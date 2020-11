Von Timo Teufert und Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Bis zu fünf Millionen Euro pro Projekt könnten bald den Gemeinden Wiesloch und Walldorf für die Förderung von nachhaltiger Mobilität zur Verfügung stehen. Darauf wird morgen der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) Einfluss nehmen, wenn er im Rahmen des Landeswettbewerbs für Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit ("Regio Win 2030") über die Priorisierung eingereichter Projekte entscheiden wird.

Weil drei Viertel der täglich rund 31.000 Einpendler in den Wirtschaftsraum Wiesloch-Walldorf mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren und es noch mehr werden, wollen die beiden Gemeinden versuchen, dass mehr Menschen auf den Nahverkehr, das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften umsteigen. Helfen soll dabei ein Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität, dass Wiesloch und Walldorf als Projektskizze beim VRRN einreichten. Vor Kurzem hat nun der St. Leoner-Roter Gemeinderat einhellig dafür gestimmt, sich ebenfalls in die Planung einzuklinken und sie erweitern zu wollen. "Als zweitgrößter SAP-Standort in Deutschland ist die Gemeinde St. Leon-Rot ebenfalls durch hohe und steigende Einpendlerzahlen betroffen", begründete die Gemeinde ihre Entscheidung.

Die Beteiligung weiterer Kommunen sei wünschenswert, da die Pendlerströme, um die es beim Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität gehe, ja in anderen Gemeinden ihren Ursprung haben, erklärte der Leiter der Stabstelle Wirtschaftsförderung beim Rhein-Neckar-Kreis, Danyel Atalay, der den Antrag koordiniert. "Ich wünsche mir, dass wir weitere Kommunen konzeptionell in das Projekt integrieren", sagte er im Gespräch mit der RNZ. Allerdings gebe es für diese Gemeinden keine Einbeziehung in die Bezuschussung des Landes. Man führe lose Gespräche mit einigen Kommunen, bestätigte Atalay, in St. Leon-Rot sei das Interesse weit fortgeschritten. "Aber auch andere Bürgermeister begleiten das Reallabor wohlwollend", so Atalay.

Das Land wünscht sich eine Prioritätenliste, weshalb der VRRN nun am morgigen Mittwoch diese Rangliste aufstellen wird. "Es ist nirgendwo gesagt worden, dass nur das erste Projekt gefördert wird", so Atalay. So seien im Jahr 2013/14 gleich zwei Projekte aus der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützt worden: Das Business Development Center Medizintechnologie in Mannheim und das Business Development Center Organic Electronics Patton Barracks in Heidelberg.

Das Reallabor Metropolpark Wiesloch/Walldorf sei mit 450 Punkten nur knapp hinter dem Projekt "Innovationszentrum Green Tech" der Stadt Mannheim mit 461 Punkten gelandet. "Wir haben hier nahezu gleichstarke und gleichbewertete Projekte und werden das bei der Antragstellung gegenüber dem Land auch betonen", so Atalay.

Insgesamt besteht das Reallabor Metropolpark Wiesloch/Walldorf aus vier Bausteinen, St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger sah die Notwendigkeit vor allem in einem Testfeld für autonomes Fahren: Bisher ist geplant, dass teil-automatisierte Shuttles im Bereich des künftigen Standorts des HDM Digital Campus of Things der Heidelberger Druckmaschinen erprobt werden. Diese Planung will St. Leon-Rot um eine weitere Testmöglichkeit im Gewerbepark St. Leon-Rot erweitern. Als eine Idee schlug die Gemeinde eine Route vor, die vom Bahnhof Rot-Malsch über SAP-Allee, Lanzstraße und den Radweg zurück zur Straße "Am Bahnhof" führt. "Das wäre aus meiner Sicht von der Länge der Strecke her realistisch, auch die örtlichen Gegebenheiten sind gut", erklärte Eger im RNZ-Gespräch. Mit der Gemeinde Malsch, auf dessen Gemarkung der Bahnhof liegt, sei die Planung noch nicht abgestimmt, informiert habe er Bürgermeisterin Sibylle Würfel allerdings schon.

Zudem sieht der Bürgermeister auch den Ausbau von multimodalen Mobilitätsstationen in St. Leon-Rot als Verknüpfungspunkte zwischen unterschiedlichen Mobilitätsformen als sehr wichtig an. Solche Stationen können neben ihrer Funktion zum Beispiel als Bushaltestelle auch als ein Depot für Pakete oder als Möglichkeit, Leihfahrräder zu mieten, fungieren. Die Kurzfristigkeit, mit der sich nun auch St. Leon-Rot beteilige, rühre daher, dass die Gemeinde "erst relativ spät" davon erfahren habe, so Eger.

Im Falle einer erfolgreichen Teilnahme würde St. Leon-Rot als assoziierter Partner keinen Zugriff auf die Fördergelder erhalten. Dennoch werde die Gemeinde in der Projektplanungsphase mit eingebunden. Daher entstehen St. Leon-Rot durch eine Teilnahme erst einmal keine Kosten – erst wenn sich aus dem Wettbewerb kostenverbundene Projekte entwickeln würden.

"Wir sind froh, wenn wir so viele Kommunen wie möglich an uns binden können", freute sich Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab über die Beteiligung von St. Leon-Rot. Schließlich kommen viele Pendler aus einem Radius von über 50 Kilometern, dazu gehöre auch St. Leon-Rot mit seinem SAP-Standort. Zudem sei nicht nur die Vernetzung zwischen Wiesloch und Walldorf, sondern auch zwischen den anderen Kommunen wichtig. "Grundsätzlich bin ich immer positiv gestimmt, wenn sich Gemeinden zusammenschließen wollen", erklärte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Er schließe nicht aus, dass es für die Nachbargemeinde eine sinnvolle Ergänzung geben könnte. "Aber jetzt kommt St. Leon-Rots Beteiligung relativ spät", so Elkemann weiter und ergänzte: "Ich kann noch nicht abschätzen, ob es in diesem konkreten Fall Sinn ergibt."