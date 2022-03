Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Leise sind sie. Nur dieses "elektrische" Säuseln ist zu vernehmen, wenn ein E-Auto an einem vorbeifährt. Wer sich im öffentlichen Verkehr bewegt, dem fällt auf: Die Zahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen nimmt zu – und auch bei Fahrschulen prangt immer häufiger das für E-Autos obligatorische "E" auf dem Kennzeichen. Ist hier ein Trend zu erkennen? Wollen viele Fahranfänger, beziehungsweise deren Eltern, dass die Kinder schon nachhaltig unterwegs sind? Oder gibt es dafür einen ganz anderen Grund? Die RNZ hat bei Fahrschulen in der Region nachgefragt.

Seit dem Sommer 2021 setzt Eduard Rößler neben Autos mit Verbrennern auf den elektrischen ID4 von Volkswagen. Rößler ist Inhaber der St. Leon-Roter Fahrschule Vetter. Direkt nach E-Autos erkundigen sich die Fahrschüler eher selten bei ihm. "Sie fragen eher nach Automatik", so Rößler. Das hat mit dem neuen Führerschein B197 zu tun. Diesen gibt es seit April 2021. So können Fahrschüler auch auf Autos mit Automatik-Getriebe lernen, zehn Schaltwagen-Stunden sind aber Pflicht. "Ein großer Anteil will Automatik fahren", stellt Rößler fest. Er sagt aber auch, dass im privaten Bereich immer mehr Menschen ein E-Auto oder einen Hybrid fahren.

Für ihn als Fahrlehrer ist es aber einerlei, ob die Kundschaft mit einem E-Auto oder einem normalen Verbrenner mit Automatik-Getriebe lernen will. "Das macht bei der Ausbildung keinen Unterschied", so Rößler, der die Anfängerinnen und Anfänger in seiner Fahrschule sowieso in den ersten Stunden in den hauseigenen Simulator setzt. "Das ist ein High-End-Gerät" erklärt er.

Konkrete Lerneinheiten im Umgang mit Elektro-Fahrzeugen gibt es in der Fahrschule Vetter zwar nicht, aber: "Wir sprechen mit den Schülern darüber", verweist er auf die Themen Reichweite und Laden. Der Umbau auf ein Fahrschulauto, beispielsweise bei den Pedalen, sei bei dem E-Volkswagen kein Problem gewesen. "Das ist wie beim Verbrenner", versichert Rößler. Mit seiner Anschaffung ist er zufrieden: "Wir fahren das Auto sehr gerne."

Zufrieden ist auch der Walldorfer Fahrschulkollege Ralf Lukas. Er setzt in der Fahrschule auf einen Hyundai Kona Elektro – und fährt dasselbe Modell auch privat. "Ich beschäftige mich seit 2014 mit dem Thema E-Mobilität", sagt Lukas und ergänzt: "Deshalb nutze ich es auch als Fahrschulauto. Das hat sich bewährt", erklärt der Fahrlehrer. In seiner Fahrschule hat er aber ebenfalls auch Autos mit klassischem Verbrennungsmotor.

Lukas ist Überzeugungs-E-Auto-Fahrer und bietet auch Privatleuten Probefahrten im Rahmen eines E-Mobilitätsprojekts des Landes an. "Wir haben nur eine Umwelt. Da muss man sich fragen: Was kann man dafür tun?"

Wer sich ein E-Auto anschafft, erhält derzeit bis zu 9000 Euro an Prämien vom Hersteller und vom Bund. Für Fahrschulen gibt es teilweise von den Autokonzernen nochmals Zuschüsse. Auch Lukas stellte sich zuvor die Frage nach der Rentabilität, wenn er sich ein E-Auto anschaffe, wie er im Gespräch erklärt.

Der Walldorfer Fahrlehrer lobt bei der E-Mobilität vor allem die vorausschauende Fahrweise. "Die Autos haben eine Freilauffunktion", so Lukas. Das sei wie Segeln. Der Motor klinke sich aus, wenn man vom Gaspedal gehe. "Man fährt defensiver und achtet so auf größere Abstände wegen des vorausschauenden Fahrens", erklärt Lukas. Bei E-Autos sei zudem die Beschleunigung geschmeidiger.

Dennoch stellt auch er fest, dass es noch wenige aktive Nachfragen von Fahrschülerinnen und Fahrschülern gibt, die sich explizit wegen E-Autos erkundigen. Daher macht er dieselben Erfahrungen wie Kollege Rößler aus St. Leon-Rot: "Die Nachfrage ist eher nach Automatik-Fahrstunden", sagt Lukas und ergänzt: "Der Trend geht zur Automatik."

Jochen Klima, Geschäftsführer des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg, erkennt ebenfalls eine Entwicklung ausgehend von der Rechtsänderung in Sachen Automatik-Fahrstunden: "Das hat die Anzahl der E-Autos erhöht." Der politische Trend spiegle sich aber auch bei den Fahrschulen wider. "Die Fahrschulen holen sich ein E-Auto, wenn sowieso ein Automatik-Fahrzeug kommen soll", erklärt er.

Klima bekräftigt wie die Fahrlehrer aus der Region, dass sich am Fahren selbst nichts ändere. Ebenso brauche es keine komplett neue Ausbildung, auch nicht für die Fahrlehrer. "Das ist Teil der obligatorischen Fortbildungen." Dennoch müsse im Unterricht die Fahrt anders als früher geplant werden. "Die Schüler müssen wissen, wie sie sich verhalten, damit der Akku nicht leer geht und wie sich die Reichweite ändert." Daher müsse die Autofahrt anders geplant werden. Klima: "Bei einer Strecke von 500 Kilometern muss ich wissen, wo man laden kann."