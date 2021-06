Region Wiesloch. (RNZ) In den Corona-Teststation der Region um Wiesloch kommt es zu einigen Veränderungen. Im "Wieslocher Wohnzimmer", der Teststation der Hessel-Apotheke mit dem Stadtmarketing, wird am heutigen Samstag zum letzten Mal auf eine Corona-Infektion überprüft. Hintergrund sind laut einer Mitteilung die erfreulicherweise niedrigen Inzidenzwerte, weswegen die Testkapazitäten nicht mehr in hohem Maß benötigt werden. Die Hessel-Apotheke bietet aber weiterhin in eigenen Räumlichkeiten Testungen an.

Das kommunale Testzentrum in der Wieslocher Stadionhalle reduziert seine Öffnungszeiten. Damit reagieren die Wieslocher Hilfsorganisationen auf die aktuelle Situation. Ab dem 23. Juni werden die Mittwochstermine bis auf Weiteres ganz gestrichen. Am Samstag und Sonntag bleiben die Testzeiten von 9 bis 10 Uhr bestehen.

Ab sofort finden in Balzfeld immer freitags von 18 bis 20 Uhr kostenlose Corona-Schnelltestungen der Gemeinde im Ludwig-Englert-Haus statt.

Das kommunale Testzentrum im St. Leon-Roter Harres hat ab nächster Woche neue Öffnungszeiten. Ab 21. Juni wird montags von 17 bis 20 Uhr, dienstags, 18 bis 20 Uhr, mittwochs, 18 bis 20 Uhr, donnerstags, 18 bis 20 Uhr, freitags, 18 bis 20 Uhr, und samstags, 9 bis 11 Uhr getestet. Sonntags und an Feiertagen ist geschlossen. Termine mit vorheriger Anmeldung werden bevorzugt, bitte Ausweisdokumente mitbringen. Weitere Informationen im Internet unter www.testzentrum-stleonrot.de. Termine können unter 0 62 27/53 81 07 vereinbart werden. Je nach Auslastung des Testzentrums kann man auch ohne Anmeldung vorbeikommen. Durchgeführt werden kostenlose Bürgertests/Schnelltests, PCR-Tests, wenn Arzt oder Gesundheitsamt das feststellen, zudem PCR-Tests für Reisende, die kostenpflichtig sind.