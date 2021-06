Region Wiesloch. (seb) Am vergangenen Samstag gegen 18.10 Uhr kam es zu einem Stromausfall, der Haushalte in Malschenberg, Malsch, Rettigheim sowie Teilen von Wiesloch und Rauenberg betraf. In der Folge fiel auch die Festnetz-Telekommunikation aus. Netze BW, für die Leitungen zuständiges Tochterunternehmen von Versorger EnBW, wurde sofort darauf aufmerksam und teilte auf der Homepage mit, dass man an dem Problem arbeite.

Zur Ursache war aber bisher noch nichts zu erfahren. Ab 19.30 Uhr am Samstag floss der Strom wieder in den betroffenen Gemeinden. Wenige Minuten später waren auch Festnetz-Telefonie und Internet wieder verfügbar.