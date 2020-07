Von Klara Gaßner

Region Wiesloch. Klettern, Basteln, Schnitzeljagd: Für viele Kinder gehört es fest zum Sommervergnügen dazu, am Ferienspaßprogramm der Städte und Vereine in der Region teilzunehmen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Risiken der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen zwingen viele Veranstalter zur Absage. Auch das Ferienprogramm ist davon betroffen. Doch einige Gemeinden trotzen – wenn auch unter hohen Auflagen.

> Wiesloch, Walldorf und Dielheim haben sich auch dieses Jahr zusammengeschlossen: "Diese Kooperation gibt es schon sehr lange. Wir können so eine größere Bandbreite an Angeboten anbieten", berichtet Veronique Struwe von der Stadtverwaltung Wiesloch. Für die bevorstehenden Sommerferien konnten die Kinder der drei Gemeinden aus 130 Angeboten wählen, am Montag war Anmeldeschluss. Von vietnamesischem Kampfsport über Maniküre bis hin zum Brotbacken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Städte haben gemeinsam ein Hygienekonzept für Kinder, Eltern und Vereine ausgearbeitet. Die Teilnehmer müssen bei jeder Aktion eine Gesundheitsbestätigung abgeben und die Vereine sind darauf bedacht, die Abstandsregeln streng einzuhalten. Für Teilnehmer aus Dielheim und Walldorf gibt es keine Teilnahmegebühren, Kinder aus Wiesloch zahlen jedoch fünf Euro Pauschalgebühr.

> Auch in Mühlhausen ist die Vorsicht groß. Die Vereine wissen nicht, wie und ob sie die Corona-Regelungen einhalten können. Trotzdem haben sich auch dieses Jahr 20 Vereine bereit erklärt, Aktionen für das Ferienprogramm der Gemeinde anzubieten. Die Feuerwehr, der Tennisclub oder das Jugendzentrum bieten ein buntes Programm. Basteln oder Ausflüge zum Minigolf sowie Spielenachmittage sind geplant. Die Angebote sind bei den Kindern beliebt: Bereits rund 100 Teilnehmer haben sich angemeldet – oftmals sogar zu viele, um alle an der gewünschten Aktion teilhaben zu lassen. Man merkt: Ein Stück Normalität in diesem Corona-Sommer, durch das Ferienprogramm verschafft, ist schwer gefragt.

> In Rauenberg kann dieses Jahr nur ein Teil des geplanten Ferienprogramms stattfinden. 33 Angebote waren eigentlich geplant doch nur 13 können umgesetzt werden. Die anderen 20 mussten wegen der Regelungen und Risiken des Coronavirus abgesagt werden. Bei den bestehenden Aktionen obliegt Maskenpflicht, die Teilnehmerzahlen sind limitiert. Auch bei den Anmeldungen macht sich die Pandemie bemerkbar: rund 100 Kinder weniger als in den letzten Jahren haben sich bisher angemeldet. "Dieses Jahr wird bei den Programmen viel gebastelt. So können die Hygienemaßnahmen am besten eingehalten werden", heißt es von der Stadtverwaltung. Aber es wird nicht nur gebastelt: Auch Besuche auf dem Bauernhof, Sport und sogar eine Lamawanderung stehen auf dem Programm, das Vereine organisiert haben.

> In St. Leon-Rot finden 73 verschiedene Ferienspaßangebote statt – das sind sogar mehr als in den letzten Jahren. Die Aktionen sind aber auch nur mit weitaus weniger Teilnehmern als normal zugelassen. Anmelden konnte man sich im Internet, die Teilnehmerpässe werden zu Hause ausgedruckt – so kontaktlos wie möglich. Außerdem sind die Zeiträume der einzelnen Programmpunkte kürzer als sonst und haben stark begrenzte Teilnehmerzahlen. Trotzdem werden die Kinder und Jugendliche aus St. Leon-Rot gut unterhalten: Das Angebot der Gemeinde ist auch in diesem Jahr breit gefächert. So können Interessierte unter anderem Graffiti sprühen, Wasserskifahren lernen oder bei einer Waldwoche Hütten bauen, Käfer sammeln und dabei die Natur genießen.

> In Malsch sieht das Ferienprogramm dieses Jahr dürftig aus. Nur wenige Vereine "trauen" sich, trotz der Verordnungen und des Risikos, das die Corona-Pandemie mit sich bringt, Aktionen auszurichten. Der TSV Malsch und die Boule-Freunde sind dabei und laden zu verschiedenen Angeboten ein. Die Planung in diesem Jahr ist dennoch sehr kurzfristig. Die Anmeldung ist die ganzen Sommerferien über möglich. "Aber trotzdem sind wir vorbereitet. Wir haben ein gutes Hygienekonzept ausgearbeitet", berichtet Birgit Metzger vom Kinder- und Jugendamt. Nur maximal 20 Kinder dürfen an einer Aktion teilnehmen, die meisten Veranstaltungen finden im Freien statt und den Vereinen ist es dieses Jahr nicht gestattet, wie in den Jahren zuvor Essen an die Teilnehmer auszugeben. Das heißt nicht am Buffet, lieber einzeln verpackt und am besten: gar nicht.