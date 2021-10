Unter der Woche hält sich der Anstrum auf die Testcenter in der Region deutlich in Grenzen. Stärker ist die Nachfrage am Samstag. Foto: Helmut Pfeifer

Region Wiesloch. Unterschiedliche Preisgestaltungen und deutlich weniger Besuche in Apotheken oder bei anderen Anbietern werden seit Einführung der kostenpflichtigen Schnelltests am vergangenen Montag registriert. Vor allem bei den Preisen gibt es in der Region große Unterschiede. So wird auf dem Platz "Am Alten Stadtbahnhof" in Wiesloch der Abstrich bereits für fünf Euro angeboten, nur wenige Meter weiter, an einer Tankstelle gelegen, müssen zehn Euro bezahlt werden. In den Apotheken selbst kostet der Test 15 Euro, im kommunalen Zentrum in St. Leon-Rot 19 Euro.

"Wir haben bereits unsere Öffnungszeiten reduziert", berichtet Angelika Adelfang von der Gemeinde St. Leon-Rot. Waren es speziell in den Zeiten, als noch relativ wenig Menschen geimpft waren, sechs Tage in der Woche, wurde dies inzwischen auf vier Tage reduziert. "Wir haben den Preis auf 19 Euro für einen Schnelltest festgelegt, der PCR-Test liegt bei 79 Euro", informierte sie. In anderen Städten und Kommunen, wie beispielsweise in Wiesloch und Rauenberg, wurden die kommunalen Testzentren inzwischen geschlossen. Diese waren besonders im Frühjahr stark frequentiert.

Die Preise in den Apotheken liegen derzeit bei 15 Euro für den Schnelltest und ebenfalls 79 Euro für den PCR-Test. "Wir beobachten seit Montag einen klaren Rückgang", war von der Stadtapotheke in Walldorf zu hören. Statt 30 Personen, die ansonsten täglich kamen, sei es jetzt nur noch eine Handvoll. Und das, obwohl eigens eine Zehnerkarte für 120 Euro zur Verfügung gestellt wird und der elfte Test kostenlos obendrauf gepackt wird.

Ähnliche Situation in der Hessel-Apotheke in Wiesloch. Chefin Kristin Graff dokumentierte dies anhand ihrer statistischen Aufzeichnungen. "So hatten wir im Juni dieses Jahres in einer Woche 460 Personen für Tests bei uns in den Räumlichkeiten und diese Zahl ging Anfang Oktober – bezogen auf den gleichen Zeitraum – auf 120 zurück." Jetzt, in den ersten vier Tagen nach der Einführung der Selbstzahlung, seien es nur rund 40 gewesen.

Graff bezeichnete ein Angebot für fünf Euro als Frechheit. "Wir legen besonderen Wert auf Qualität, haben unsere Mitarbeiterinnen entsprechend ausgebildet, zahlen Miete für die entsprechenden Räumlichkeiten und wir legen besonderen Wert auf die exakte Durchführung der Test und natürlich auf die hochwertige Beschaffenheit des Materials", so Graff gegenüber der RNZ. Auch in der Hessel-Apotheke wird ein "Fünferpack" an Tests für 75 Euro angeboten, den sechsten gibt es kostenlos obendrauf.

Ob an den Teststationen alles seine Ordnung hat, wird übrigens stichprobenartig vom Gesundheitsamt überprüft, etwa die Qualifikation der Mitarbeiter in den Testzentren, von denen, so war zu beobachten, inzwischen das Angebot zeitlich reduziert oder gar gänzlich eingestellt wurde. Besonders beliebt ist gerade jetzt der Samstag, da dort, wo die 3-G-Regeln gilt, noch ein Test gemacht wird, um so den Besuch in einem Restaurant oder im Kino zu ermöglichen.

Übereinstimmend wurde aus den Apotheken berichtet, unter den Besuchern seien viele Personen, die für ihre geplante Reise einen Schnell- oder gar PCR-Test benötigen. "Am Flughafen selbst ist es wesentlich teurer, dort liegen die Kosten deutlich über 100 Euro", weiß Graff.

Gegenüber der Stadtgalerie in Wiesloch – dort wird der Test für eben fünf Euro angeboten – war über die Herkunft der Tests selbst nichts Genaues zu erfahren. "Hier bei uns geht übrigens nur Barzahlung", wurde betont, da sich die Anschaffung von Karten-Lesegeräten nicht lohne. Im Testzentrum beim "Fun-4-You" am Rande des Dämmelwalds beträgt der Preis, genauso wie in den Apotheken, 15 Euro. Ausgenommen von der Zahlungspflicht ist weiterhin ein definierter Personenkreis: Dazu gehören Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwangere und jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.