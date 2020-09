Pro Stunde werden nur maximal 35 Personen in das Aqwa Walldorf gelassen, die dort dann zwei Stunden lang schwimmen können. Aber auch in den Schwimmbecken gilt: Abstand halten. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hanna-Cosima Gleis

Rund um Wiesloch-Walldorf. Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter und die Freibadsaison geht zu Ende. Wassersportler und Freizeitschwimmer, Schwimmschüler und Spaß-Planscher wollen Badeanzug und Badehose aber trotzdem noch nicht wegpacken. In der Region rund um Wiesloch gibt es zahlreiche Hallenbäder, die alljährlich die Badegäste übernehmen, wenn die Außentemperatur wieder sinkt. Dieses Jahr stehen sie aber vor besonders großen Herausforderungen: Corona-Pandemie und Renovierungen erschweren den Bädern einen normalen Betrieb.

> Das Aqwa Walldorf ist schon über 25 Wochen, fast ein halbes Jahr, außer Betrieb. "Hallenbäder sind im Gegensatz zu Freibädern nicht gebaut worden, um leerzustehen", äußert sich Bäderparkleiter Stefan Gottschalk zu der aktuellen Situation. Aber zum Glück soll dieser Zustand schon bald ein Ende haben. Die Konzepte werden noch ausgearbeitet, damit der Badebetrieb möglichst reibungslos laufen kann. Geplant ist, das Hallenbad Ende September wieder zu öffnen, dann dürfen zwischen 30 und 35 Menschen pro Stunde in das Bad. Analog zum Freibadbetrieb wird es ein Schichtsystem geben, daher werden laut Gottschalk ausschließlich Eintrittskarten für eine Dauer von zwei Stunden ausgestellt. Zudem können voraussichtlich das Planschbecken, das Nichtschwimmerbecken und das Schwimmerbecken sowie die Rutsche wieder geöffnet werden. Lediglich der Whirlpool und die Sprunganlagen bleiben gesperrt.

"Wir versuchen, den Aufenthalt so harmonisch wie möglich zu gestalten", berichtet Gottschalk. Normalerweise fasste das Hallenbad bei Vollauslastung am Wochenende zwischen 1200 und 1300 Gäste. Jetzt werden es voraussichtlich zwischen 600 und 700 Badegäste im Hallenbad sein. "Auch wenn sich die Saison wirtschaftlich nicht lohnen wird, ist es uns wichtig, dass wir unsere Fürsorge für Schulen und Vereine wahrnehmen, indem wir einen Beitrag zur Normalität leisten können", betont der Bäderparkleiter. Die Öffnung des Freibades habe bewiesen, dass ein erfolgreicher Badebetrieb trotz Hygienevorschriften möglich sei. Deshalb habe man sich entschieden, den Hallenbadbesuch den Gästen so schnell und bestmöglich wieder anzubieten. Dennoch könne man nur einen "Blick in die Glaskugel" wagen, ob die Hygienevorschriften ausreichen werden und wie hoch der wirtschaftliche Misserfolg sein wird. Gottschalk sieht die Situation trotz allem optimistisch: "Wir werden alles geben, um einen bestmöglichen Badebetrieb für alle Gäste zu ermöglichen."

> Das Hallenbad "Badespaß" in St. Leon-Rot wird jährlich von Badegästen auch aus den Nachbarkommunen besucht. Deswegen wurde der Badebetrieb bereits Mitte Juni wieder aufgenommen, um den Besuchern das Schwimmenlernen und Spaßhaben möglich zu machen. "Gerade am Anfang war es noch nicht klar, ob wir der Bevölkerung den See zur Verfügung stellen können. Also haben wir uns schnell an das Hygienekonzept gesetzt, um den Menschen eine gute Alternative anzubieten", erklärt Bianca Mader, Leiterin des Eigenbetriebs St. Leoner See. Ein weiterer Grund waren die zahlreichen Dauergäste und Vereinssportler. Allerdings gibt es coronabedingte Einschränkungen für alle Badegäste.

Trotz Einschränkungen können Vereine wie die DLRG wieder in St. Leon-Rot trainieren, zum Glück war die Trainingspause im Hallenbad „Badespaß“ verhältnismäßig kurz. Foto: A. Dorn



Das Hygienekonzept sieht vor, dass maximal 25 Personen im Schwimmerbecken sein können, hinzu kommen maximal 20 Besucher im Nichtschwimmerbecken. Wegen der begrenzten Besucherzahlen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen, da das Bad weiterhin ohne Voranmeldung arbeitet. Außerdem können keine Einrichtungen wie die Wasserfalldusche im Nichtschwimmerbecken angeboten werden und auch Rutsche, Liegemöglichkeiten, Außenbereich sowie Planschbecken bleiben gesperrt. Denn dort können die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Zudem ist das Duschen nach dem Baden nicht möglich, Essen ist untersagt und die Öffnungszeiten sind stark verkürzt und können wochenweise auf der Website nachgelesen werden. "Wir sind erfreut, dass sich die Menschen alles in allem doch gut an das Hygienekonzept halten", zieht Mader Bilanz.

> Die Lehrschwimmbecken Baiertal und Schatthausen waren sommerferienbedingt wie jedes Jahr geschlossen. Die Fachgruppe Kultur und Sport teilte mit, dass beide am Montag, 28. September, mit entsprechenden Hygienekonzepten sowohl für den Schul- und Vereinsbetrieb als auch für die Freizeitnutzung wieder öffnen können. Die Besucheranzahl sei aufgrund der bestehenden Verordnungen begrenzt, daher sei eine Voranmeldung im Vereinsbüro unter Telefon: 0 62 22/8 43 13 (bis zum Vortag, 12 Uhr) unbedingt nötig. Auch die Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Die Besucher seien dazu angehalten, in den Duschen nur so viel Zeit zu verbringen, wie unbedingt nötig sei. Im Krankheitsfall solle von einem Besuch abgesehen werden.

Das Lehrschwimmbecken in Schatthausen öffnet wieder, damit der Schwimmunterricht für Kinder wieder stattfinden kann. Auch Freizeitschwimmer sind dann willkommen. Foto: Pfeifer

> Im Lehrschwimmbecken Rettigheim lernten seit den 1960er Jahren viele Kinder schwimmen. Nicht nur Schüler aus Rettigheim selbst, sondern auch Kinder aus den benachbarten Gemeinden kamen, um das Lehrschwimmbecken zu nutzen. Aufgrund des Alters bestand schon seit geraumer Zeit Renovierungsbedarf. Trotz der Schäden hat sich die Gemeinde laut Bürgermeister-Stellvertreter Ewald Engelbert gegen eine Schließung gewehrt, denn "es ist wichtig, dass die Kinder richtig schwimmen lernen". Noch im Februar teilte Bürgermeister Jens Spanberger der RNZ mit, dass eine Schließung nicht zur Debatte stehe. Nun ist aber klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Engelbert eröffnet, dass die Schließung des Bades unausweichlich war, Schäden an der Decke, dem Dach und dem Becken selbst sind dafür der Grund. "Das Lehrbecken macht uns schon große Sorgen", lässt der Bürgermeister-Stellvertreter wissen. Denn die Sanierung belaufe sich voraussichtlich auf mehrere hunderttausend Euro. Der Gemeinderat werde in einer der nächsten Sitzungen über das weitere Vorgehen entscheiden. Ob eine endgültige Schließung nötig sein wird, steht noch nicht fest, ist aber durchaus wahrscheinlich, wie Engelbert bedauert.

> Das Lehrschwimmbecken Malsch, das erst im Jahr 2012 saniert wurde, hat noch geschlossen. Normalerweise wurde es als Becken für den Schwimmunterricht in der Malscher Grundschule sowie für die Grundschulen in Malschenberg und Rauenberg genutzt. Außerdem boten die Volkshochschule (VHS) und ein Schwimmverein zahlreiche Wasserkurse an. Aber die momentanen Hygienebedingungen lassen aufgrund des nur 72 Quadratmeter großen Beckens einen öffentlichen Badebetrieb nicht zu. Schulklassen gelten jedoch als homogene Gruppen und werden daher baldmöglichst das Lehrschwimmbecken nutzen können, wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel mitteilt. "Die Verantwortung liegt dann bei den Schulen", erklärt Würfel. Da das Schwimmbad beim Ausbruch der Pandemie sofort geschlossen wurde und eine öffentliche Nutzung aufgrund der Größe kaum möglich gewesen wäre, gebe es noch kein Hygienekonzept – allerdings beschäftige man sich bereits damit. Momentan wäre ein normaler Betrieb mit den Vorschriften so teuer, dass die Haushaltssituation von Malsch das nicht zulasse. Wann das Schwimmbecken wieder öffnen könne, sei daher noch unklar, erklärt die Bürgermeisterin. "Auch bei uns hat der Schulbetrieb dann Priorität. Schließlich ist es ein Lehrschwimmbecken, in dem die Kinder schwimmen lernen sollen", erläutert Würfel abschließend.

> Das Rheintalbad Waghäusel wird mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und Desinfektionskonzepten ab Montag, 5. Oktober, wieder öffnen. Wie viele Freibäder in diesem Sommer startet das Hallenbad im Herbst mit Schichten von je zwei Stunden Dauer. Es werden sich maximal 30 Personen pro Zeitfenster im Bad aufhalten können. Manche Zeitfenster sind Schul- und Vereinssport vorbehalten, um Schülern und Sportlern so schnell wie möglich ein weitestgehend normales Training zu ermöglichen. Neben dem Badeangebot im Hallenbad wird auch die Sauna mit entsprechenden Hygienekonzeptionen wieder für die Gäste öffnen. Alle Vorschriften können auf der Homepage nachgelesen werden und hängen im Bad aus.

> Das Lehrschwimmbecken Langenbrücken spielt eine essenzielle Rolle für den Schulsportbetrieb in Bad Schönborn. Deswegen wurde es zum Ende der Sommerferien wieder in Betrieb genommen, damit Vereinstraining, VHS-Kurse und Schulsport wieder darin stattfinden können. "Das Hygienekonzept sieht vor, dass sich maximal 14 Personen gleichzeitig im Becken aufhalten", informiert Dirk Vogel, Sachgebietsleiter im Bürgerbüro. Die für Schwimmbäder üblichen Hygieneregeln gelten auch hier. So dürfen sich maximal drei Personen auf der gleichen Bahn befinden und sieben Personen in der Sammelumkleide. Zudem hängen die Coronaregeln aus, sodass alle Nutzer die Möglichkeit haben, sie jederzeit nachzulesen und sich auch entsprechend daran zu halten. Vogel hält die Chancen, dass alle die Abstandsregeln einhalten und so ein hygienischer Badebetrieb möglich ist, für sehr hoch: "Schließlich haben wir sehr verantwortungsvolle Bürger, die auch ein Interesse daran haben, dass die Schwimmkurse angeboten werden können."