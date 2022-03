Region Wiesloch. (RNZ) "Neben der Klimakrise machen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen deutlich: Eine zukunftsfähige Versorgung aus erneuerbaren Energien muss noch schneller vorangetrieben werden als bisher. Eine der wichtigsten Ressourcen ist der Wind", wirbt der Kreisverband Odenwald-Kraichgau der Grünen für einen Ausbau der regenerativen Energien und will bei einer digitalen Infoveranstaltung am 31. März, 19.30 Uhr, Aufklärungsarbeit betreiben.

Der Ausbau von Windkraft in der Region werde intensiv diskutiert und es gebe in vielen Kommunen bereits Aktivitäten, heißt es in der Mitteilung und weiter: "Dennoch steht im Rhein-Neckar-Kreis noch kein einziges Windrad."

Über Planungen seitens des Landes und die Erfahrungen aus anderen Landkreisen und wie Bürger vor Ort profitieren können, wollen die Grünen dabei informieren. Auch Probleme für Tiere wie Vögel oder Fledermäuse werden angesprochen.

Die Gesprächspartner bei dem Vortrag können auf Erfahrungen beim Thema Windkraft zurückgreifen: Der ehemalige Landrat Bertram Fleck hat den Rhein-Hunsrück-Kreis zum Vorreiter der Energiewende gemacht. "Zwischen 1990 und 2015 wurden dort insgesamt 278 Windkraftanlagen auf überwiegend gemeindeeigenen Flächen errichtet", so der Kreisverband.

Joachim Finkbeiner-Rinn ist Mitglied im BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland). In dessen Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald beschäftigt er sich mit den Themen Energiewende und Artenschutz.

Grünen-Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein berichtet über die vielfältigen Aktivitäten und Maßnahmen auf Landes- und regionaler Ebene.

Info: Die Veranstaltung findet digital statt, weitere Informationen online unter www.gruene-odenwald-kraichgau.de