Die Brücke in der Schlossstraße Rotenberg wird saniert. Weil es die einzige Erschließungsstraße in den Ortskern ist, soll eine Behelfsbrücke an der Straße Herrenwiesen entstehen. Foto: Pfeifer

Rotenberg. (stoy) Der einzige Weg in den Rotenberger Ortskern, die Brücke in der Schlossstraße über den Angelbach, bleibt weiterhin für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr frei zugänglich. Eigentlich sollte sie schon seit Mitte Juli im Zuge ihrer Sanierung gesperrt werden, aber dann verzögerten die Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung die Arbeiten um einige Wochen.

Der Boden an der Stelle gegenüber dem Anwesen Menges-König, wo die provisorische Brücke errichtet werden sollte, war zu torfartig, die Behelfsbrücke hätte wegen ihres Eigengewichts nicht gehalten. Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Ersatzbrücke 20 Meter flussabwärts errichtet werden könne, berichtet der Rauenberger Bauamtsleiter Martin Hörner. Nun sei ein neuer Bauzeitenplan aufgestellt worden, die Sanierung der Brücke in der Schlossstraße, und damit einhergehend ihre Sperrung, soll Ende September/Anfang Oktober beginnen. "Die ganze Sache läuft jetzt wieder an, wir sind guter Dinge", so der Bauamtsleiter.

Am gestrigen Montag wurde mit den Arbeiten an den Fundamenten der Ersatzbrücke begonnen. Danach muss die bereits gebaute, provisorische Straße bis zum Ende der Herrenwiesen verlegt werden, bis die Ersatzbrücke selbst geliefert und aufgestellt wird. "Die gleiche Baufirma, die mit der Sanierung dieser Brücke beauftragt wurde, saniert auch die Schlossstraße. Deswegen muss dort der erste Bauabschnitt erst einmal fertig gestellt werden, bis mit der Brückensanierung weitergemacht werden kann", erläutert Hörner.