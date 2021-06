Region Wiesloch. (RNZ) Mit den ansteigenden Temperaturen hat die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Tigermücke wieder Saison: Das exotische Insekt kann potenziell tropische Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen, informiert die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS).

Laut Norbert Becker, promovierter Biologe, der für die KABS Stechmücken am Oberrhein bekämpft, wurde die Asiatische Tigermücke bereits in Heidelberg, Sinsheim, Weinheim und Meckesheim gesichtet. In den Gemeinden rund um Wiesloch fiel sie bisher zwar noch nicht auf, allerdings kann auch die Region zu einem potenziellen Verbreitungsgebiet werden. Deshalb ist es Becker zufolge wichtig, dass jeder die Augen offen hält.

Die Gefahr, dass die Asiatische Tigermücke erwähnte tropische Krankheitserreger überträgt, "ist in Deutschland momentan noch sehr gering, kann jedoch mit heißeren Sommern zunehmen", heißt es in einer Pressemitteilung der KABS. Zudem sei die Tigermücke auch tagsüber sehr stechaktiv und vermiese Anwohnern und Gartenpächtern den Aufenthalt im Freien.

Um die Tigermücke richtig bekämpfen zu können, ist laut KABS frühzeitige Mithilfe der Bevölkerung gefragt, da sie sich sonst im Verlauf des Jahres ungehindert vermehren und weiter ausbreiten könnte. Der Aktionsgemeinschaft zufolge sind effektive Maßnahmen beispielsweise das Beseitigen von unnötigen Behältern, in denen sich für mindestens eine Woche Wasser ansammeln kann oder das trockene Lagern der Gefäße unter einem Dach. Dazu zählen ungenutzte Blumentöpfe und Vasen, Blumentopfuntersetzer, Pflanzenschalen, Plastikgefäße wie Kinderspielzeug, Eimer und Gießkannen.

Wasseransammlungen in Regenfässern, Zisternen oder auch Zaunpfosten, hohlen Stangen und Schirmständern sollten mit sogenannten B.t.i.-Tabletten behandelt werden. Diese sind ungiftig für Menschen, Tiere (ausgenommen Mückenlarven) und Pflanzen. Das Wasser kann weiter zum Gießen verwendet werden. Nach der Behandlung die Gegenstände mit einem dicht schließenden Deckel oder einem Moskitonetz abdecken. Gartenteiche sind keine Brutstätten für Tigermücken, da dort keine Eier abgelegt werden und viele Fressfeinde vorhanden sind.

Falls eine Tigermücke gesichtet wird, bitte an Anne Kühn vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis melden unter Telefon 0 62 21/5 22 18 27. Die verdächtigen Mücken sind grundlegend schwarz, haben fünf weiße Streifen auf den Hinterbeinen und einen weißen Längsstreifen am Rücken des Vorderkörpers.