Von Sebastian Lerche und Tobias Törkott

Region Wiesloch. 62,1 Prozent der CDU-Mitglieder, die sich an der Abstimmung zum Vorsitz beteiligt hatten, wollen Friedrich Merz als neuen Parteichef und nicht Norbert Röttgen (25,8 Prozent) oder Helge Braun (12,1 Prozent). Am 21. und 22. Januar wird ein Parteitag abschließend entscheiden. Was sagen die lokalen CDU-Ortsverbände zur Wahl?

> Michael Wanner (CDU Wiesloch): "Die führungslose Zeit ist vorbei." Zügig seien klare Verhältnisse geschaffen worden, und das von zwei Dritteln der 400.000 CDU-Mitglieder. Er hätte sich auch Röttgen als Vorsitzenden vorstellen können, so Wanner, aber Merz sei für ihn "der Richtige", weil er "die Partei aufrütteln und ihr mehr Selbstbewusstsein geben kann". Einigung sei jetzt das Wichtigste. Jetzt sei wieder jemand an der Spitze, "der die Partei zusammenhält, der die Flügel zusammenbringt", sodass man sich geschlossen der Sacharbeit und kommenden Wahlkämpfen widmen könne.

> Clemens Kriesel (CDU Walldorf) meint: "Das ist doch ein tolles Signal", Merz sei von einer "überwältigenden Mehrheit" gewählt worden. Eigentlich habe er mit einem knapperen Ergebnis gerechnet, schließlich seien alle drei Kandidaten stark. Das sei doch ein gutes Zeichen für die CDU, so gute Köpfe zu haben. Dass die Mitgliederbefragung so eine große Resonanz erfahre, habe er sehr wohl erwartet: "Die CDU ist eine Mitmach-Partei."

Von Merz erwarte er nun weitere Mitmach-Formate: mehr Mitbestimmung für die Mitglieder, mehr Transparenz, bevorzugt auf digitalem Weg.

> Benedikt Napravnik (CDU Malsch) sagt offen: "Merz war nicht mein Favorit", Röttgen hätte er bevorzugt. Aber die Basis auf diese Art zu befragen, das war "eine super Sache".

Merz sei jetzt gewählt, so Napravnik, er verdiene die "volle Unterstützung". Jetzt gelte es, sich mit vereinten Kräften den kommenden Aufgaben zu stellen. Vor allem zählt für Napravnik "mehr Geschlossenheit und eine Aufbruchsstimmung": Die Gräben innerhalb der CDU müssten gekittet werden. Ihre Inhalte müssten deutlicher werden, vor allem der Klimaschutz, für Napravnik "ein ureigenes CDU-Thema".

> Klaus Eberle (CDU Dielheim) findet: "Die Mitgliederbefragung kam ein halbes oder dreiviertel Jahr zu spät". Er habe das Gefühl, die CDU sei "etwas abgehoben" gewesen und erst jetzt wieder näher an die Mitglieder und auch die Wählerinnen und Wähler herangekommen. "Eine klare Kante", verspricht Eberle sich von Merz: Der vereine ein konservatives Profil, Wirtschaftskompetenz und Zukunftsfähigkeit. Jetzt müssten Werte wieder nach vorn gerückt werden, "die nicht schlecht waren, aber vernachlässigt wurden".

> Karl Knopf (CDU Rot): "Ich bin froh, dass sich so viele Mitglieder an der Wahl beteiligt haben", erklärt der Roter CDU-Vorsitzende Karl Knopf. Das Ergebnis sei eine eindeutige Aussage und gute Vorlage für Merz. Bei den Christdemokraten stehen viele Aufgaben an. Knopf traut Merz zu, dass dieser dafür der richtige Mann sei. "Wir erwarten Leistung von einem Vorsitzenden. Die Partei braucht ein neues Zentrum", erklärt er. Es brauche eine Politik, die Entscheidungen trifft, um das Land in der Wohlstandsphase zu halten. "Friedrich Merz ist eine gute Wahl dafür", so Knopf, der glaubt, dass Merz die CDU einen kann. "Er kennt die Partei und wird es schaffen, alle zu umarmen."

> Katrin Wagner (CDU Rauenberg): Die Eindeutigkeit des Ergebnisses war auch für Katrin Wagner, Vorsitzende der CDU in Rauenberg, ein wichtiges Signal. "Die Basis hatte Mitspracherecht", hob sie hervor. "Bei den Kandidaten wurden verschiedene Themengebiete und Persönlichkeiten abgedeckt", sagt sie in Bezug auf Röttgen und Braun. Auch diese waren gute Optionen, so Wagner. "Ich glaube, dass es bei einem knappen Ergebnis schwerer für Merz geworden wäre", sagt sie. Nun zeige man sich mit dem Ergebnis geschlossen. Merz könne der Mann sein, der die Partei in die Zukunft führt, "um uns aufzustellen, auch für die Arbeit in der Opposition." Alter und Erfahrung hießen nicht, dass jemand rückwärtsgewandt sei. Nun sei es die Aufgabe aller CDU-Mitglieder, auch die mitzunehmen, die nicht für ihn gestimmt hatten.

> Peter Becker (CDU Mühlhausen): Der Mitgliederentscheid sei wesentlich. "Wir wurden gehört", so Peter Becker. Die CDU brauche eine starke Führung. Durch die Wahl von Merz setzen sich die Konservativen in der Partei durch. Becker glaubt daran, dass der frühere Fraktionschef die anderen Kandidaten mit einbringen wird. Auch das Team von Merz sei jünger. "Er tritt moderater auf", so Becker, der Merz Entscheidungen in Richtung der Menschen zutraut. "Er muss nun zeigen, dass er ein Teamplayer und kein Einzelgänger ist." Das widerspreche zwar etwas dem Gedanken der starken Führungspersönlichkeit, aber man müsse zulassen, dass das Team außenrum auch zu Wort komme, so Becker. Dass sich die Delegierten beim Parteitag gegen das Votum der Mitglieder aussprechen, glaubt Becker nicht: "Das wäre sehr schadhaft."

Der CDU-Ortsverband in St. Leon war leider am Freitag nicht zu erreichen. Dies wird, wenn möglich, nachgeliefert.