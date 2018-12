Region Wiesloch/Walldorf. Das Jahr 2018 war wieder reich an Schlagzeilen. Was in den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf passiert ist, wollen wir hier noch einmal in Stichworten Revue passieren lassen.

Januar

Alle Jahre wieder: Kinder und Jugendliche engagieren sich als Sternsinger für ihre Altersgenossen in ärmeren Ländern.

Sturmtief "Burglind" lässt die Region vergleichsweise glimpflich davonkommen.

"Burglind"-Sturmschäden rund um Wiesloch - Die Fotogalerie

In Mühlhausen wird der Landtagsabgeordnete Karl Klein mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet.

Startschuss für die neue Auflage des Projekts "Schüler machen Zeitung": Es beteiligen sich sechs Schulen mit rund 270 Schülern.

Die neue, 230.000 Euro teure Orgel in der evangelischen Kirche in Walldorf wird mit einem Konzert eingeweiht.

In Rauenberg findet für die vierjährige Stella eine große Typisierungsaktion statt, bei der sich fast 2000 Menschen registrieren lassen. Kurz darauf wird ein Stammzellspender für das Kind gefunden.

Baugenehmigung für ein 15-Millionen-Euro-Projekt: Am Ortseingang Mühlhausen entsteht ein Seniorenpflegewohnheim.

Erst wird ein Gasaustritt befürchtet, tatsächlich wurde aber von einem Dielheimer Entsorgungsbetrieb Cyclopentadien in die Kanalisation eingeleitet. Zehn Feuerwehrleute müssen in die Klinik.

Tarifstreit: Am 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall beteiligen sich auch Mitarbeiter der HDM.

Februar

Es ist das Jahr der schweren Unfälle: Vier Menschen sterben auf der Autobahn A5 bei St. Leon-Rot.

Für den weiteren Leimbachausbau zwischen Angelbacheinmündung und Hochwasserbecken Nußloch beginnt die Planfeststellung. Die Kosten sollen 16,5 Millionen Euro betragen.

Gunter Demnig verlegt in Malsch die ersten acht Stolpersteine.

Walldorfs Gemeinderat einigt sich auf drei mögliche Standorte für einen Neubau des Feuerwehrhauses, die näher untersucht werden sollen.

Spatenstich der SAP für ein neues Bürogebäude mit 450 Arbeitsplätzen am Hasso-Plattner-Ring. Investiert werden 30 Millionen Euro.

Die Stadt Walldorf beschließt ein Bündel sicherheitsrelevanter Maßnahmen. Hintergrund sind die Vorkommnisse der Halloween-Nacht 2017.

In Wiesloch findet die Auftaktveranstaltung für das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030+" statt.

Dieter Degreif beendet die Nußlocher Theaterfahrten nach 52 Jahren und 9762 Veranstaltungen.

März

In Rauenberg feiert die katholische Frauengemeinschaft ihren 100. Geburtstag. Auftakt ist am Weltgebetstag.

Für den Walldorfer Kunstpreis werden elf Objekte ausgewählt, die ab Mitte April aufgestellt werden.

Ein Team des SWR-Fernsehens dreht für die "Landesschau mobil" in Wiesloch.

Die Eisenbahnfreunde Baiertal stellen einen historischen Triebwagen auf das "Denkmalgleis". Er soll restauriert werden.

Pfarrversammlungen der Seelsorgeeinheit Letzenberg: Aus Kostengründen droht der Abriss und Verkauf von Gebäuden.

Im Palatin wählt der Kreistag erneut Stefan Dallinger zum Landrat.

Norbert Menges ist der neue Seniorenbeauftragte in Rauenberg.

Dielheims Feuerwehr erhält ein neues Löschfahrzeug. Kosten: 212.000 Euro.

Axel Glanz wird als neuer Rektor der Parkringschule ins Amt eingeführt.

Die Volkshochschule Südliche Bergstraße feiert ihren 50. Geburtstag.

Über 100 Mitwirkende, 1500 Zuschauer an drei Tagen: Die Kinder- und Jugendchöre des Liederkranzes Rauenberg führen das Musical "Lian und die Nachtigall" auf.

Neuer Leiter der Musikschule Südliche Bergstraße ist Ansgar Sailer.

Reaktion auf die vielen Unfälle: Auf der A5 am Walldorfer Kreuz wird das Tempo reduziert und eine Stau-Warnanlage installiert. Auf der A6 werden bei Tairnbach Notauffahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste geschaffen.

Schmunzeln und Kopfschütteln im Gemeinderat Walldorf: Die Zauneidechsen, die dem Kinderhaus im Gewann Hof weichen müssen, werden auf der Storchenwiese angesiedelt.

In Wiesloch verstirbt der Ehrenbürger Dr. Heinz Schmidt-Rohr, Mitbegründer der Lebenshilfe.

April

Die Sperrung der Kreisstraße K4170 zwischen Rauenberg und Dielheim dauert länger: statt bis 10. April nun bis 22. Juni.

Startschuss für die 14. Auflage von "Swingin’ WiWa": In sechs Wochen finden 28 Konzerte statt.

Der Mühlhausener Kindergarten St. Josef zieht in Container um, bis das alte Gebäude umgebaut ist.

In Balzfeld wird das Neubaugebiet Erlenbachwiesen freigegeben. Die Nachfrage nach den 127 Baugrundstücken ist enorm.

Spatenstich für zehn Sozialwohnungen in Walldorf. Die Stadt investiert 1,8 Millionen.

In Horrenberg wird das neue Minispielfeld am Ortschaftshaus eingeweiht.

Spatenstich für das "Haus der Gemeinde" der Pfarrgemeinde St. Leo der Große.

Carsharing in Walldorf: Zwei Autos stehen bereit.

Auf dem Wieslocher Weinfestival wird Simona Maier aus Mühlhausen zur Bereichsprinzessin Kraichgau gekrönt.

Der Scheithauer-Brunnen im Wieslocher Schillerpark wird dank privater Spenden wieder in Betrieb genommen.

Mai

Am 1. Mai beginnt im WieTalBad die Badesaison. Was niemand ahnt: Die Sommerhitze beschert den Freibädern Rekordzahlen.

In St. Leon-Rot werden die geplanten Ortskernsanierungsmaßnahmen und das Nutzungskonzept für die Kramer-Mühle vorgestellt.

In Malsch wird der neue Schulhof offiziell eingeweiht.

Die Gemeinde Malsch zeichnet Kurt Laier mit der Bürgermedaille in Gold aus.

Spatenstich für ein weiteres neues Bürogebäude der SAP mit 450 Arbeitsplätzen. In St. Leon-Rot werden über 20 Millionen investiert.

Richtfest am Walldorfer Schulzentrum: Der Mensa-Rohbau steht. Gesamtkosten mit Sporthalle und Räumen für die Ganztagsbetreuung: 25,5 Millionen.

Die Parkringschule St. Leon-Rot feiert ihren 50. Geburtstag.

Konrad Wallmeier siegt mit seinem Werk "Unplugged" beim Walldorfer Kunstpreis.

Auf dem PZN-Gelände werden das Fachpflegezentrum für Senioren und Gebäude für die Wiedereingliederung von Patienten eingeweiht. Die Kosten betragen 21,6 Millionen.

Jutta Stempfle-Stelzer wird als Rektorin der Schillerschule Walldorf ins Amt eingeführt.

Die Rauenberger Winzer bieten ihre "Weinlaube" jetzt auch in Rotenberg an.

Der Aufsichtsrat der Winzer von Baden kündigt Geschäftsführer Curt-Christian Stoffel.

Die Rauenberger Bürgerinitiative zieht Bilanz: Die betroffenen Bürger müssen jetzt nur noch 141.000 statt 592.000 Euro für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke bezahlen.

Juni

Ein heftiges Unwetter beschäftigt vor allem die Wieslocher Feuerwehr.

Das neue Sanitärgebäude komplettiert das Waldstadion in Walldorf. Kosten: 1,2 Millionen.

Das neue Gewerbegebiet "Schiff II" in St. Leon-Rot wird freigegeben. Es ist 4,7 Hektar groß.

Der Römerplatz in Rot erhält ein öffentliches Bücherregal.

In Walldorf fällt der Startschuss für das "Stadtradeln" im Rhein-Neckar-Kreis: 23 Kommunen beteiligen sich.

In Dielheim feiert "Wein am Bahnhof" Premiere.

Der Sängerbund Rauenberg feiert seinen 150. Geburtstag mit einem bunten Chorkonzert.

Spatenstich für das neue Eselhaus im Rauenberger Tierpark. - Die Bürgerstiftung Wiesloch weiht auf dem Marktplatz die "Small-Talk-Bank" ein.

Die neue Wachstation am St. Leoner See kostet 650.000 Euro.

An der Walldorfer Sambugaschule wird die neue Rektorin Silke Fiedler ins Amt eingeführt.

Das Hospiz Agape feiert sein zehnjähriges Bestehen.

Die "Walldorfer Nacht der Ausbildung" präsentiert 74 Studien- und Ausbildungsberufe. 28 Unternehmen machen mit.

Der neu gestaltete Schulhof der Mönchsbergschule in St. Leon wird eingeweiht.

Juli

In Tairnbach wird der erweiterte Hohlenpfad offiziell eröffnet.

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl gibt in Walldorf den Startschuss zur Sommeraktion "Heiß auf Lesen".

Die Gemeinwohlstiftung Rauenberg nimmt nach einem Jahr organisatorischer Vorbereitung ihre Arbeit auf. Sie will soziale, kulturelle und sportliche Projekte fördern.

Storchen-Rekord in Walldorf: 14 Jungtiere werden beringt.

Die ADAC Heidelberg-Historic-Rallye rollt mit 184 Oldtimern durch Mühlhausen.

Die Umgestaltung des Waldangelbachs wird in Mühlhausen mit einem Bürgerfest gefeiert.

Die Bauarbeiten rund ums ehemalige Kaufhaus Dannheimer starten mit dem Abriss des früheren Gasthauses "Engel". Das Areal soll in den neuen Komplex "Kubus am Adenauer" einbezogen werden.

Die Initiative "Frauenweiler bient auf" macht gegen das Insektensterben mobil.

Beim Festival "Metropolink" werden Hauswände in St. Leon-Rot und Walldorf zu Kunstwerken.

Bei SAP lassen sich 2320 Mitarbeiter als mögliche Stammzellspender für das erkrankte Kind einer Kollegin registrieren.

Susanne Zimmermann folgt als Leiterin der Johann-Philipp-Bronner-Schule auf Reinhard Müller.

An der Theodor-Heuss-Realschule geht Rektor Helmut Hibschenberger in den Ruhestand. Sein Nachfolger heißt Jens Albrecht.

Die "Wilde 13", Kultband der achtziger Jahre, gibt beim Open Air von "RGAD & Friends" in Rettigheim ihr Comeback.

Die Dielheimer "Weinzeit" feiert Premiere.

August

Die Dielheimer Ortsteile werden jetzt mit Bodenseewasser versorgt.

Die Stadtwerke Walldorf eröffnen ihr eigenes Rechenzentrum. Erster Kunde ist die Stadt.

In Wiesloch beginnt der Bau des Kreisverkehrs Schwetzinger Straße/Ecke Bahnhofstraße.

Die Deutschland-Tour der Radfahrer fährt durch Dielheim, Mühlhausen und Östringen.

Auftakt für das Winzerfest: Neue Weinkönigin ist Mona Kenz. Im Rahmen des Winzerfests findet auch die Weltmeisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" statt.

Das Walldorfer Zeltspektakel bietet zwei Wochen lang ein Programm für die ganze Familie.

In Schatthausen geht das neue Hochwasser-Rückhaltebecken in Betrieb.

Schon Ende August beginnt die Weinlese, so früh wie nie.

September

Die Boule-Freunde Malsch werden zum ersten Mal Deutscher Meister.

Richtfest im Neubau der Firma Promega, die in Walldorf ein 9000-Quadratmeter-Gebäude errichtet.

Walldorfs Altbürgermeister und Ehrenbürger Dr. Jürgen Criegee verstirbt im Alter von 84 Jahren.

Schlägerei vor einer Wieslocher Eisdiele: Die Polizei geht der Frage nach, ob ausländerfeindliche Parolen gebrüllt wurden. Später wird gegen zwei Rädelsführer Haftbefehl erlassen.

Auftakt zum "Dielheimer Herbst", der zwei Wochen lang für Unterhaltung sorgt.

Die Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot verabschiedet nach zwölf Jahren Pfarrer Manfred Woschek. Neuer Leiter der Seelsorgeeinheit wird Pfarrer Dr. Michael Hettich.

Aus dem Privatgymnasium St. Leon-Rot wird zum 20. Geburtstag das "Löwenrot-Gymnasium".

Die SAP weiht ihr neues Rechenzentrum in Walldorf ein. Kosten für den ersten Bauabschnitt: 64 Millionen Euro.

Die Autobahnbrücke zwischen Balzfeld und Tairnbach wird abgerissen, dafür wird die A6 24 Stunden lang gesperrt. Eine Woche später folgt der Einbau einer Behelfsbrücke.

Die Stiftung Evangelische Kirchengemeinde Walldorf wird gegründet.

800 Teilnehmer machen die Kundgebung des Aktionsbündnisses "Wiesloch ist tolerant, bunt und vielfältig" zu einem großen Erfolg.

Startschuss der "Walldorfer Musiktage" unter dem Motto "Dichter und Denker".

Spatenstich für das neue Vertriebs- und Marketingzentrum von John Deere in Walldorf. Investition: 30 Millionen Euro.

Grundsteinlegung für die "Kraichgau Seniorenresidenz" in Mühlhausen.

Sturmtief "Fabienne" hält die Feuerwehren in Wiesloch und Walldorf in Atem.

In Wiesloch eröffnet das Integrationsmanagement sein Büro in der Rathausgasse 1.

Spatenstich in Rot zur Verlagerung der 110-Kilovolt-Leitung. Dadurch wird ein Neubaugebiet mit 38 Bauplätzen möglich.

Uwe Schrötel wechselt nach elf Jahren als Leiter des Polizeireviers Wiesloch nach Heidelberg-Mitte, sein Nachfolger wird Peter Albrecht, bisher in Mannheim.

Oktober

Urteile nach den Halloween-Krawallen 2017 in Walldorf: Ein Brandsatz-Werfer muss für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis, die meisten Mittäter erhalten Bewährungsstrafen.

Auf dem Friedhof Mühlhausen wird ein neues Wiesengrabfeld übergeben.

In Wiesloch muss der Kunstrasenplatz saniert werden. Der heiße Sommer hat ihm zugesetzt.

Start der Erschließung des Neubaugebiets "Riebel" in Mühlhausen.

An der Wieslocher Albert-Schweitzer-Schule wird die Neugestaltung des Schulhofs gefeiert.

Die Ortsgruppe Wiesloch des Malteser Hilfsdiensts feiert ihr 50-jähriges Jubiläum.

Die Gemeinde Malsch ernennt Alfons Stegmüller zum Ehrenbürger.

Die Band "Die Nachtigallen" feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit drei Konzerten im Café Art und vielen Gästen.

Der Neubau der Neuapostolischen Kirche in Wiesloch wird mit einem Festakt vorgestellt.

Startschuss für das "Haus im Kreisel" in Walldorf, in das ab 2020 Tafel, Kleiderstube und Plattform ziehen sollen.

Grundsteinlegung für den neuen Bauhof der Gemeinde Mühlhausen.

In St. Leon-Rot wird der erste Waldkindergarten eröffnet.

Land, Kommunen, Unternehmen und Verkehrsbetriebe unterzeichnen in Walldorf den Mobilitätspakt für die Region.

Unmut im Dielheimer Gemeinderat: Die Kosten für Umbau und Erweiterung des Balzfelder Kindergartens haben sich mehr als verdoppelt: auf 1,4 Millionen.

Spatenstich in St. Leon-Rot für das neue Jugendzentrum. Es soll im Oktober 2019 eröffnen.

Die neue Runde von "Schüler machen Zeitung" beginnt: 450 Jugendliche aus sieben Schulen machen mit.

November

Zwischen Wiesloch und Dielheim sowie Baiertal und Schatthausen wird die Radwege-Beleuchtung komplettiert.

Der Festwirt beim Winzerfest gibt seinen Rückzug bekannt. Konsequenz: 2019 wird es kein Festzelt geben, das Weindorf soll an zwei Wochenenden stattfinden.

Richtfest im neuen Anbau der Parkringschule in Rot.

Ein Teilstück der A6 wird für den Verkehr freigegeben: Zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg sind drei neue Fahrstreifen fertig.

In St. Leon-Rot soll eine inklusive Wohngemeinschaft entstehen: Der Verein "FortSchritt integrativ leben" wird mit 1,25 Millionen von der Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt.

In Rotenberg wird der neue Schulhof der Schlossbergschule eingeweiht.

Der Wieslocher SPD-Politiker Lars Castellucci will Landes-Parteichef werden. Er unterliegt zunächst Leni Breymaier und nach deren Rückzug auch Andreas Stoch.

Spatenstich für ein ehrgeiziges Projekt am Wieslocher Schulzentrum: Für den Bau der Gemeinschaftsschule und von Fachräumen für die Realschule wird aktuell mit Kosten von 20 Millionen Euro gerechnet. Foto: Pfeifer

Spatenstich für den Neubau der Gemeinschaftsschule in Wiesloch. Auch die Sanierung der Realschule soll angegangen werden.

Der in Rettigheim wohnende bisherige Bundestagsabgeordnete Dr. Stephan Harbarth wird Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.

Zwei Patienten flüchten aus der PZN-Forensik. Sie werden noch am selben Tag in Mannheim festgenommen.

Dielheims Gemeinderat stimmt der Ausführungsplanung für die Sanierung und Ertüchtigung der Leimbachtalschule zu. Kosten: 14,5, Millionen.

In Walldorf sammelt eine Initiative 919 Unterschriften gegen die Errichtung von Mobilfunkantennen in Wohngebieten.

Dezember

Christiane Staab bleibt Walldorfs Bürgermeisterin: Sie setzt sich mit 58 Prozent gegen die beiden Mitbewerber durch.

Die Plattform, Begegnungsstätte und Fachberatungsstelle für Menschen in Notlagen, gibt es in Walldorf seit 20 Jahren.

In Dielheim pflügt eine Rotte Wildschweine den Rasen des Sportplatzes um.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht das neue Innovationszentrum der Heidelberger Druckmaschinen.

Die Winzer von Baden haben mit Wolfgang Riesterer einen neuen Geschäftsführer.

Die Arbeiten zum Ausbau des Knotenpunkts B3/L723 beginnen mit ersten Rodungen.

Spatenstich für das neue Kinderhaus in Walldorf: Die Stadt investiert in 100 Betreuungsplätze rund sieben Millionen Euro.

Der neue Radweg zwischen Balzfeld und Hoffenheim ist fertig. Kosten: 200.000 Euro.