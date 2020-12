Im Seniorenheim „Haus Blumeneck“ in Frauenweiler stiegen die Coronafälle leicht an. Foto: Pfeifer

Region Wiesloch/Walldorf. (stoy) Bis Anfang Dezember gab es keinen einzigen Coronafall im Frauenweiler Seniorenheim "Haus Blumeneck", erst vergangene Woche wurden mehrere Menschen positiv getestet. Inzwischen sind 18 Bewohnerinnen und Bewohner (von 59) sowie 15 Arbeitskräfte (von 74) mit dem Virus infiziert. Somit stieg die Zahl der positiv Getesteten im Vergleich zu vergangener Woche um insgesamt sieben. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

"Vier positiv getestete Mitarbeiter sind aber seit Montag wieder im Dienst", sagt Heimleiterin Maren Agena. Inzwischen werden alle 74 Arbeitskräfte Agena zufolge über einen Schnelltest zwei Mal die Woche getestet. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern werden sie allerdings nicht mehr durchgeführt: "Man möchte sie damit nicht zusätzlich belasten, außerdem hat es das Gesundheitsamt nicht mehr für notwendig gehalten", erklärt die Heimleiterin.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Stockwerke befinden sich laut Agena in Kohortenisolierung. "Das ist mit dem Gesundheitsamt abgesprochen, weil es viele Bewohner gibt, die sehr unruhig sind", so Agena. Denn im "Haus Blumeneck" sei der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner demenzkrank, der Bewegungsdrang sei somit krankheitsbedingt unstillbar. Dass damit positiv Getestete mit bisher coronafreien Seniorinnen und Senioren in Kontakt kommen, müsse die Heimleiterin "billigend in Kauf" nehmen.

Denn schließlich könne man wegen des Drangs zu laufen ohnehin nicht garantieren, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner alleine isolieren. "Die Kohortenisolierung tut ihnen gut, es herrscht wieder ein soziales Miteinander, man isst wieder gemeinsam und die Angebote starten wieder", berichtet die Heimleiterin. Mitte Januar werde das Gesundheitsamt alle nochmals testen.

Wie eine Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, ist in weiteren Senioreneinrichtungen rund um Wiesloch und Walldorf keine Häufung von Fällen bekannt. Das schließe allerdings keine Einzelfälle aus.

Auch in den Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe wurden die letzten Monate immer wieder Fälle in Senioren- und Pflegeheimen bekannt. So befinden sich derzeit im Kraichgauheim in Bad Schönborn 52 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner (von insgesamt 97) und 31 infizierte Beschäftigte (von 85). Vier der Seniorinnen und Senioren sind an oder mit dem Coronavirus verstorben, so ein Pressesprecher des Landkreises Karlsruhe.

Weiterhin gebe es Fälle im Östringer "Pflegezentrum Haus Edelberg": elf infizierte Bewohnerinnen und Bewohner (von insgesamt 98), zwei inzwischen verstorben, und drei infizierte Arbeitskräfte (von 70), sowie in der "Pro Seniore Residenz am Wald" in Waghäusel: Dort sind es insgesamt 19 positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner (von 51) und sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.