Region Wiesloch. (seb) Flexibilität und spontanes Umdenken waren im zweiten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr gefragt, vor allem, als Feste möglich gemacht werden sollten. So manche Traditionsveranstaltung wurden mit strengem Hygienekonzept, im Freien oder in verkleinertem Rahmen möglich gemacht, um wieder ein Stück Normalität und Geselligkeit zu spüren.

Das Wieslocher Winzerfest wurde als kleines Lebenszeichen der Schausteller mit deftigen und süßen Leckereien sowie Kinderkarussells in der Innenstadt veranstaltet. Derweil wirkte dank strenger Hygieneregeln das Walldorfer Zeltspektakel fast normal. Kleinkunst-Programm und Besucherzahl wurden reduziert, die Stimmung war trotzdem hervorragend.

Auch die Reihe "Dielheimer Herbst" fand in kleinerem Rahmen und überwiegend im Freien statt, beliebte Bands und örtliche Vereine ernteten kräftigen Beifall. Der St. Leon-Roter "Kultursommer" mit Musik und Unterhaltung wurde auf dem Gelände der historischen Kramer-Mühle möglich gemacht.

Rührte das Publikum tief: „Song of the Earth“, das Melodram von Timo Jouko Herrmann nach einem Text von Kurt Klein. Foto: Pfeifer

Weniger als erhofft konnte "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen aufbieten: Weltmusik und Comedy fanden ein dankbares Publikum. Die "Walldorfer Musiktage" boten fünf Mal visionäre Klänge, Höhepunkt war die Uraufführung von Timo Jouko Herrmanns "Song of the Earth" nach einem Gedicht des jüdischen Emigranten Kurt Klein.

Ganz anders als gewohnt, aber stimmungsvoll waren die Ersatzfeste für die Kerwen: eine Wanderung in Tairnbach, Feiern in den Gärten der Baiertaler Bevölkerung, die Eröffnung des Dielheimer Bürgertreffs mit buntem Programm und eine kleinere "Geeleriewe-Kerwe" in Balzfeld, der "Rettigheimer Herbst" und das "Mühlhäuser Festwochenende", die zurückgenommenen Feiern in Rauenberg und Rotenberg. Derweil fand der St. Leoner Sauerkrautmarkt fast wie gewohnt statt und Walldorf machte nicht nur Herbstmarkt, sondern auch den "Mini-Weihnachtsmarkt" möglich.

Immerhin ein Martinsumzug, nämlich in Malsch, sorgte für leuchtende Kinderaugen, und eine leider nicht lange währende Hoffnung auf närrische Normalität weckten die Fastnachtsbeginne in Malsch und Walldorf.

Die Wieslocher Stadtkapelle gab ihr Jahreskonzert und hatte wenig später das Heeresmusikkorps Ulm zu Gast. Der Mühlhausener Musikverein zog zehn Kilometer durch den Ort und musizierte an 22 Stationen. Und Malschs Musikverein Konkordia gab nicht nur ein kleines Konzert auf dem Dorfplatz, sondern spielte beim "Abend mit Musik" groß auf.

Das SAP-Sinfonieorchester trat zugunsten des Hospizes Agape im Aqwa Walldorf auf und für den Rauenberger Tierpark stieg "open air" ein Benefizkonzert. Für die ältere Generation gab es zünftige Seniorenfeiern in St. Leon-Rot und Dielheim und für die Kinder doch einige Ferienprojekte, etwa den Wieslocher Mitmachzirkus.