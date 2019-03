Schlagzeuger Armin Rühl: Der Rettigheimer Musiker ist wieder mit Herbert Grönemeyer auf großer Tour - mit Station in der Mannheimer SAP-Arena am 28. März. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Rettigheim/Rauenberg. Wenn Herbert Grönemeyer, der seit einiger Zeit wieder in Berlin lebt, ruft, sagt keiner Nein. Seine Band kommt aus der Rhein-Neckar-Region. Neben dem Wahl-Mannheimer Alfred Kritzer am Keyboard gehören auch Bassist Norbert Hamm aus Heidelberg und der Eppelheimer Gitarrist Stephan Zobeley zum festen Line-Up. Und natürlich Schlagzeuger Armin Rühl aus Rettigheim. Und das seit nunmehr 35 Jahren. Bis heute ist Armin Rühl ausnahmslos an allen Grönemeyer-Studio-und Livealben beteiligt gewesen.

Kürzlich hat Armin Rühl mit Guru-Guru-Saitenkünstler Jan Lindqvist aus Dossenheim und Bassmann Wolfy Ziegler aus Nußloch im Rauenberger Trick-Studio zudem das Album "Superkarma" eingespielt. "Ich habe Jan vor etwa zwei Jahren bei einem Auftritt kennengelernt und war sehr beeindruckt von seiner überaus feinen Gitarrenkunst", eröffnet Rühl. Die von Lindqvist, der im schwedischen Sandviken geboren wurde und in der Rhein-Neckar-Region eine zweite Heimat fand, komponierten Songs seien an nur drei Tagen live eingespielt und aufgenommen worden. "Mein Verständnis von Rhythmus und meine Energie stelle ich stets der Band zur Verfügung", betont der fast nie ohne charakteristische Kopfbedeckung anzutreffende Rühl. "Wir hoffen, dass viele Menschen dasselbe fühlen wie wir."

Dass mit Wolfy Ziegler - durch die Formationen "Zauberfinger" und "Stahl" sowie das gefeierte TV-Stück "Herr Zumpe und die Rocker" einem breiten Publikum bekannt - zudem ein grandioser Tieftöner im Line-Up ist, macht den von Stephan Keller aufgenommenen und gemixten Silberling zu einer im Wortsinn runden Sache. Die elf Songs und der Livesound erinnern teilweise an Bands oder Künstler wie Cream, Tito & Tarantula oder J. J. Cale, entfalten jedoch ihre eigene Schönheit, vor allem dann, wenn Sänger Lindqvist die Lapsteel-Guitar beeindruckend intensiv erklingen lässt. Der Blues, den Lindqvist spielt, besitzt hypnotische Qualität, Zieglers Bass und die Rhythmusarbeit Rühls erzeugen einen traumwandlerischen Groove, der vom ersten Ton an fesselt.

Das Album ist bereits auf dem Markt, jetzt kann sich Armin Rühl, der Teufels-Drummer, ganz auf die anstehenden Konzerte mit seiner "Hauptband" konzentrieren. Nach dem großen Erfolg der "Dauernd Jetzt"-Tour vor drei Jahren steht für Herbert Grönemeyer und seine Jungs nun die nächste große Tournee an. Das Publikumsinteresse an den Shows des Sängers, der im November 2018 das neue Album "Tumult" (nach dem 1993-Output "Chaos" wieder ein politisches Album) veröffentlichte, ist enorm. Die Tour mit etlichen Zusatzkonzerten, die ihn von März bis September in über 30 Hallen- und Stadien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden führt, macht am 28. März auch in Mannheim (SAP-Arena) Station. Bereits vor einem Jahr hatte Herbert Grönemeyer seine Band nach Berlin geholt. "Wir probten einen Monat im berühmten Hansa-Tonstudio, wo schon Popgrößen wie David Bowie oder U2 arbeiteten, um die Songs für die neue Platte aufzunehmen", erzählt Armin Rühl. Am 5. April feiert der Rettigheimer seinen 62. Geburtstag, sein ein Jahr älterer "Chef" folgt ihm eine Woche später.

"Eigentlich ist Herbert immer sehr gut drauf. Wenn an einem neuen Album gearbeitet wird, dann bleibt allerdings keine Zeit für Nebensachen." Volle Konzentration über zehn, zwölf Stunden am Tag sei angesagt. "Oft passiert es, dass alle Songs im Kasten sind, doch Herbert kommt am letzten Tag noch mit einer brillanten Idee", lacht Rühl. "Wir sind jedoch ein bestens eingespieltes Team, das seit Jahrzehnten zusammen ist. Deshalb hat der Chef mit uns auch keinen Stress", bekundet Grönemeyers Rhythmuskraftwerk. Am ganzen Prozedere habe sich nicht allzu viel verändert. Rühl: "Wie eine perfekte Fußballmannschaft, die jedes Mal die Meisterschaft holt."

Bevor die Tour startet, wird auch bei Rühl in Sachen Kondition aufgerüstet. "Wandern im schönen Kraichgau." Zudem arbeitet er im eigenen Weinberg, macht wie schon seine Vorfahren alles von Hand. "Reben schneiden, anbinden. Das ganze Programm." Schon die Eltern und Großeltern hätten ihren eigenen Wein angebaut. "Das habe ich gerne fortgeführt", sagt Rühl, der seinen Job nicht als Beruf, sondern als Berufung versteht. Und er verrät: "Auch Herbert war schon mal hier in Rettigheim und Rauenberg, hat meinen Wein probiert."

Der Unterschied zwischen großen Konzerten und kleinen Locations? "Die Intimität in einem Club, der persönliche Kontakt. Das hat schon was." Wenn Rühl nicht gerade mit Grönemeyer unterwegs ist, sitzt er bei seinen zahlreichen Sideprojekten an der Schießbude. Seit 2005 existiert die Band "Stahl" mit Peter Stahl (Gitarre, Gesang) und Wolfy Ziegler (Bass, Gesang). Auch mit der Formation "Starboyzz" ist Rühl unterwegs. Mit der, vom Östringer Robert Ahl vor 45 Jahren gegründeten Kultband "Galaxis", spielt er mit seinem Buchenholz-Set immer wieder gefeierte Konzerte in der Rhein-Neckar-Region und im Kraichgau.

Abschließend erzählt Rühl, dass ihm seine alte Band von 1984, "Die Wilde 13", immer noch sehr am Herzen liegt. "Wir proben oft zusammen und wollen den alten Spirit pflegen." Zudem spielt er einige Male im Jahr mit seinem guten Freund und Lehrmeister Franz Scheucher von der legendären "Big Roll Band". "Es geht immer weiter, hört hoffentlich nie auf", grinst der "ewige Trommler" Armin Rühl.