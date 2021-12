Region Wiesloch. (lmh) Da die Weihnachtsfeiertage immer näher rücken, kommt auch die Frage auf, wie, wann und wo es möglich sein wird, sich während dieser Zeit testen zu lassen. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Teststationen in und um Wiesloch und Walldorf.

> Walldorf. Die Teststation Metropolis am Luxor-Kino in Walldorf, in der Impexstraße 1, hat am 24. und 31. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Termine müssen online gebucht werden, unter www.aspilos.de/Testzentrum.

> Wiesloch. Die Teststation in Wiesloch in der Markstraße 6 hat am 24., 27., 28. und 29. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Am 31 . Dezember ist sie von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Hier müssen die Termine auch online unter www.aspilos.de/Testzentrum gebucht werden.

> St. Leon-Rot. In St. Leon-Rot hat das Testzentrum in der Rathausstraße zwar an den Feiertagen geschlossen, allerdings ist es am 22. und am 30. Dezember von 17.45 bis 19.15 Uhr geöffnet. Termine müssen online gebucht werden unter www.terminland.de, dort findet man auch Termine für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr.

> Rauenberg. In Rauenberg hat die freiwillige Feuerwehr am 24. und am 31. Dezember ihre Teststation in der Dambach-la-Ville-Straße 4 von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

> Malsch. In Malsch hat die Teststation im Unteren Jagdweg 15 am 23. und am 30. Dezember jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Hier sind beispielsweise auch Gruppentestungen mit mehr als zehn Personen möglich, dafür muss ein Termin per Internet unter Testzentrum.malsch@google.com vereinbart werden.

> Mühlhausen. In Mühlhausen ist die Teststation am Bahnhofsplatz 1 an den Feiertagen geöffnet, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Brückenapotheke in der Brückenstraße 30 testet ebenfalls am 24. Dezember von 9.30 bis 10.40 Uhr und am 31. Dezember von 8.20 bis 10.30 Uhr. Termine müssen online gebucht werden, auf der Homepage der Brückenapotheke unter www.brueckenapotheke-mhl.de.

> Dielheim. Die Teststation von "Beko Bau" am Friedhofsparkplatz in Dielheim bietet sowohl am 24., als auch am 31. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr Testungen an. An den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Teststation regulär geöffnet.