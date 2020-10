Von Sebastian Lerche und Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Nachdem der Rhein-Neckar-Kreis am Samstag den kritischen Inzidenzwert von 50 positiv getesteten Personen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten hatte, müssen nun nach Vorgabe des Landes Baden-Württemberg weitere beschränkende Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb hat der Landkreis am Wochenende seinen jeweiligen Kommunen eine Musterallgemeinverfügung zukommen lassen, die lokal umgesetzt werden muss. Neben den ohnehin schon geltenden Regelungen wird nun die Maskenpflicht verschärft, sie gilt insbesondere in Warteschlangen, auf Wochenmärkten und an bestimmten Plätzen, wo der Schutzabstand nicht eingehalten werden kann. Zudem ist der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen beispielsweise durch eine Sperrstunde oder eine Einschränkung von öffentlichem Alkoholkonsum neu geregelt. Dennoch gibt es von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiede:

> In Wiesloch wurden die Regelungen, die schon zuvor galten, verschärft. Um deren Einhaltung zu kontrollieren, aber auch, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, ist der Gemeindevollzugsdienst in der Fußgängerzone unterwegs, wie Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti erklärte. "Die Leute müssen sich erst einmal an die verschärften Regelungen gewöhnen", so der Ordnungsamtsleiter weiter. Kontrolliert werde allerdings nur stichprobenartig. Bürgermeister Ludwig Sauer betonte, dass es nicht darum gehe, die Bürgerinnen und Bürger zu bestrafen und Einnahmen zu erzielen. "Wir wollen die Menschen nicht drangsalieren, wir wollen einen weiteren Lockdown vermeiden und verhindern, dass die Leute krank werden", betonte er. Deshalb werde man zunächst mit "aller Freundlichkeit auf die Regeln hinweisen", bevor man mit einem Bußgeld drohe. Schließlich appellierte er daran, gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

> Für Walldorf gelten die verschärften Maßnahmen erst ab kommendem Sonntag, dem Tag nach Erscheinung des Veröffentlichungsorgans "Walldorfer Rundschau", erklärte Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht. Denn erst dann erfolge die formale öffentliche Erscheinung, die rechtlich geltend sei. "Vernünftig wäre es trotzdem, sich schon jetzt daran zu halten", ergänzte Brecht. Kontrolliert werde allerdings bis dahin nur wie sonst auch: Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts fahren für Kontrollzwecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder klingeln unangekündigt bei Bürgerinnen und Bürgern in Quarantäne.

> In St. Leon-Rot will Bürgermeister Alexander Eger "mit Fingerspitzengefühl" vorgehen. Wie in Walldorf gelten die neuen Regelungen erst nach Veröffentlichung im Ortsblatt, ab Samstag. Es gebe aber nicht gleich ein Bußgeld, man werbe jetzt um Verständnis für die verschärften Regeln. Auf dem Donnerstags-Wochenmarkt etwa oder dort, wo Menschen Schlange stehen. Auf Spielplätzen wiederum nicht, so Eger: Sie wurden zu Anfang der Pandemie geschlossen, aber weil sie "eigentlich nicht überrannt" werden, erübrigt sich das. Der Harres habe ein eigenes Schutzkonzept, der St. Leoner See sogar mehrere. "Es gilt der Appell, sich vorsichtig zu verhalten": Und da habe er den Eindruck, die Bürgerinnen und Bürger seien "im Großen und Ganzen diszipliniert und vernünftig". Trotzdem sei der Personalaufwand enorm. Auf Dauer aber dürften diese Einschränkungen nicht angelegt sein, so Eger, das übersteige die Grenzen des Erträglichen.

> Dielheim musste "unwesentliche Anpassungen" vornehmen, so Bürgermeister Thomas Glasbrenner. In die jetzigen Corona-Verordnungen habe man neben dem Wochenmarkt am Dienstag Sportplätze und die Bereiche vor den Kirchen aufgenommen – wo eben mit Menschenansammlungen zu rechnen sei. Schwierig aber sei, die permanenten Veränderungen unterliegenden Regeln im Detail zu vermitteln, das sei "ein komplexes Thema". Daher sei Aufklärung essenziell. Die Gemeinde beschränke sich auf stichprobenartige Kontrollen und viel Beratung – mit gutem Gefühl, so Glasbrenner, die Bürgerinnen und Bürger zeigten überwiegend Verständnis. "Wir sind immer gut gefahren, nicht als Ordnungshüter sondern als Ansprechpartner aufzutreten."

> Malsch steht mangels Fußgängerzone oder Wochenmarkt gegenwärtig vor geringfügigen Veränderungen, wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel erläuterte. "Einen Riesenaufwand" könne eine kleine Gemeinde bei Corona-Kontrollen nicht betreiben. In einem kleinen Ort genügten meist auch "ein Anruf, ein Gesprächsangebot, etwas Beratung". Damit habe man gute Erfahrungen gemacht und treffe auf Verständnis, so Würfel. Im Grunde seien sich ja alle einig, "niemanden in Gefahr zu bringen".

> In Mühlhausen wurden der Wochenmarkt, aber auch öffentliche Spielplätze in die Corona-Verordnung aufgenommen, so Hauptamtsleiter Günther Hotz: Zu wenig Abstand bedeute Maskenpflicht. Natürlich habe der Vollzugsdienst mehr zu tun, etwa bezüglich der Überprüfung von Menschen in Quarantäne. Aber insgesamt hat die Gemeinde laut Hotz gute Erfahrungen mit der Aufklärung gemacht, das soll auch so bleiben angesichts der seit Wochen schon niedrigen Fallzahlen.

> Rauenbergs Hauptamtsleiterin Nina Gellert sieht die Verschärfung der Regeln als "unvermeidlichen Schritt". Es sei natürlich ein Mehraufwand für die Stadtverwaltung und noch mal eine zusätzliche Einschränkung für die Menschen, aber schließlich wolle man einen neuen "Lockdown" verhindern. Alle Bereiche, wo sich Menschen treffen, der Wochenmarkt natürlich mit seinem "erfreulichen Riesenzulauf" sowie Rathaus- und Kirchplatz generell, außerdem religiöse, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen fallen nun unter die neuen Regeln. Dank niedriger Fallzahlen komme Rauenberg mit der Situation aber zurecht, so Gellert. "Wir stehen an einem wichtigen Scheideweg", meinte Bürgermeister Peter Seithel: ob es nämlich beim derzeitigen Verständnis für die Coronaregeln bleibe. Er hoffe aufs und glaube ans Verständnis der Rauenbergerinnen und Rauenberger, er selbst spüre da eine "große Akzeptanz".