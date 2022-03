Region Wiesloch. (RNZ) Die Feuerwehren aus der Region haben viele Hilfsgüter an Einsatzkräfte in die Ukraine gespendet. Die Wehren folgten damit einem Aufruf des Kreisfeuerwehrverbandes vom vergangenen Montag, um die Menschen in dem Kriegsgebiet zu unterstützen.

Alle möglichen Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehren und Katastrophenschutz wurden gesucht. "Durch den Krieg und die fortwährende Bombardierung haben diese nicht nur eigene Ausrüstung verloren, sondern benötigen auch immer weitere Hilfen, um bei den vielen ausgebrochenen Bränden und wegen der Zerstörung der Infrastruktur ihren Landsleuten helfen zu können", heißt es in der Meldung der Feuerwehr Malsch.

Schläuche, Aggregate oder Kleidung: In der Stadthalle im schwäbischen Fellbach wurden die Güter der Feuerwehren vor dem Transport in die Ukraine gesammelt. Foto: Kreisfeuerwehrverband RNK

Michael Würth, Malschs Kommandant, und einige Kameraden stellten kurzfristig ein "recht ansehnliches Sortiment an Ausrüstung" zusammen. Bei der Koordination und Organisation habe auch die Verwaltung um Bürgermeisterin Sibylle Würfel mitgeholfen.

Angefragt waren Güter wie: Schläuche, Strahlrohre und Tragekörbe, oder ein Hydraulikaggregat mit Schere, Atemschutzflaschen mit Masken oder Kabeltrommeln. Eine bereits verkaufte Tragkraftspritze wurde nach Absprache mit dem neuen Besitzer "wieder zurückgenommen und dem Hilfsmaterial für die Ukraine beigefügt", so die Malscher Wehr in der Mitteilung. Dazu wurden noch zehn Uniformen mit Handschuhen und Stiefeln bereitgestellt. Mit dem vollgepackten Mannschaftstransportwagen und Anhänger wurden die Hilfsgüter aus Malsch am Dienstag in die Fellbacher Stadthalle transportiert, wo diese von den Helfern der Feuerwehr Fellbach entgegengenommen werden konnte.

Von der Feuerwehr Walldorf kamen zwei Starkstromkabeltrommeln, ein Wasserringmonitor und 16 Uniformen an Einsatzkleidung, bestehend aus Hose und Jacke, hinzu. Diese wurden mit einem Transport des Kreisfeuerwehrverband, der von der Feuerwehr Hockenheim gestellt wurde, nach Fellbach gebracht.

Neben Malsch und Walldorf spendeten aus der Region die Feuerwehren aus Mühlhausen, Tairnbach und die Werkfeuerwehr des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch Material, wie Silvio Schädel, Vorsitzender des Kreisverbandes, auf RNZ-Anfrage mitteilt. Die Güter wurden dann per Frachtflugzeug am Donnerstag in die Ukraine geflogen. "Die Gedanken der Feuerwehr Malsch und aller Kameraden sind mit den Feuerwehrleuten in der Ukraine, die angesichts der Zerstörung und Bedrohung ihr Leben weiterhin riskieren, um ihren Landsleuten zu helfen", bekundet die Malscher Wehr ihre Anteilnahme.