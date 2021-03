Region Wiesloch. (agdo) Wer in den kommenden Tagen nach der zweieinhalbmonatigen Zwangspause ins Fahrschulauto steigt, muss womöglich aufpassen, dass er das Gas- nicht mit dem Bremspedal verwechselt. Denn gerade die Fahrschüler, die frisch eingestiegen waren und erst wenige Fahrstunden vor dem Lockdown absolviert haben, müssen jetzt komplett wieder von vorne anfangen. Zwar ist der Fahrunterricht wieder erlaubt, der theoretische Teil allerdings darf momentan nur online stattfinden.

"Auch diejenigen Fahranfänger, die schon etwas länger Fahrunterricht hatten, müssen jetzt zwei bis drei Stunden investieren, um wieder in Übung zu kommen und wieder auf den Stand vor dem Lockdown zu sein", sagt Monika Ruch-Stenzel, die zusammen mit ihrem Mann Roland Ruch Fahrschulen in Rauenberg, Wiesloch, Horrenberg, Baiertal und Mühlhausen betreibt. Seit Mitte Dezember waren auch die Fahrschulen aufgrund des harten Lockdowns geschlossen, es gab allerdings Ausnahmen, Fahrunterricht war für Bus- und Lastkraftwagenfahrer erlaubt sowie für Fahrschüler von Hilfsorganisationen. Auch die Fahrschule Ruch war mit Schülern der Ausnahme-Branchen während des Lockdowns unterwegs – und erntete teilweise erstaunte Blicke.

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hatte am Dienstag letzter Woche das Fahrverbot der Landesregierung nach einer Klage gekippt. Ab heute ist unter neuen Corona-Auflagen Fahrunterricht wieder erlaubt. Laut VGH hatte die Landesregierung versäumt, darzulegen, warum eine landeseinheitliche Regelung erlassen wurde, obwohl es in den Kommunen sehr unterschiedliche Inzidenzen gebe.

Die Fahrschule Ruch wird, wie andere Fahrschulen auch, hat die nächsten Wochen und Monate viel zu tun haben. "Wir hatten gerade den Unterricht und die Warteliste vom ersten Lockdown abgearbeitet", berichtet Roland Ruch. Und dann kam der zweite Lockdown. Und jetzt staut es sich wieder.

Das Hygienekonzept sieht unter anderem das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des praktischen Unterrichts vor. "Wir sind bereits vor dem Lockdown mit FFP2-Masken gefahren", berichtet Roland Ruch. Der Mindestabstand kann beim Fahren nicht eingehalten werden, nicht möglich ist es auch, eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrlehrer und Schüler anzubringen. Denn im Notfall muss der Fahrlehrer reagieren und zum Lenkrad greifen können. Das Auto muss nach jedem Schüler desinfiziert werden und die Fahrschüler müssen selbst zur Fahrschule kommen, das heißt, das Abholen eines Fahrschülers während der Unterrichtsfahrt ist nicht möglich. "Das ist alles nachvollziehbar, kostet uns aber auch Zeit", sagt Monika Ruch-Stenzel, denn wie die Kraftfahrer auch müssen Fahrlehrer bestimmte Ruhepausen einhalten.

Rund 50 Schüler werden in den nächsten Wochen wieder den Fahrunterricht aufnehmen, rund 90 Anfragen für Neuanmeldungen bekam die Fahrschule in den letzten Tagen allein per E-Mail. Wer sich in einer Fahrschule anmeldet, muss verschiedene Unterlagen haben, darunter auch eine Teilnahmebestätigung für einen Erste-Hilfe-Kurs. Diese dürfen im Moment aber noch nicht abgehalten werden, die Bescheinigung braucht man allerdings erst bei der Prüfung. "Wir hoffen in den nächsten Wochen auf weitere Lockerungen", so Roland Ruch.

Der Fahrlehrerverband hatte an das Bundesgesundheitsministerium appelliert, Fahrlehrer aufgrund des höheren Infektionsrisikos bei der Impfreihenfolge vorzuziehen, berichtet Roland Ruch, hat aber eine Absage bekommen.