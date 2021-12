Auch in der Region um Karlsruhe und Bruchsal versuchen die Fastnachter, das schöne Brauchtum trotz anhaltender Pandemie am Leben zu erhalten. Foto: Of

Von Agnieszka Dorn und Hans-Joachim Of

Region Wiesloch. Kein Helau und Alaaf, kein Ahoi oder Narri-Narro? Hinter vielen Fastnachtsveranstaltungen im kommenden Jahr steht gegenwärtig ein dickes Fragezeichen. Angesichts steigender Inzidenzzahlen und durch die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln scheinen Prunksitzungen, Umzüge oder Rathausstürme praktisch ausgeschlossen. Manche Vereine ringen aber noch um ein Stück närrischer Normalität.

"Unsere Jubiläumskampagne steht", sagt beispielsweise Michael Hornig, Präsident der Walldorfer Karnevalsgesellschaft Astoria-Störche. Man plane die Kampagne nach der aktuellen Corona-Verordnung – allerdings nicht "auf Teufel komm’ raus", fügt Hornig hinzu. Wenn die Inzidenz oder die Hospitalisierungsrate es nicht zuließen, werde man die Jubiläums-Prunksitzung anlässlich des närrischen, 66-jährigen Vereinsbestehens am 19. Februar absagen.

Bereits die Kampagneneröffnung mit Inthronisation der Jubiläumsprinzessin im November habe man sich vorab gut überlegt: Mit gutem Hygienekonzept, 2G-Regelung (geimpft, genesen) und der Bitte, sich freiwillig testen zu lassen, habe man sie möglich gemacht, so Hornig. Anfang Februar wollen die Astoria-Störche ihm zufolge entscheiden, ob die Prunksitzung in der Astoria-Halle stattfinden kann. Sollte dies nicht möglich sein, hofft man auf den Jubiläumsball am 30. April.

"Wir haben mit Künstlern und Catering Verträge mit kurzfristigen Stornierungsmöglichkeiten ausgearbeitet", berichtet Hornig. Zudem fielen für die städtische Halle keine Kosten im Fall einer Absage an. Geplant sind weiterhin Kindermaskenball im Februar, Rückgabe des Rathausschlüssels am Fastnachtsdienstag und Heringsessen am Aschermittwoch. Die Jubiläumskampagne online durchzuführen, kommt für die Walldorfer nicht in Frage, ebenso wenig, Fastnacht in den Sommer zu verschieben.

"Wir haben unsere Prunksitzung im Palatin schweren Herzens abgesagt", berichtet hingegen Stefan Wolter, Präsident der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch. Aufgrund der Corona-Situation gebe es keine Planungssicherheit. Im Gegensatz zu den Astoria Störchen muss die Wieslocher KG ab einem gewissen Zeitpunkt Stornierungskosten für das Palatin zahlen.

Eigentlich sollte die diesjährige Kampagne mit einer internen Veranstaltung eröffnet werden – so war der Plan. Doch dann gab es in den Tanzgruppen einen positiven Corona-Fall und die KG hatte sich trotz negativer Tests zur Absage durchgerungen. Weil die Garden und Tanzgruppen schon lange trainieren, ist für Mai oder Juni eine Art bunter karnevalistischer Abend geplant, damit sie sich der Öffentlichkeit präsentieren können, so Wolter. Denn Auftritte habe es lange nicht gegeben. Die Wieslocher Narren überlegen noch, ob sie den Rathaussturm 2022 durchführen – entschieden wird nach aktueller Corona-Situation.

Die Mälscher Karnevalsgesellschaft Blau-Rot hingegen hatte sich von Anfang an entschieden, auf die Prunksitzung kommendes Jahr zu verzichten. Die Kampagne wurde im November im Freien und unter den damaligen Bestimmungen mit dem Prinzenpaar – das wegen Corona mittlerweile das dritte Jahr in Folge im Amt ist – eröffnet. "Wir planen wieder eine Online-Prunksitzung", sagt Präsident Konrad Becker: Sie soll im Februar aufgezeichnet, zusammengeschnitten und später per Internet übertragen werden. Die Mälscher Narren haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Kampagne 2022/23 stattfinden kann.

Die Bruchsaler Kultfigur "Graf Kuno vom Kraichgauland" alias Heimfried Werner ist natürlich auch traurig über die aktuelle Situation, hat jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben: "Die heiße Phase der Fastnacht ist im nächsten Jahr wieder relativ spät und der Fastnachtssonntag erst am 27. Februar. Falls sich die Situation zu Beginn des Jahres zum Guten wendet, sollte man vorbereitet sein." Das schöne Brauchtum dürfe nicht auf der Strecke bleiben. In der Region Karlsruhe wird im Moment leider eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt, da man die Vorgaben nicht umsetzen könne, sagte Michael Maier vom Festausschuss.

Mario Decker, Präsident des Narrenkreises Bruchsal, stellt fest: "Jeder Verein hat im Moment die gleichen Sorgen und Probleme." Man müsse jetzt die weitere Entwicklung abwarten, wobei die meisten Gesellschaften beim Thema Prunksitzung bereits abgewinkt haben.

"Eine Sitzung ist, was das Hygiene- und Sicherheitskonzept anbetrifft, für einen einzelnen Verein auch aus Kapazitätsgründen nicht zu schultern", heißt es. Trotzdem plant man in Odenheim oder Östringen im Moment noch eine Prunksitzung. Zudem fasst man eine gemeinsame Veranstaltung aller zusammengeschlossenen Vereine ins Auge, die am Samstag, 26. Februar 2022, im Bruchsaler Bürgerzentrum über die Bühne gehen soll.

"Wir wollen die Kräfte bündeln, sind natürlich alle abhängig von den politischen Entscheidungen", betont Decker. Auch die "Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine" – zweitgrößter Landesverband in Deutschland mit insgesamt 372 Mitgliedsvereinen in Nord- und Mittelbaden, sowie der Vorder- und Westpfalz – plant die "Feier des Goldenen Löwen" fest ein: am 8. Januar 2022, aber nicht wie üblich in Speyer, sondern in Deidesheim. Verbands-Präsident Jürgen Lesmeister: "Wir sind optimistisch. Die Fastnacht wird nicht abgesagt, doch die Löwenfeier wird anders als bisher ablaufen". Im Verband habe man sich für die Corona-Schutzimpfung stark gemacht.

Vizepräsident Dietmar Beck aus Mannheim, wo inzwischen nahezu alle Prunksitzungen gestrichen sind, hatte zuvor schon mitgeteilt, dass es keine Großveranstaltungen wie bisher geben wird. "Jeder Verein ist für sich selbst verantwortlich und trifft seine Entscheidungen nach den Vorgaben der Politik."