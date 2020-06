Von Agnieszka Dorn

Mühlhausen/Wiesloch/Walldorf. Seit knapp vier Wochen, seit dem 18. Mai, ist die Gastronomie nach der Coronazwangspause wieder geöffnet. Die RNZ hat sich bei "Schmidts – Alter Schlachthof" in Wiesloch, dem Restaurant "Da Giovanni" in Mühlhausen und im "Pfälzer Hof" in Walldorf umgehört, wie es den Gastronomen seit der Eröffnung geht. Alle drei Lokale verzeichnen Umsatzeinbußen, teilweise bis zu 50 Prozent, und in zweien der drei Lokale gibt es nach wie vor Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind. Allen Restaurants fehlen spürbar die Geschäftsleute, die mittags oder abends kamen und einen großen Teil zum Umsatz beisteuerten. Alle Gastronomen wünschen sich das Gleiche: dass der Betrieb wieder so läuft, wie vor der Corona-Pandemie – vor allem den Mitarbeitern zuliebe.

Die Mitarbeiter des „Pfälzer Hofs“ um Kosta Xhafaj (2. v.re.) sind froh, wieder arbeiten zu dürfen.

"Wir haben eine Woche später aufgemacht als erlaubt war", sagt Jens Schmidt vom Alten Schlachthof, der die Geschäftsleitung unterstützt. Der Schlachthof schaute sich zunächst an, wie es in den umliegenden gastronomischen Betrieben anläuft und machte schließlich am 26. Mai auf. Seitdem läuft es schleppend, die Hälfte der Mitarbeiter ist noch in Kurzarbeit. "Spürbar sind die fehlenden Geschäftsleute, viele sind noch im Homeoffice oder haben Kurzarbeit", berichtet Schmidt. Zudem machen sich die fehlenden Tagungen und Konferenzen bemerkbar, denn auch da waren Geschäftsleute zum Mittagstisch da. Die Gäste, die im Schlachthof essen oder auch mal etwas trinken, sind laut Schmidt alle verständnisvoll, was Hygienemaßnahmen wie Händedesinfektion und Abstandsregeln betrifft. Auch das Warten, bis der Tisch zugewiesen wird, wird besonnen aufgenommen. "Der Betrieb läuft momentan so, wie acht Tage vor der Coronazwangspause", berichtet Schmidt. Damals waren viele Gäste aus Verunsicherung wegen der Pandemie nicht gekommen.

Froh ist man aber über die ständigen Lockerungen, denn jetzt kommt auch mal der eine oder andere lustige Abend unter Freunden wieder zustande. Die Öffnungszeiten wurden der Nachfrage angepasst, ebenso die Speisekarte, aufgrund fehlender Geschäftsleute gibt es momentan keinen Mittagstisch. Jens Schmidt hofft, dass sich das in den nächsten Wochen ändert und der Schlachthof wieder voller Leben und Lebensfreude gefüllt ist. Dafür investierte er in den letzten Tagen in Werbung und druckte 25.000 Flyer. Außerdem wurde die Zwangspause genutzt, um das Restaurant auf Vordermann zu bringen, jetzt glänzt alles wieder.

Auch beim Familienbetrieb "Da Giovanni" in Mühlhausen ist es schleppend angelaufen, in den letzten Tagen verzeichnet das Lokal aber einen Aufschwung und freut sich darüber sehr. "Wir sind zufrieden", sagt Michele Signorello, dennoch komme man bei Weitem nicht auf den Umsatz von vor der Pandemie. Am ersten Wochenende nach der Coronazwangspause sei fast niemand gekommen, erzählt Signorello, nach und nach streckten die ersten aber die Fühler aus und so langsam füllt sich das Lokal wieder mit Gästen. Auch im "Da Giovanni" sind die fehlenden Geschäftsleute spürbar, daher wird auch hier der Mittagstisch momentan nicht angeboten. Spürbar sind zudem die fehlenden Familienfeste oder Hochzeiten, die teilweise im Lokal, teilweise durch den eigenen Cateringservice durchgeführt werden. Michele Signorello hat das Gefühl, dass es zwei Arten von Gästen gibt, nämlich diejenigen, die mit äußerster Vorsicht mit der Pandemie umgehen und lieber zu Hause bleiben oder zu Hause essen, und diejenigen, die mutiger sind und einfach ausgehen. "Viele Menschen sind nach wie vor verunsichert, sie hören in Medien von neuen Infektions-Hotspots und stornieren daraufhin die Reservierungen", erzählt Michele Signorello – obwohl diese Corona-Hotspots in anderen Bundesländern sind. Der seit über 40 Jahren in Mühlhausen ansässige Restaurantbetreiber freut sich immens über seine Gäste, die Gastronomie liegt der Familie im Blut und jeder, der hier "reinschneit" ist quasi als Familienmitglied willkommen. Die Coronazwangspause wurde genutzt, um einen Raum komplett zu renovieren und zu erneuern. Zudem gibt es nun einen Außenbereich, der zwar momentan nur für die Pandemiezeit genehmigt wurde, jedoch hofft die aus Sizilien stammende Gastronomiefamilie, dass er darüber hinaus bestehen bleiben kann.

"Wir sind froh, wieder arbeiten zu dürfen", sagt Kosta Xhafaj vom Pfälzer Hof in Walldorf. Auch hier sind die Corona-Auswirkungen merklich spürbar. Das Lokal hat laut Kosta Xhafaj 50 Prozent weniger Arbeit und somit die Hälfte an Umsatz. Das Familienlokal beschäftigt zudem noch Mitarbeiter, zwei sind nach wie vor in Kurzarbeit. Auch hier fehlen die Geschäftsleute schmerzlich. "Der Betrieb fällt und steht zudem mit dem Wetter", berichtet Xhafaj, der zusammen mit Georgios Zampetakis das Lokal betreibt. In den letzten Tagen war das Wetter nicht gerade das beste und so blieben auch viele Gäste weg. "Wir wünschen uns einfach, dass es so sein wird wie früher", sagt Kosta Xhafaj, in dem Lokal stecke viel Herzblut, Liebe zum Beruf und den Gästen.