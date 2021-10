Eine rote Markierung kennzeichnet den Standort der Geschwindigkeitsmessanlage an der L 546, die im November in Betrieb gehen soll.

Reilingen. (RNZ) Weil die Lärmbelastung der Reilinger Anwohner entlang der L 546 zwischen St. Leon-Rot und Neulußheim immer stärker steigt und ein Tempolimit bislang keinen Erfolg brachte, soll nun ein stationärer Blitzer aufgestellt werden. Bis November soll die Radarfalle installiert sein.

Die exorbitante Lärmbelastung der Anwohner am südwestlichen Ortsrand von Reilingen erfordere eine unmissverständliche Antwort, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Reilingen. "Das ist der Wahnsinn, was man da aushalten muss", bestätigt Bürgermeister Stefan Weisbrod anhaltende Klagen der Anwohner. In keiner innerörtlichen Hauptverkehrsachse sei eine derartige Belastung zu verzeichnen, wie auf der Rückseite der Gebäude an Königsberger Ring und Breslauer Straße.

Kein passiver Lärmschutz schütze die Anwohner, das sei in der Vergangenheit versäumt worden. Die Landesstraße sei in diesem Abschnitt mit rund 12.000 Fahrzeugen pro Tag und einem steigenden Anteil an Schwerlastverkehr belastet. Die gravierenden Folgen der "durch die Decke schießenden" Geschwindigkeitsübertretungen seien unüberhörbar. Üblicherweise sei davon auszugehen, dass sich 85 Prozent aller Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten halten. Auf besagtem Straßenabschnitt seien es dagegen gerade einmal erschreckende 15 Prozent, welche die maximal zulässigen 70 Stundenkilometer fahren. "Eine Tempobegrenzung zeigt keine Wirkung, wenn sie nicht überwacht wird", schlussfolgert Weisbrod. Deshalb bleibe allein der Abschreckungseffekt einer stationären Anlage. "Den Anwohnern ist schon sehr geholfen, wenn die zulässige Geschwindigkeit eingehalten wird."

Es gehe auch keineswegs darum, so viel Geld wie möglich zu generieren. Allein eine verminderte Lärmbelastung stehe im Fokus, bekräftigte Weisbrod. Nicht zu verkennen sei auch er positive Effekt für Fußgänger und Radfahrer, die den Übergang in den Schwarzen Weg zum Staatswald Lußhardt nutzen. Weisbrod erwartet, dass die Geschwindigkeitsüberwachung bis November in Betrieb gehen kann. Die Lieferung des Pylons und der mobilen Messeinrichtung ist für Mitte Oktober zugesagt. Zuvor muss noch ein Betonsockel errichtet und die Stromzufuhr über den Verbindungsweg zur Breslauer Straße hergestellt werden. Für die Anschaffung des Blitzers hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich schon im Juli vergangenen Jahres ausgesprochen, als für die Gemeinde ein Lärmaktionsplan zu beschließen war.