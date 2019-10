Rotenberg. (rö/BeSt) Die gute Nachricht: "Die Martini-Kerwe wird stattfinden, wir können wie gewohnt feiern." Das versprach Rotenbergs neue Ortsvorsteherin Katrin Wagner vor Kurzem bei einem Rundgang durch die Baustelle der Ortskernsanierung in der Schlossstraße. Mit dabei waren der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU), Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel und mehrere Gemeinde- und Ortschaftsräte.

"Rotenberg erhält eine enorme Aufwertung", freute sich Klein über das Sanierungsprogramm, für das der Ortsteil nach vier vergeblichen Anläufen 2014 den Zuschlag erhalten hatte. Es handle sich um "sinnvolle Investitionen in einen wohnenswerten Ortskern", so Klein. "Wir wollen Raum für moderne Wohnverhältnisse schaffen und Platz zum Atmen, aber den Charme erhalten", sagte Katrin Wagner.

Dafür wird, wie Rauenbergs Bauamtsleiter Martin Hörner in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats berichtete, aktuell der erste Abschnitt der Schlossstraße zwischen Bachbrücke und Lourdesgrotte saniert. Hier liege man nahezu im Zeitplan. Für die Martini-Kerwe werde die Baustelle fast zwei Wochen stillgelegt und abgebaut, mit einer Fertigstellung des ersten Abschnitts an der Lourdesgrotte rechne er für Mitte 2020. Neben der Erneuerung der Kanäle und der Grundversorgungsleitungen werde im Anschluss der Straßenoberbau völlig erneuert.

Katrin Wagner erläuterte dazu bei der Vor-Ort-Begehung, zwischen Kirche und alter Verwaltungsstelle soll das Kopfsteinpflaster erhalten bleiben, daneben habe man sich für sogenanntes "Prägepflaster" entschieden - Asphalt mit Pflasteroptik, der nicht so anfällig sein soll. Umgebaut werden soll der Brunnen vor dem alten Rathaus, weil er laut Ortsvorsteherin "an dieser engen Stelle schwierig" ist, als beliebter Treffpunkt gerade für die Kinder aber auf jeden Fall erhalten werden soll.

Bis zur Kerwe sollen die Straßenarbeiten zwischen Brücke und Kirche laut Bauamtsleiter Hörner abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt von der ehemaligen Volksbank-Filiale bis zur Von-Reichenau-Straße soll sich im Juli 2020 anschließen, hierzu bedürfe es einer Vergrößerung des Sanierungsgebiets um den Straßenraum der Schlossstraße.

Laut Hörner sind bislang insgesamt 13 private Maßnahmen angegangen worden, die Förderungen in Höhe von 218.000 Euro erhalten haben. Hinzu kämen die städtischen Aktivitäten, die mit 470.000 Euro bezuschusst worden seien. Damit sei der Fördertopf mit einer Million Euro nahezu aufgebraucht, weshalb sich eine Aufstockung beim Land auf 2,5 Millionen Euro und eine Verlängerung des Förderzeitraums empfehle.

Insgesamt sei die Ortskernsanierung ein voller Erfolg. Eine gutachterliche Zwischenbetrachtung der möglichen Grundstückswertsteigerung der Anwohner soll im Sommer 2020 nach Abschluss des ersten Bauabschnitts erfolgen, um die Anwohner vor unbeliebten Nachzahlungen zu schützen.

Ein Thema bei der Vor-Ort-Begehung mit Karl Klein war auch die geplante Sanierung der aus dem Jahr 1920 stammenden Sandsteinbrücke über den Waldangelbach. Dafür könnte ein Landeszuschuss in Höhe von 90.000 Euro abgerufen werden. "Wir hatten eine Ausschreibung, aber das Angebot war doppelt so hoch wie die Kostenschätzung", erläuterte Bürgermeister Seithel. Diese hatte bei 200.000 Euro gelegen. Auch das Ergebnis einer beschränkten Ausschreibung sei "daneben" gewesen. "Zeitlich verzögert sich das", sagte er über die Sanierung.

Wie Bauamtsleiter Hörner im Ortschaftsrat sagte, will man in einem weiteren Anlauf nun den Bau der Behelfsbrücke und die Sanierung der Bestandsbrücke getrennt ausschreiben und hofft, so die Kosten besser in den Griff zu bekommen. Eine geplante neue Fußgängerbrücke neben der Bestandsbrücke werde zu 50 Prozent vom Land bezuschusst, allerdings müsse hierfür der Birnbaum an der Bachbrücke weichen. Zudem stünde man noch in der Planung der notwendigen Umlegung der Versorgungsleitungen (Strom, Telefon und Gas), die bisher an der nördlichen Brückenseite angebracht sind, so Hörner.