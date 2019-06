Wiesloch. (RNZ) Tanzen, mitsingen, feiern: Ihr neues Album "Alles oder Nichts" hat die junge Wieslocher Band "Dequartier" mit einer ausgelassenen CD-Release-Party im R’n’P in Wiesloch vorgestellt. Mit über 150 Zuschauern war das Konzert sehr gut besucht und ein großer Erfolg für alle Beteiligten.

Nachdem die Vorband "Whitepaper" aus Karlsruhe zu Beginn mit ihren eigenen Songs einheizte und das Publikum begeisterte, standen anschließend die fünf Jungs von "Dequartier" auf der Bühne und präsentierten stolz ihre neuen Songs, vorwiegend aus dem Genre "Indie-Rock". Zwölf Eigenkompositionen, ergänzt durch ausgewählte Cover-Songs von den Ärzten, "Von wegen Lisbeth" und "KIZ" boten über den gesamten Abend viel Abwechslung und wurden vom jungen Publikum mit kräftigem Beifall belohnt. "Alles oder Nichts" ist nach dem im letzten Jahr veröffentlichten "Kuchengeschmack" das zweite Studioalbum der Band, die früher als "Flashcakes" unterwegs war.

Sie möchte nun noch mehr Menschen erreichen und zu ihren Konzerten einladen. Mit ihrem neuen Programm sind die Jungs im Sommer auf Tour durch die Region und machen dabei unter anderem Station in Heidelberg, Mannheim und Speyer. In Wiesloch sind "Dequartier" wieder auf dem Stadtfest am 6. Juli zu hören.