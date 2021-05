Von Heiko P. Wacker

Region Wiesloch. Traurig steht der alte VW in der Einfahrt, die Jahre auf dem Schrottplatz und schließlich in den Brombeeren haben sichtlich Spuren hinterlassen. Und doch ist dies mehr als nur ein morbides Fahrgestell für Elli Dewald: Sie sieht die Möglichkeiten, auch wenn noch eine ganze Menge Fantasie dazugehört. Doch die Brombeerranken sind aus den Türen gezogen, der Termin für die Strahlarbeiten ist gemacht. Es kann also losgehen, dem Teileträger steht eine Zukunft bevor, wenn auch keine glänzende.

Um das zu verstehen, muss man sich nur in Ellis in Eigenregie erbauter Küche umschauen, vor dem Fenster tobt sich die Natur im eigenen Garten aus. Hier blüht alles – nur keine Langeweile. Wann immer Elli Zeit und Muße hat, beginnen ihre Hände wie von alleine zu werkeln. Da wird abgerissen, was sie selbst noch zwei Jahre zuvor ziemlich cool fand, ihr plötzlich aber wieder zu trist erscheint. Wände werden durchlöchert und wieder zugemauert, Bretter verschraubt und wieder entfernt, Ellis Mikrokosmos ist in steter Bewegung. Wie sie selbst.

Hintergrund Ein Schminkköfferchen, das Wellness-Wochenende – oder doch lieber einen Gutschein für den Baumarkt? Elli Dewald aus Bad Schönborn muss nicht lange überlegen, was man ihr zum Geburtstag schenken darf. Ebenso unverkrampft wie lässig geht die gebürtige Heidelbergerin, die in Wiesloch aufwuchs und zur Schule ging, mit Bohrmaschine und Pinsel um, in Küche wie im Garten hinterlässt sie ihre Handschrift. Und vor einem Camper schreckt sie erst recht nicht zurück: Die RNZ durfte sie bei der Realisierung ihres jüngsten Projekts begleiten, das auch als Rat für all jene dienen darf, die sich (noch) nicht trauen, selbst Hand anzulegen. "Einfach mal machen" sagt Elli Dewald – und modelliert aus einem alten Transporter vom Schrottplatz ein Unikat auf Rädern. Mit schmalem Geldbeutel – aber auch mit jeder Menge Mut zu eigenen Lösungen. Heute begleitet die RNZ Elli bei den ersten Schritten.

Was Garten und Küche mit einem Camper zu tun haben: Auch hier wurde inzwischen wieder verändert und umgebaut, alles ist im Fluss, sobald es Elli einmal unter der Fuchtel hat, wenn auch mit einer Einschränkung. "Mein Feld ist der Innenausbau, die Wohnung auf Rädern. Um die Räder drunter soll sich mal schön mein Alex kümmern!"

Nun, Gatte Alex hat sich gekümmert, er war es schließlich, der den Volkswagen LT vor einigen Jahren als Teileträger erwarb, um die Türen und andere Technikdetails aus dem Wagen auszubauen, den er für 800 Euro vom Schrott erworben hatte. "Da war mal ein Kastenaufbau drauf, von einem Schreiner, meine ich. Der Aufbau war aber völlig im Eimer." Der Rest allerdings, kaum mehr als ein Fahrgestell mit Tank und einer Kabine samt Motor an der Front, stand noch recht proper da. "Zu proper, könnte man sagen. Und das war auch der Grund, warum das Teil noch existiert." Die Laufleistung war mit rund 80.000 Kilometern nämlich erstaunlich gering. "Außerdem hat der LT den Sechszylinder mit 2,4 Litern Hubraum und 95 PS, dieser Turbodiesel mit Ladeluftkühlung gilt als der wohl beste Antrieb im LT." Man merkt: Alex hat Ahnung, nicht nur von diesem bis 1996 gebauten Modell.

Die Idee war also geboren – was fehlte, das war ein Wohngehäuse, für das ein befreundeter Metallbauer gewonnen werden konnte: "Bei dem fielen immer mal Blechtafeln ab, die dann Stück für Stück zu einer Außenhaut des Kofferaufbaus zusammengeschweißt wurden", erinnert sich Elli an die nicht ganz leichte, aber dafür sehr stabile Konstruktion, die auch wegen des gewölbten Dachs ins Auge sticht.

Aus der kalten „Büchse“ ohne Fenster wird ein wohnliches Campingmobil für ereignisreiche Touren: Elli aus Bad Schönborn und ihr Mann Alex möbeln einen alten VW LT auf und beweisen dabei Einfallsreichtum und Mut. Foto: H.P. Wacker

"Wir stehen beide auf den Stil alter Eisenbahnwaggons, das gewölbte Dach hat einfach Charme." Und die Reling obendrauf? "Die kam eine Weile später, ein Western hat die Inspiration geliefert, das musste dann auch noch sein."

Lange Rede, kurzer Sinn: Nach einigen Monaten war die technische Basis des LT fit gemacht, der Leiterrahmen hatte sich nach einem Besuch beim "Sandstrahler" – Sand kommt hier schon lange nicht mehr zum Einsatz – als erstaunlich gut erwiesen. Eine saubere Lackierung und eine ordentliche Rostvorsorge waren abgearbeitet, die Auflastung für die anstehende Gewichtserhöhung ebenso, Elli konnte ans Werk gehen. Und so stand sie schließlich in einer kalten, leeren Büchse ohne Fenster, "aber mit Durchgang ins Führerhaus, das war wichtig".

Zunächst wurden mehrere Quadratmeter an Isolierung aufgebracht, Armaflex ist hier das selbstklebende Produkt der Wahl, denn "Glaswolle zieht zu viel Feuchtigkeit", weiß Elli, die schließlich mit einer großen Menge an sägerauem Holz und Nut-und-Feder-Brettern aus dem Baumarkt anrückte, um den Aufbau wohnlich zu gestalten. Als tückisch erwies sich hier nun aber das gewölbte Dach: "Hier wollte ich eine dünne Sperrholzplatte in die Wölbung einpassen, die musste ich aber auf dem Kopf balancieren, ich war ja alleine. Das hat ewig gedauert, bis ich die verschraubt hatte – aber gefallen hat es mir nicht. Also gleich wieder raus das Ding und auch die Decke mit Brettern verkleidet, das war dann schon mal ein Fortschritt."

Gut kann man sich vorstellen, wie intensiv das Holz im Metallkoffer duftete, wie manche Schraube, manches Brett wohl auch herunterfiel, wie Elli sich die ein oder andere Blutblase, euphemistisch auch "Zimmermannslaus" genannt, holte – am Ende aber ein Unikat erschaffen hatte, in das zwischenzeitlich auch Technikdetails wie ein Frischwassertank, eine Spüle, eine Webasto-Standheizung und eine Kühlbox Einzug hielten. Das Bett wurde über dem Durchgang realisiert, seitliche Schränke dienten als Treppe, dank der riesigen Hecktüren offeriert der LT-Camper eine gewaltige Aussicht, sobald man richtig am Meer oder in den Bergen parkt. Die Sitzbank wird direkt zum Hotel der tausend Sterne, in lauen Sommernächten ist dies ein ganz besonderer Genuss. "Aber nur mit Moskitonetz, denn die Viecher stehen voll auf mein Blut" regt sich Elli auf, die auch mit der Nähmaschine umzugehen weiß.

Das machte sich bald nach der – ersten – Fertigstellung des Campers bezahlt, die Premiere führte das junge Pärchen gleich mal nach England. Mehr über diese Reise, über das Probesitzen des Gatten in der Hundebox und über die finalen Arbeiten vor der Abfahrt in der zweiten, der mittleren Folge von "Einfach mal machen!"