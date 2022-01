Die Wachen der Notarzt-Einheiten, hier in Walldorf, oder Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes in der Region sind auch während der Corona-Krise dauerhaft besetzt. Foto: Pfeifer

Region Wiesloch. Leere Supermarktregale, kaum besetzte Feuerwehrautos, Kläranlagen, die überlaufen – es sind Schreckensszenarien, die einem in den Sinn kommen, sollte die Omikron-Welle wirklich so drastische Infektionszahlen mit sich bringen, wie Experten warnen. Die kritische Infrastruktur könnte dann trotz veränderten Quarantäne-Regeln in Gefahr geraten. Rettungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von städtischen Betrieben oder auch Arbeitskräfte im Pflege- oder Lebensmittelbereich zählen hier dazu. Die RNZ hat bei mehreren Betrieben und Einrichtungen nachgefragt, ob bereits Vorkehrungen für steigende Fallzahlen mit Coronavirus-Infektionen getroffen wurden.

> Feuerwehr Wiesloch: Seit dem Beginn der Pandemie nehme man diese sehr ernst, erklärt Wieslochs Feuerwehrsprecher Marco Friz. Daher wurde auch bereits im März 2020 ein Führungsstab mit Vertretern der Feuerwehr und der Verwaltung eingerichtet. "Aufgrund der bislang wirksamen und frühzeitig eingeleiteten und gelebten Maßnahmen besteht derzeit aus Sicht der Feuerwehr kein gesteigerter Grund zur Besorgnis", erklärt Friz. Die Maßnahmen, die immer auf Basis des Innenministeriums Baden-Württemberg ausgerichtet wurden, wurden teils sogar verschärft. Konkret bedeutet das, dass derzeit beispielsweise nur in Kleingruppen ausgebildet wird. Dazu gilt eine FFP2-Masken-Pflicht im Einsatz und bei Ausbildungen. "Seit Anfang Dezember gilt für sämtliche Feuerwehrveranstaltungen die Anwendung der 2G-Regel", so Friz. Dies gelte auch für die Einsätze. Die Impfquote bei den vier Abteilungen der Wieslocher Wehr liege deutlich über dem Schnitt von Land und Bund.

Daher gibt es bei der Wieslocher Feuerwehr noch keine gesonderten Regelungen bezüglich der Ausbreitung der Omikron-Variante. Falls doch viele Einsatzkräfte ausfallen sollten, würde "kurzfristig über Kompensationsmaßnahmen" entschieden. Das sind beispielsweise erweiterte Alarmierungen. Außerdem werden zu den Einsätzen – je nach Art – nicht alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute gleichzeitig alarmiert. "Das heißt eine Ansteckung großer Teile der Einsatzabteilung im Einsatzdienst ist unwahrscheinlich", so Friz. Man bleibe wachsam.

> Lebensmittelbranche: Mit den Großlagern der Supermarkt-Kette Rewe ist auch die Lebensmittelbranche in der Region vertreten. Am Standort Unterer Wald sind rund 520, am Standort in den Weinäckern rund 680 Mitarbeiter beschäftigt. Eine Unternehmenssprecherin erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass man die Situation mit Voraussicht meistere. "Auch unsere Lager sind gut gefüllt. Die Warenversorgung ist gesichert und es gibt keinen Grund zur Sorge", so die Sprecherin.

Bei einem regionalen Backunternehmen hält man sich ebenfalls an die Vorgaben des Landes. So sollen alle Menschen, die die Verwaltungsgebäude betreten, getestet werden. Dazu gelte die Maskenpflicht mit medizinischen oder FFP2-Masken auch am Arbeitsplatz.

Abwasser klären oder Hochwasser bewältigen – auch in der Corona-Krise: Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband mit Sitz in Wiesloch setzt auf Handlungsempfehlungen des Bundes. Foto: Pfeifer

> Abwasser-Hochwasserschutzverband: "Es ist korrekt, wir sind ,systemrelevant’", so Sabine Fuchs, Sprecherin des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands (AHW) mit Sitz Wiesloch auf RNZ-Nachfrage. Die Arbeit vor Ort muss täglich aufrecht erhalten werden. Denn, wenn sich in der Kläranlage das Abwasser staut und nicht gereinigt wird, kann dies dramatische Folgen haben.

"Der AHW hält sich beim Krisenmanagement und im Betrieblichen Kontinuitätsmanagement (BCM) an die Handlungsempfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe", heißt es von Seiten des Verbandes. "Frühzeitige und ausreichende Information des Personals war und ist in dieser Pandemie besonders wichtig. Verhaltens- und Hygieneregeln wurden von Anfang an festgelegt und müssen schon seit Beginn der Pandemie eingehalten werden", führt Fuchs aus. Dazu zählen Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests. Außerdem sind 92 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "vollimmunisiert". Teams, die eng zusammen arbeiten, würden sich zusätzlich testen, Kontakte werden so gut wie möglich vermieden. Wenn möglich, können Mitarbeiter auch im Homeoffice arbeiten, vor Ort arbeitet die Verwaltung in eigenen Büros. Auch Bereitschaftspläne und getrennte Arbeitsgruppen wurden eingeführt. "Die Arbeiten können immer ersatzweise von verschiedenen Fachkräften ausgeführt werden. Auch im Bereich des Hochwasserschutzes", gibt Fuchs Entwarnung. Damit können auch die Hochwasserrückhaltebecken betreut werden.

> Wasserversorgung: Um die Bürgerinnen und Bürger in der Region mit Frischwasser zu versorgen ist unter anderem der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) zuständig. Dieser umfasst die Gemeinden Malsch, Mühlhausen und die Stadt Rauenberg. Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger ist der Vorsitzende der ZWL. Damit der Betrieb aufrecht erhalten werden kann, werden seit Januar feste Arbeitsteams gebildet. Immer drei Personen sind in einem solchen Team. "Die haben auch unterschiedliche Arbeitszeiten", sagt Spanberger. So sollen mögliche Begegnungen, beispielsweise in der Umkleidekabine, unterbunden werden. Dazu gilt im Auto und "dort, wo kein Abstand gehalten werden kann", die Maskenpflicht.

> Rettungsdienst: In Wiesloch und Walldorf sind mehrere Rettungseinheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stationiert. In Walldorf gibt es unter anderem zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, in Wiesloch stehen Rettungswagen (RTW) in den Wachen Ziegelwiesen und Baiertaler Straße. Bis auf eine RTW-Besatzung sind alle Standorte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche besetzt – immer mit zwei Helferinnen und Helfern. Das gilt auch für die Pandemie-Zeiten und soll auch so bleiben.

Daher schützen sich die Einsatzkräfte. Rettungsdienstleiter Ralf Dussinger unterscheidet dabei zwischen Präventionsmaßnahmen für die DRK-Kräfte und dem Umgang mit den Patienten: "Wir haben seit Beginn der Pandemie ein sehr strenges Hygienekonzept." Dies wird ständig angepasst. Das betrifft sogar Lieferanten oder Handwerker. Unangekündigt kommt niemand mehr in die Wachen, drinnen gilt FFP2-Maskenpflicht. Man versuche alles möglichst zu vermeiden, so Dussinger. Auch im Privaten wird angeraten, sich an die geltenden Vorgaben wie Testen oder Kontaktreduzierungen zu halten. Die DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig vom Verband informiert. Zudem wird versucht, die Mitarbeiter auf den Wachen zu sehr zu durchmischen. "Nicht heute in Wiesloch und morgen in Sinsheim", erklärt Dussinger. Viele Rettungskräfte haben auch feste Wachen. Dazu wird angeraten, auch untereinander Abstand zu halten. Möglich seien auch Trennungen in den Räumlichkeiten zwischen den Rettungsteams in den Wachen.

Bei der Arbeit mit Patienten im Auto gilt "schon immer" FFP2-Maskenpflicht. "Bei einer Beatmung sogar FFP3", sagt Dussinger. Dazu werden die Fahrzeuge und die Geräte regelmäßig gereinigt. "Alles muss desinfiziert werden. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand bei der Anzahl der Patienten", so der Rettungsdienstleiter. "Omikron macht uns Sorge, wir beobachten das sehr genau", sagt Dussinger. Die Versorgung soll aber auch in Zukunft weiter gesichert sein. Per Messenger wird im Bedarf der Pool an Mitarbeitern, Werksstudenten oder auch Ehrenamtlichen abgefragt, falls Personal doch ausfallen sollte. Dazu können Kräfte auch von anderen Wachen hinzugezogen werden.