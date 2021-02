Von Agnieszka Dorn

Region Wiesloch/Walldorf. Um auf die prekäre finanzielle Situation in der Veranstaltungsbranche seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen, wurden Ende Juni 2020 bundesweit 9000 Kulturzentren, Veranstaltungshallen, Spielstätten und weitere Gebäude in rotes Licht getaucht. Diese Aktion unter dem Namen "Night of Light" sollte deutlich machen, wie schlecht es um die deutsche Veranstaltunsgbranche steht: Denn seit März vergangenen Jahres liegt die Arbeit in diesem Sektor fast komplett auf Eis und somit auch alle Berufe, die sonst im Hintergrund arbeiten: Ton- und Lichttechniker genauso wie Bühnenbauer. Sieben Monate nach der "Night of Light" hat die RNZ bei Veranstaltungstechnikern in der Region nach der aktuellen Situation gefragt.

"Die Situation ist eine Katastrophe, mittlerweile ist die Farbe nicht mehr rot, sondern zutiefst schwarz", sagt Manuel Dietenhöfer von MMD Veranstaltungstechnik in St. Leon-Rot. Dort hatte Dietenhöfer im Juni auch die "Night of Light" organisiert, das Veranstaltungszentrum Harres und die Kramer Mühle waren in tiefes Rot getaucht. Im letzten Jahr habe er 80 Prozent Umsatzeinbußen gehabt, berichtet Dietenhöfer, der Veranstaltungen im ganzen Rhein-Neckar-Kreis mit der nötigen Technik ausstattet.

"Die Hilfen reichen vorne und hinten nicht“, sagt Hubert Schramm. Foto: agdo

Trotz der prekären Situation werde der Veranstaltungstechniker seine Firma nicht aufgeben müssen – allerdings nur, weil er die Möglichkeit hat, ein wenig anders Geld zu verdienen. "So eine Chance haben viele nicht", so Dietenhöfer, durch die Corona-Krise sei der Arbeitsmarkt sehr ausgedünnt. Mit den jetzigen finanziellen Hilfen können Soloselbstständige, zu denen beispielsweise Tontechniker oder Bühnenbauer oft gehören, nicht einmal den Kühlschrank füllen, sie bekommen nur ihre beruflichen Ausgaben erstattet.

Ein Licht am Ende des Tunnels sieht der Veranstaltungstechniker nicht. Er rechne nicht vor 2022 damit, dass mittlere und größere Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können. Die Hoffnung liege auf zügige Impfungen – doch auch hier gibt es Verzögerungen. An dem Virus zweifelt keiner, so Dietenhöfer weiter, aber die Vorgehensweise der Bundesregierung in Sachen finanzielle Unterstützung für die Veranstaltungsbranche sei im Gegensatz zu anderen Branchen eine reine Katastrophe. Zumal die deutsche Veranstaltungswirtschaft über eine Millionen Beschäftigte habe und einen jährlichen Umsatz von über zehn Milliarden Euro mache.

80 Prozent Umsatzeinbußen hat der Veranstaltungstechniker Manuel Dietenhöfer aus St. Leon-Rot im letzten Jahr zu verkraften. Foto: A. Dorn

Als "eine Katastrophe für die gesamte Veranstaltungsbranche" bezeichnet auch Erich Hoffmann von Hoffmann-Mulitimedia & Sound aus Östringen die Situation. Die ganze Branche liege seit fast einem Jahr brach und sterbe vor den Augen der Politiker, so Hoffmann. Auch er werde überleben, allerdings nur, weil er das Geschäft die ganze Zeit nebenberuflich betrieben habe. Die Befürchtung ist deshalb groß, dass es nach der Corona-Krise keine Zulieferer mehr in Sachen Licht- und Tontechnik gibt, weil es viele finanziell nicht schaffen würden, zu überleben, meint der Veranstaltungstechniker.

Zwar biete Baden-Württemberg Soloselbstständigen, Freiberuflern, kleinen und mittleren Unternehmen ein sogenanntes Überbrückungsgeld an, bei dem in den letzten Monaten bis zu 75 Prozent des jeweiligen Umsatzes aus dem Jahr 2019 beantragt werden konnte – oder alternativ ein durschnittlicher Monatsumsatz aus dem ganzen Jahr 2019. Allerdings bekommen Hoffmann zufolge die wenigsten Antragsteller so viel Geld ausbezahlt, dass es zum Leben ausreicht. So bleibe letztendlich nur der Weg in die Grundsicherung. "Die Politik hat gute Ideen, doch es hapert an der Umsetzung", sagt Hoffmann. Erschwerend komme dazu, dass die Anträge von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gestellt werden müssten und sich das mittlerweile aufgrund des langen Berufsverbots nicht jeder leisten könne.

Für den Rauenberger Veranstaltungstechniker Steffen Schmidt ist es unverständlich, wie man eine ganze Branche sterben lassen kann. Foto: A. Dorn

Umsatzeinbußen von 100.000 Euro habe ihm die Corona-Krise bisher eingebracht, schildert Steffen Schmidt von der Rauenberger Veranstaltungstechnik-Firma SVT. Auch er hat das Glück, auf eine andere Art und Weise in der Veranstaltungstechnik Geld zu verdienen: Derzeit ist er für die Technik bei Online-Veranstaltungen von Firmen verantwortlich. Allerdings reiche das gerade einmal zum Überleben aus. Viele Soloselbstständige wie Ton- oder Bühnentechniker hätten Arbeit in anderen Branchen gefunden. "Die Lobby der Veranstaltungsbranche ist nicht groß", sagt Steffen Schmidt, die Autoindustrie sei besser aufgestellt und bekomme entsprechend mehr finanzielle Unterstützung. Auch für ihn ist es unverständlich, dass man eine ganze Branche sterben lässt. "Die Politik weiß nicht, was sie tut, anders kann ich mir das nicht erklären", so Schmidt mit Blick auf den jährlichen Milliarden-Umsatz in der Branche.

Hubert Schramm von Extrem Sound-and-Light aus Walldorf hat im vergangenen Sommer eine einzige Veranstaltung mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Er überlebt mit seiner Firma momentan nur, weil seine Frau den Lebensunterhalt bestreitet. "Die finanziellen Hilfen reichen vorne und hinten nicht", berichtet Schramm. Zudem seien die Anträge auf finanzielle Unterstützung kompliziert und die Auszahlung würde viel zu lange dauern. Für ihn ist es ebenfalls nicht nachvollziehbar, dass die Regierung die Branche "so dermaßen im Stich" lasse. Jahrzehnte lang habe man Umsatz generiert und Geld in die Staatskasse gespült und jetzt komme nichts zurück, so Schramm.