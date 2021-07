„Musik ist die intensivste, heilsamste und verbindendste Kraft, die ich kenne“: So lautet der Wahlspruch von Marc Marshall (r.) und Rene Krömer am Klavier. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Östringen. "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen", so ein glücklicher Marc Marshall, der jetzt beim Open-Air-Festival "Restart" in Östringen auftrat und über zwei Stunden lang die Konzertbesucher in "die ganze Welt der Musik" entführte und mit wunderschönen Liedern sowie durch starke Bühnenpräsenz verzauberte.

Seit Corona im März 2020 alles auf den Kopf stellte, hatte Marshall nicht weniger als 149 Livestreams gespielt, "um den Menschen in schwierigen Zeiten eine Freude zu bereiten". Jetzt war der bekannte Sänger und Entertainer aus Baden-Baden wieder in seinem Element und das begeisterte Publikum, das mit Applaus nicht geizte, lag ihm zu Füßen. Mit Pianist Rene Krömer aus der Eifel war ein Musiker an seiner Seite, der schon als Mitglied des Pepe-Lienhard-Orchesters bei den Konzerten von Udo Jürgens sein Können bewiesen hatte und seit dem Vorjahr zusammen mit Marc Marshall rund 500 Stücke in das gemeinsame Repertoire aufnahm. "Musik ist die intensivste, heilsamste und verbindendste Kraft, die ich kenne", lautet dessen Wahlspruch.

Mit dem eigenen Stück "Glaub an mich" begann die aus zwei Sets bestehende, emotionale oft auch spaßige Konzertreise und ein gut aufgelegter Improvisationskünstler Marc Marshall verriet den staunenden Menschen, dass sein aktuelles Bühnenprogramm "erst vor einer Stunde" entstand. Neben bekannten Stücken wie Simon & Garfunkels Klassiker "Bridge over troubled Water" oder Dinah Washingtons "What a Diffence a Day makes" – das er in spanischer Sprache interpretierte – überraschte der 57-Jährige mit "Because you’re mine" von Mario Lanza oder "Du bist die Welt für mich" von Richard Tauber, "dem deutschen Caruso".

Eines der beeindruckendsten Stücke des kurzweiligen Abends war sicher das bereits 1996 aus eigener Feder entstandene "Soul of Love", wobei die Baritonstimme des Künstlers ihre ganze Schönheit entfaltete. Bei "Route 66" kam mit Überraschungsgast Marco Vincenzi ein im Kraichgau bestens bekannter Saxofonist auf die Bühne.

Lustig wird es immer, wenn Marc Marshall "so schwätzt wie mir". Damit kündigte er das Lied "Du hast mir gerade noch gefehlt" auf Badisch an und eröffnete lachend ans Publikum gewandt: "Du hasch mer grad noch g’fehlt". Das durch Adele bekannt gewordene "Make you feel my Love" ist und bleibt ein Gänsehautsong, ebenso das von Udo Jürgens komponierte Stück "Was wichtig ist", das Marc Marshall, der Mann mit dem riesigen Stimmumfang, magisch interpretierte.

"Wir hoffen, dass dies ein Neuanfang für uns alle war", so der Künstler ganz am Ende einer schon etwas kühlen Sommernacht. Zu einem wunderschönen Konzerterlebnis hatte auch die "Session-Pro"-Mannschaft mit Alexander Schad durch perfektes Licht und Ton am Mischpult sowie Programmchef Lukas Jösel beigetragen. "Es tat so gut, endlich wieder einmal Livemusik zu genießen", brachten es vier Frauen aus Mühlhausen auf den Punkt.

Während Marc Marshall am 6. August in Ötigheim auf Deutschlands größter Freilichtbühne seinen nächsten großen Auftritt hat, geht es in Östringen am kommenden Wochenende mit der Formation "Fate" aus Sinsheim und "Amy Blond" aus Bad Schönborn/Östringen weiter. Infos, Programm und Tickets unter www.session-pro.de.