel 1 wegen der dafür besonders geeigneten Umgehungsstraße und den Straßenverkehrskreiseln (als Schikane) sowie die Verlegung der Roter Kerwe in die Bahnhofstraße ab 2019. Im Zug der Wasserleitungserneuerung wurde dort heimlich gleich eine Bierleitung und eine Weinleitung installiert, "sodass an jedem Anwesen nur noch die Zapfhähne eingeschraubt werden müssen".

Nach einem Tanz der Juniorengarde des Frohsinns (Leitung Mona Vetter und Svenja Thome) nahm der Kerwebürgermeister gekonnt den Fassanstich fürs Freibier vor. Musikalisch umrahmt wurde die Zeremonie durch die Musikkapelle. Im Anschluss nutzte das Publikum das Speise- und Getränkeangebot der Roter Ortsvereine beziehungsweise den Vergnügungspark in der Tullastraße.