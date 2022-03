Blumen neben Gemüse und gegenüber von Wurstwaren: Der Walldorfer Wochenmarkt ist einer der Märkte in der Region Wiesloch/Walldorf, die ein abwechslungsreiches Angebot bieten. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Sie bringen Leben in den Ortskern und dienen dem Einkauf genauso wie dem Dialog: In nahezu allen Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ Wiesloch/Walldorf gibt es mindestens einmal pro Woche einen Markt. Die einzige Ausnahme bildet Malsch, dort wird kein Wochenmarkt veranstaltet. Hier ist eine Übersicht über Zeit, Ort und Angebot jener Veranstaltungen, die mehr als nur ein Ort zum Einkaufen sind.

> In Wiesloch ist gleich zweimal die Woche Marktzeit: dienstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr. Auf dem Adenauerplatz werden unter anderem Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Fisch und Käse sowie Blumen und Pflanzen angeboten. Außerdem gibt es Dampfnudeln, Wildkräuterprodukte, mediterrane Feinkost, Alpenspezialitäten, Kuchen und Honig zu kaufen. Auch ein Weingut unterhält einen Stand. Das Angebot variiert je nach Wochentag.

> Die Walldorfer können jeden Donnerstag ab 8 bis 13, maximal 14 Uhr ihren Wochenmarkt besuchen, der auf dem Marktplatz stattfindet. Jede Woche werden Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch, Wurst, Käse und frischer Fisch angeboten. Nicht wöchentlich, aber häufig gibt es zudem Südfrüchte, Oliven, Räucherfisch, Honig und Dampfnudeln. Der Markt ist Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht zufolge gut besucht, "das ist eine Kommunikationsdrehscheibe".

> Mühlhausen hat zwei Wochenmärkte: Im Kernort findet der Markt freitags von 14 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Dort werden Backwaren, Obst und Gemüse, Fleisch-, Fisch- und Wurstspezialitäten, mediterrane Feinkost, Käsespezialitäten und Antipasti angeboten. Außerdem stehen wöchentlich Freilandstauden zum Verkauf und ein Stand bietet Thaiessen zum Mitnehmen an. Alle zwei Wochen gibt es ein Bewirtungsangebot durch einen Ortsverein. In Rettigheim findet der Markt ebenfalls freitags, 8 bis 12 Uhr, auf dem Kirchenvorplatz in der Ortsmitte statt. Angeboten werden Metzgereiwaren, Gemüse, Obst, Allgäuer Käsespezialitäten, Wollartikel, Blumen und von 8.30 bis 9.30 Uhr Fisch.

> In St. Leon-Rot findet der Wochenmarkt jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr auf dem Hof der Kastanienschule in Rot statt. Dort gibt es wöchentlich Käse, Dampfnudeln, griechische, Alpen- und Puten-Spezialitäten sowie Obst und Gemüse. Probleme mit schwindenden Besucherzahlen gibt es hier der Gemeindeverwaltung nach keine, die Standbetreiber seien zufrieden.

> Die Rauenberger Bevölkerung kann sich jeden Mittwochmorgen auf den Wochenmarkt freuen: Von 8 bis 13 Uhr gibt es auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus regionale und saisonale Produkte. Die Klassiker wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie Backwaren werden genauso angeboten wie Feinkostspezialitäten, Pfälzer Dampfnudeln, Gewürzmischungen, Tee, Honig, getrocknete Früchte, Duftöle bis hin zu Blumen und Pflanzen. Einmal im Monat können auch Fair-Trade-Produkte gekauft werden. Der Wochenmarkt in Malschenberg ist seit September 2021 eingestellt.

> Der Dielheimer Markt bietet wöchentlich Obst und Gemüse, Käse, Putenfleisch und Wurst, Schaumküsse, frischen Fisch und Allgäuer Spezialitäten an. Außerdem gibt es mediterrane Feinkost, einen Metzgerei-Stand sowie Dampfnudeln mit Pfälzer Spezialitäten. Der Markt findet jeden Dienstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Dorfplatz bei der Kirche statt. Um 8.30 Uhr wird wöchentlich eine Marktmesse veranstaltet.