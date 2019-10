Ein Beispiel für ein Starkregenereignis in der Region: Anfang Juni 2013 führten die Wassermassen in mehreren Ortschaften zu Hangabrutschungen, überfluteten Straßen (wie auf unserem Foto in der Malscher Straße in Rettigheim) und vollgelaufenen Kellern. Mit einem "Starkregenrisikomanagement" wollen sich zahlreiche Gemeinden jetzt besser vor ähnlichen Ereignissen schützen. Archiv-Foto: Östringer