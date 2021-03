Von Tobias Törkott

Wiesloch. Nach der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg ist klar: Die Zahl der Briefwähler ist im Wahlkreis Wiesloch steil in die Höhe geschossen. In allen sieben Gemeinden des RNZ-Gebietes der Wieslocher Nachrichten/Walldorfer Rundschau wählten mehr als die Hälfte der Menschen per Brief – und damit nicht vor Ort. Wie hoch der Anteil landesweit ist, steht nach Angaben eines Sprechers des statistischen Landesamtes erst nach Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses fest. Eine Übersicht:

> Wiesloch: 5562 Menschen in Wiesloch wählten am Sonntag vor Ort. 5942 nutzen die Chance, per Brief abzustimmen. Das sind nach Angaben der Stadt 51,65 Prozent der Wählerinnen und Wähler. 2016 waren es noch 2424 Briefwahlstimmen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung mit 62,28 Prozent etwa 1,5 Prozentpunkte unter dem Landesschnitt von 63,8 Prozent.

> Walldorf: 7099 Menschen haben in Walldorf abgestimmt. 3792 davon waren Briefwähler. Das entspricht einem Anteil von etwa 53 Prozent. Zum Vergleich: 2016 wählten 1213 Personen per Brief. "Trotz der großen Briefwahlbezirke lief alles reibungslos – großes Lob an alle Helfer", sagte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Gegen 19.25 Uhr waren alle Stimmen gezählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 67,76 Prozent über dem Landesschnitt.

> Dielheim: 69,1 Prozent Wahlbeteiligung: "Wir liegen immer über dem Landesschnitt", sagte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch. 2016 waren es 76 Prozent im Vergleich zu etwa 70 Prozent im Land. Um 19 Uhr hatten die 68 Wahlhelfer alle Kreuze gezählt. "Wir wären schneller gewesen, aber wir hatten viele Briefwähler", so Heinisch. Mit 2505 stimmten 52,96 Prozent der 4730 Wähler per Brief ab. 2016 waren es 847, das entsprach 16,8 Prozent.

> Malsch: 1076 von insgesamt 1915 Wählern hatten bei dieser Landtagswahl in Malsch per Brief abgestimmt. Vor fünf Jahren waren es nur 490 Briefwahlstimmen. Die Wahlbeteiligung lag 2021 mit 71,78 Prozent deutlich über dem Schnitt in Baden-Württemberg.

> Mühlhausen: Mit 2313 von 4295 Personen stimmten auch in Mühlhausen mehr als die Hälfte der Menschen per Brief ab. Zudem waren es mehr als doppelt so viele Briefwählerinnen und Briefwähler als vor fünf Jahren. Damals wählten 914 per Brief. Die Wahlbeteiligung war mit 68 Prozent etwa neun Punkte unter der von 2016.

> St. Leon-Rot: In St. Leon und Rot haben sich die Briefwähler im Vergleich zu 2016 fast verdreifacht: Von 1372 stieg die Anzahl auf 3986. Insgesamt stimmten 6630 Menschen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,08 Prozent.

> Rauenberg: 51,39 Prozent der Wählerinnen und Wähler hatten 2021 per Brief abgestimmt, und damit genau 2187 von 4256. Das sind im Vergleich zu den 986 aus dem Jahr 2016 mehr als doppelt so viele Briefwählerinnen und Briefwähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,91 Prozent.