Die Erntehelfer von Freudensprungs Hofladen in Dielheim sind aus Rumänien angereist. Sie mussten bei der Einreise zwei Wochen in Quarantäne. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Dielheim. Die Spargel-Saison hat angefangen: Seit einigen Tagen sind die Erntehelferinnen und Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern in der Region und stechen fleißig das Gemüse. Dabei sind die Landwirte unheimlich erleichtert, dass die Arbeitskräfte dieses Jahr mit einigen Einschränkungen einreisen konnten, denn vergangenes Jahr sah es nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ganz anders aus.

Die Grenzen waren geschlossen und die meisten Erntehelferinnen und Erntehelfer durften erst gar nicht nach Deutschland kommen. Für viele landwirtschaftliche Betriebe war das eine Katastrophe, die sie zwang umzudisponieren.

"Dieses Jahr müssen wir einige Hürden meistern", sagt Lars Krüger vom Schinken-, Spargel und Straußenhof in Walldorf. Dennoch sei man sehr froh, dass die Helferinnen und Helfer einreisen dürfen. Seit über 20 Jahren arbeitet der Walldorfer Hof mit Erntehelferinnen und Erntehelfern aus der Slowakei zusammen, das Land ist momentan laut dem Auswärtigen Amt als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Beim Walldorfer Spargelhof arbeiten seit vergangener Woche drei Personen, im Laufe der Woche kommen sieben weitere hinzu. Bei ihrer Einreise nach Deutschland mussten und müssen die Arbeitskräfte einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Normalerweise arbeitet der landwirtschaftliche Betrieb mit 14 Erntehilfskräften zusammen. Nun kann Lars Krüger aufgrund der Corona-Hygienebestimmungen nur maximal zehn Personen in der Unterkunft unterbringen.

"Wir haben mit dem Auto um die elf Stunden, vielleicht auch ein wenig mehr gebraucht", berichtet Peter Kovac, der aus der slowakischen Industriestadt Žilina angereist kam. Kovac ist selbstständig und arbeitet in seiner Heimat auf verschiedenen Baustellen. Die drei Erntehelfer passierten auf der Fahrt nach Deutschland verschiedene Länder, streng kontrolliert wurden sie an der Grenze zu Österreich. Neben dem negativen PCR-Test mussten sie alle Dokumente wie die Arbeitsbescheinigung vorzeigen.

Peter Kovac (Mitte) ist einer von drei Erntehelfern, die auf den Feldern des Schinken-, Spargel- und Straußenhofs in Walldorf bereits Spargel stechen. Foto: A. Dorn

Ohne Kontrollen hingegen seien die Arbeitskräfte an der österreichisch-deutschen Grenzen durchgekommen, schildert Kovac weiter. Zwar würden dort Beamte stehen, doch diese machen – im Gegensatz zu den Österreichern – nur Stichproben, so der Erntehelfer.

In der Slowakei sind die Corona-Bestimmungen teilweise härter als in Deutschland. Wer aus dem Haus geht, braucht Kovac zufolge einen negativen Corona-Test, der nicht älter als eine Woche sein darf. Der Test müsse bei einer eventuellen Kontrolle vorzeigt werden. Hat jemand keinen Test bei sich, so der Erntehelfer, wird er nach Hause geschickt. Wer sich an diese Anweisung nicht hält, riskiere saftige Strafen.

Lars Krüger musste die Erntehelfer bei ihrer Einreise beim Gesundheitsamt anmelden, trotz negativem PCR-Test mussten sie nach einigen Tagen einen weiteren Corona-Test machen und für zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet, sie dürfen nur auf den Feldern arbeiten und sich in der Unterkunft aufhalten.

Ebenfalls nicht an der deutschen Grenze kontrolliert wurden die Erntehelfer aus Rumänien, die auf den Feldern von Freudensprungs Hofladen in Dielheim derzeit Spargel stechen. Aber auch sie mussten an der österreichischen Grenze neben der Arbeitsbescheinigung einen negativen PCR-Test vorweisen. Denn die Beamten achten darauf, aus welchem Land die Autos kommen.

Cristinel kam gemeinsam mit acht Leuten in einem kleinen Bus nach Dielheim, alle mussten während der Fahrt eine Maske tragen, berichtet er. Der Erntehelfer kommt aus der Nähe der rumänischen Stadt Bacau, die im Nordosten des Landes liegt. In seinem Ort bekommt man nicht viel von dem Virus mit, berichtet er. Laut dem Auswärtigen Amt ist auch Rumänien momentan als Corona-Risikogebiet eingestuft.

"Wir sind sehr froh, dass die Arbeitskräfte einreisen dürfen", sagt Tanja Freudensprung. Die Corona-Sicherheitsvorgaben nehme man dafür gerne in Kauf. Die Betreiber des Hofes planen beim Arzt einen kurzen medizinischen Lehrgang in Sachen Corona-Schnelltest zu machen, damit sie diese fachgerecht selbst durchführen können.

Für die rumänischen Arbeitskräfte gelten bei der Einreise die gleichen Bedingungen wie für die slowakischen: Ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, und eine zweiwöchige Quarantäne.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 18.15 Uhr

Spargelbetriebe blicken der Saison optimistisch entgegen

Diesmal sind die Betriebe besser vorbereitet als 2020. Die Einreise der Erntehelfer aus dem Ausland ist derzeit möglich.

Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Dielheim/St. Leon-Rot. In knapp drei Wochen – Ende März/Anfang April – beginnt wieder die Spargelsaison. Aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist man dieses Jahr gut vorbereitet. 2020 überraschte nämlich der Ausbruch der Corona-Pandemie die Landwirte und stellte sie wegen des damit verbundenen Einreisestopps für Erntehelfer vor enorme Herausforderungen. Dennoch blicken die Hofbetreiber der Saison nur vorsichtig mit Optimismus entgegen, denn wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, können sich die Einreise-Bestimmungen kurzfristig ändern.

Maske tragen, Abstand halten und eine 14-tägige Quarantäne bei der Einreise: Für die Erntehelferinnen und Erntehelfer aus dem Ausland, die bald zur Spargelernte nach Deutschland kommen, gelten strikte Corona-Regeln. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

"Die Einschränkungen sind nicht so drastisch wie vergangenes Jahr", berichtet Lars Krüger vom Schinken-, Spargel- und Straußenhof Nauert erleichtert. Dennoch müssen die Betriebe und Arbeitskräfte verschiedene Bestimmungen und Hygienestandards erfüllen. Seit über 20 Jahren arbeitet der Walldorfer Hof mit Erntehelfern aus der Slowakei zusammen, den aktuellen Bestimmungen nach müssen die Arbeitskräfte vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zudem müssen sie in eine 14-tägige Quarantäne: Für die Arbeiter bedeutet das, dass sie sich nur bei ihrer Tätigkeit auf dem Feld und in der Unterkunft aufhalten dürfen. Die gleichen Bestimmungen gelten auch für Erntehelfer aus Rumänien.

Vergangenes Jahr durften die Arbeitskräfte aus dem Ausland coronabedingt nicht einreisen, Krüger hatte daraufhin einen erfolgreichen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook gestartet. Weil Spargelstechen harte Arbeit ist, hielten allerdings die Wenigsten bis zum Schluss durch. Dieses Jahr stellt der Spargelhof den Erntehelfern medizinische Masken zur Verfügung, diese müssen auf dem Weg zu den Feldern in den Fahrzeugen und in den Unterkünften getragen werden. Zudem will Krüger Corona-Speichelschnelltests besorgen. Anreisen werden die slowakischen Arbeitskräfte mit eigenen Fahrzeugen oder per Bus, aufgrund der Abstandsregeln kann Krüger nicht mehr als zehn Arbeiter in den Unterkünften unterbringen.

Was die Spargel-Auslieferung an gastronomische Betriebe angeht, die je nach Inzidenzwert möglicherweise schon Ende März ihren Außenbereich öffnen dürfen, ist man begrenzt optimistisch. Krüger rechnet mit weniger Abnahme des Spargels, denn durch die Einschränkungen fallen den Gastronomen Plätze und somit verkaufte Speisen weg. Die gesamte Situation sei allerdings natürlich viel besser als vergangenes Jahr, so Krüger – sofern sich in den kommenden Wochen nichts zum Negativen ändere.

"Auch wir sind dieses Jahr optimistisch", sagt Tanja Freudensprung von Freudensprungs Hofladen in Dielheim – allerdings rechne auch sie mit kurzfristigen Änderungen. Freudensprung baut unter anderem Spargel und Erdbeeren an und beschäftigt Erntehelfer aus Rumänien. Vergangenes Jahr hatte der Familienbetrieb Glück, denn kurz bevor die Grenzen geschlossen wurden, schafften die Arbeitskräfte noch den Weg nach Dielheim. Dafür sei eine plötzlich notwendige Ausreise einer Erntehelferin mitten in der Saison äußerst schwierig gewesen, erinnert sich Tanja Freudensprung: Weil die Schwiegermutter einen Schlaganfall hatte und sie aber die Kinder dieser Erntehelferin betreute, musste die Arbeiterin sofort zurück in die Heimat. Das Ganze gestaltete sich als Spießrutenlauf, letztendlich ermöglichte die rumänische Botschaft in Deutschland mit einem enormen Aufwand die Rückreise.

Auch Freudensprungs Hofladen ist auf die Saison gut vorbereitet, der Familienbetrieb hat Schnelltests besorgt und stellt den Arbeitskräften Mundschutz sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Erntehelfer reisen dort ebenfalls mit eigenen Fahrzeugen oder kleineren Bussen an. Während die Erntesaison für Spargel Ende März/Anfang April beginnt und bis Mitte Juni geht, startet die Erdbeerernte erst Anfang Mai. Das verhältnismäßig warme Wetter der letzten Tage habe auf die Ernte bisher keinen Einfluss, berichtet Uwe Freudensprung.

"Dieses Jahr sind wir vorbereitet", berichtet auch Landwirt Erwin-Peter Albert vom Albertushof in St. Leon-Rot. Dort gelten ähnliche Hygienemaßnahmen wie auch bei den anderen Höfen. Allerdings ist Albert hinsichtlich der Schnelltests etwas vorsichtig, da sie momentan nicht einfach zu bekommen seien und man medizinisches Personal benötige.

Mit gemischten Gefühlen blickt der Landwirt den momentanen Einreisebestimmungen für die Arbeitskräfte entgegen, schließlich könne sich von Tag zu Tag etwas ändern. Weil die rumänischen Erntehelfer vergangenes Jahr nicht einreisen konnten, hatte der Albertushof Spargel zum Selbststechen angeboten. Die Aktion wurde so gut angenommen, dass es dieses Jahr wieder angeboten wird. "Die meisten waren von der Selbststechaktion sehr begeistert", so Erwin-Peter Albert.

Weil der Albertushof wenig gastronomische Betriebe mit Spargel beliefert, tangieren ihn mögliche Lockerungen nicht unbedingt. Der St. Leon-Roter Hof ist eher auf Privatkunden ausgerichtet.