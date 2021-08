Rauenberg. (tt) Die Sparkasse Heidelberg wird ihre SB-Filiale am Rewe-Markt in den Frankenäckern in Rauenberg, in der Anfang Juli Unbekannte den Geldautomaten sprengten und 20.000 Euro erbeuteten, nicht wieder eröffnen. Das erklärte die Bank auf RNZ-Nachfrage. Bei der Sprengung war die Einrichtung der Kleinstfiliale vollständig zerstört worden. Allein der Sachschaden am Gebäude wurde mit 100.000 Euro beziffert.

Zwischenzeitlich hat die Sparkasse eine Risikoanalyse für den Standort im Einkaufszentrum vorgenommen, in die mehrere Aspekte eingeflossen sind: "Gerade in den letzten Monaten waren wir von mehreren Geldautomaten-Sprengungen – insbesondere an Standorten außerhalb von Wohngebieten – betroffen", berichtet ein Sprecher. Zudem habe man bei der Entscheidung auch die an der SB-Stelle stetig rückläufige Kundenfrequenz berücksichtigt. Diese könnte – so der Sprecher – damit zusammenhängen, dass an den Kassen des Supermarktes Bargeldabhebungen möglich sind. Außerdem steige der Trend nach bargeldlosen Zahlungen der Einkäufe kontinuierlich.

"Unter Würdigung dieser Teilaspekte, aber auch der Tatsache, dass unsere Filiale in der Schönbornstraße 2 einen Rund-um-die-Uhr-SB-Bereich – dazu gehören Geldautomat mit Einzahl- und Auszahlfunktion sowie Ladefunktion Geldkarte/Prepaidhandy, Kontoauszugsdrucker und SB-Terminal – besitzt, wurde nun beschlossen, die SB-Stelle am Rewe nicht mehr wiederzueröffnen", so der Sprecher.

Allein in Rauenberg wurden im letzten Jahr zwei Geldautomaten gesprengt: Das Gerät der Sparkasse am 9. Juli sowie das der Volksbank Kraichgau im September 2020. In beiden Fällen wurde die Tat in den frühen Morgenstunden verübt und die Täter flüchteten danach über die Autobahn. Im Fall der Sparkasse soll ein hochmotorisierter Audi über die A 6 und das Walldorfer Kreuz auf der A 5 in Richtung Frankfurt geflüchtet sein. Am Kreuz Weinheim wechselten die Täter auf die A 659 und am Viernheimer Kreuz auf die A 67 in Richtung Darmstadt.