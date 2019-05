Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Am morgigen Donnerstag ist nicht nur der Feiertag Christi Himmelfahrt, sondern auch der Vatertag. In vielen Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf laden Vereinsfeste die Ausflügler ein. Einige Feste beginnen bereits am heutigen Mittwoch. Überall ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Die RNZ listet alle Veranstaltungen auf, soweit sie bis zum gestrigen Redaktionsschluss vorlagen.

Wiesloch

Wein und Musik mit der Stadtkapelle am Donnerstag in und um die Kelterhalle des Winzerkellers. Beginn ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst; danach musikalisches Rahmenprogramm. Der "Hoffexpress" der TSG 1899 Hoffenheim ist zu Gast.

Walldorf

> Waldfest des Musikverein-Stadtkapelle am Donnerstag ab 11 Uhr im Tierpark. Kapellen aus der Region spielen auf, die beliebte Tombola wird angeboten.

> Hüttenfest des "Vesper und Wurst Clubs" am Donnerstag ab 11 Uhr in der Grillhütte am Tierpark.

> Vatertag mit "Sten & Friends" am Donnerstag ab 14 Uhr in der Marktstube Steinmann, bei gutem Wetter im Biergarten, sonst in der Scheune.

> Livemusik am Vatertag ab 11 Uhr im Café Art mit den Bands "Art2Rock" und "Speedlimit".

Schatthausen

> Wellfleischessen beim Schützenring im Schützenhaus am Vatertag ab 10 Uhr, Wellfleisch gibt es ab 11 Uhr (Verkauf auch über die Straße).

Baiertal

> Frühlingsfest des MGV Frohsinn mit Gottesdienst im Freien am Donnerstag, 10 Uhr, im Vereinsheim an der Etten-Leur-Halle.

Malsch

> Vatertags-Seefest des Angelsportvereins am Donnerstag ab 10.30 Uhr am See in Eichtersheim (am Radweg zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, zirka 300 Meter vor der Kläranlage Eichtersheim).

> Sport- und Vatertagsfest des TSV von heute, Mittwoch, bis Freitag, 31. Mai, an der Reblandhalle. Mittwoch, 18 Uhr, Ortsmeisterschaft; 19 Uhr, Meisterschaftsehrungen. Donnerstag, 11 Uhr, "Vatertagsgrillfest". Freitag, 18 Uhr, Ortsmeisterschaft der aktiven Spieler.

Mühlhausen

> Vatertagsfest des Musikvereins am Mittwoch und Donnerstag auf dem Rathausplatz. Beginn heute, 18 Uhr, nach Abschluss des Sommertagszugs, ab 20 Uhr Live-Musik mit "Red Wood 4". Der Vatertag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, anschließend musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Rauenberg, dem Jugendorchester und den "Brassdigga".

Dielheim

> Vatertagsgrillfest des Musikvereins an Christi Himmelfahrt ab 11 Uhr in der Kelterhalle am Sportpark. Musikalische Unterhaltung mit dem Jugendblasorchester des Vereins.

Horrenberg-Balzfeld

> Vatertagsausschank der Tierfreunde Balzfeld am Donnerstag ab 10.30 Uhr im Tierpark.

St. Leon-Rot

> Schlachtfest des Schützenvereins St. Leon am Schützenhaus am Vatertag ab 10 Uhr.

> Waldfest der SG 07 St. Leon auf dem Vereinsgelände am Donnerstag ab 10 Uhr,

> 14. Vatertags-Parkfest der DLRG Rot auf dem Römerplatz Rot (Kastanienschule) am Donnerstag ab 11 Uhr.