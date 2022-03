Schreck lass’ nach: Das mag so mancher Kunde beim Blick auf die Anzeige an Tankstellen gedacht haben. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. In der Esso-Tankstelle von Patricia Dischinger geben sich die Kundinnen und Kunden am Dienstagmittag die Klinke in die Hand. "Ich lege das Telefon kurz weg, bin gleich wieder da", sagt sie während des Telefongesprächs mit der RNZ. "Ein Schnäppchen", hört man eine Kundin, die gerade bezahlt, im Hintergrund scherzhaft sagen. Die historisch hohen Spritpreise sind wohl nur mit Galgenhumor zu ertragen.

Der Diesel kostet zum Zeitpunkt des Gesprächs über zwei Euro den Liter – und ist damit sogar teurer als Benzin. "Das gab es noch nie, das spüren die Leute schon eher", sagt Patricia Dischinger. Etwa die Hälfte ihrer Kundschaft spricht die gestiegenen Kosten beim Tanken an. "Manche sagen, sie seien das erste Mal über 100 Euro bei der Rechnung", so die Inhaberin.

Hintergrund > Bei den Tankgesellschaften unterscheidet man die Kategorien A und B. Der Kategorie gehören die großen Konzerne wie beispielsweise Aral oder Shell oder Total-Energies, wie das französische Unternehmen seit 2021 offiziell heißt. Zu der B-Kategorie zählen unter anderem das deutsche [+] Lesen Sie mehr > Bei den Tankgesellschaften unterscheidet man die Kategorien A und B. Der Kategorie gehören die großen Konzerne wie beispielsweise Aral oder Shell oder Total-Energies, wie das französische Unternehmen seit 2021 offiziell heißt. Zu der B-Kategorie zählen unter anderem das deutsche Mineralöl-Unternehmen "Oil" mit Sitz in Hamburg, aber auch Jet- oder Star-Tankstellen. Jet zählt zum US-Konzern Conoco-Phillips, Star zum polnischen Unternehmen PKN Orlen. Komplett freie Tankstellen, die auch über ihre Preise noch selbst bestimmen können, gibt es in der Region so gut wie keine mehr. Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) vertritt die Interessen der Mitglieder und setzt sich für bessere Wettbewerbsbedingungen ein. Übrigens: Eine Pächterin oder ein Pächter einer Tankstelle bekommt von den Tankgesellschaften vorgeschrieben, wie der Innenraum gestaltet sein muss. Ein Eigentümer kann hingegen immerhin über den Shop selbst bestimmen. obit

Immerhin, der Frust von Autofahrern prasselt nicht auf sie ein. "Wir haben viel Stammkundschaft, die haben dafür Verständnis und sagen, dass wir die Preise nicht machen würden", erzählt Patricia Dischinger. Dennoch sei die Gefühlslage der Leute, die in ihre Tankstelle kommen, gemischt: "Manche haben dafür kein Verständnis, manche denken an Putin."

Etwas Unmut spürt auch Michael Lux, der in Walldorf eine Total-Tankstelle und eine Kfz-Werkstatt betreibt. Richtig "angemotzt" werde er nicht. "Die Kunden sind wie immer, sie regen sich ein paar Tage auf, aber dann schlucken sie es", sagt er. Nach wenigen Tagen interessiere das niemand mehr. "Der Preis geht beispielsweise 15 Cent hoch, dann beschweren sich alle, danach geht er wieder zwölf Cent runter und alle sind zufrieden. Insgesamt ist er aber angestiegen", sagt Lux.

Ähnliches erzählt Kollege Bernd Vetter aus St. Leon-Rot. Er hat eine Werkstatt, die dazu gehörende Oil-Tankstelle führt seine Tochter. Unzufriedene Kundschaft gab es bereits. "Die Leute denken, wir machen die Spritpreise." Am Montag sei eine Kundin von Dielheim gekommen und habe zuvor angerufen, um sich nach dem Preis zu erkundigen. "Sie wollte wissen, ob dieser so bleibe. Die kommen aber von den Konzernen, da haben wir keinen Einfluss darauf", erklärt Bernd Vetter. Nur komplett freie Tankstellen würden selbst über ihre Preise bestimmen.

Wie oft die Euro-Angaben auf den großen Anzeigen an den Tankstellen durchrotieren, weiß Patricia Dischinger. Bis zu 40 Mal am Tag ändere sich der Preis. "Es gibt keinen Wochentag und keine Tageszeit, an dem sie sagen können, jetzt ist es am besten." Kommt ein Kunde um 10 Uhr morgens, habe er vielleicht einen super Preis. Um 10.30 Uhr könnte das bereits vorbei sein.

Wie und wann die Preise geändert werden, das erfahren die Tankstellenbetreiberinnen und -betreiber nicht. Auch nicht, wie sich der Preis in den kommenden Wochen entwickeln könnte: "Jede Prognose ist wie Kaffeesatzleserei", sagt Michael Lux. Nur als vor ein paar Jahren der Wasserstand des Rheines so niedrig war, dass die Raffinerien und Öllager allmählich trocken liefen, sei man von den Öl-Gesellschaften über mögliche Engpässe in den Lagerbeständen informiert worden, erklärt Michael Lux. Denn der Rohstoff kommt zu großen Teilen mit Schiffen aus Rotterdam. Die konnten wegen des Wasserstandes nicht fahren.

Hintergrund Alternativen zu Gas sind gefragt Russlands Präsident Wladimir Putin drohte gestern, die Gaslieferungen nach Deutschland einzustellen – und da wird auch so manchem Hausbesitzer rund um Wiesloch bang. "Die Menschen schauen sich verstärkt nach Alternativen um", berichtet etwa Markus Thome von der St. Leon-Roter Firma Rothermel Sanitär. [+] Lesen Sie mehr Alternativen zu Gas sind gefragt Russlands Präsident Wladimir Putin drohte gestern, die Gaslieferungen nach Deutschland einzustellen – und da wird auch so manchem Hausbesitzer rund um Wiesloch bang. "Die Menschen schauen sich verstärkt nach Alternativen um", berichtet etwa Markus Thome von der St. Leon-Roter Firma Rothermel Sanitär. Seine Beobachtung: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wollten viele nicht mehr von (russischem) Gas abhängig sein. Der Installateur- und Heizungsbaumeister hat allein in der letzten Woche rund zehn Anfragen nach einem Austausch von Gas-Heizungen erhalten. "Davor waren es null", so Thome. Besonders Hybrid-Lösungen – also eine Kombination aus Wärmepumpe und Fotovoltaik – seien gefragt. Selbst zwei Kunden, die zuvor ein Angebot für eine Gasheizung erbeten hatten, hätten sich inzwischen gemeldet und Zweifel bekommen. Dort will er nun schauen, ob ebenfalls eine Wärmepumpe zum Heizen möglich ist. Doch der Fachmann weiß: "Bei Heizkörpern ist das oft schwer." Doch zumindest seien die Geräte derzeit wieder leichter zu bekommen. "Letztes Jahr gab es wegen Corona und des Chipmangels lange Lieferzeiten", erzählt Thome im RNZ-Gespräch. Was er vorher am Tag nach der Bestellung geliefert bekam, dauerte da drei Monate. Bei der Firma Spannagel Haustechnik in Mühlhausen gingen allein gestern sechs Anfragen für Solaranlagen ein. "Sonst ist es eine im Vierteljahr", berichtet eine Mitarbeiterin. Ob dies allerdings an Putins Drohung liege, konnte sie nicht sagen. "Es hat zumindest keiner den Krieg erwähnt."Auch bei der Dielheimer Firma Stiehler ist die Nachfrage nach Wärmepumpen und Sonnenenergie hoch. "Aber sie ist seit dem Krieg nicht gestiegen", so Mark Stiehler. Der Heizungsbauer vermutet, dass dies zeitverzögert geschieht. "Nach einer Woche Krieg baut man ja nicht sofort die Heizung aus." Immerhin gehe es da um mehrere 10.000 Euro. Beim Rauenberger Heizungs- und Sanitärbetrieb Marvin Nagel hat man indes keine Veränderungen festgestellt. "Wir haben in den letzten zwei Wochen noch Gasheizungen eingebaut", berichtet Mitarbeiter Aaron Stier. Und auch in den nächsten Wochen gebe es noch einige Aufträge für Gasheizungen. "Die Nachfrage ist da, daran hat der Krieg nichts geändert", sagt Stier. (aham)

Ansonsten sind Betreiber von Tankstellen von den Konzernen abhängig. Für den Irrglauben vieler Menschen, dass die Tankstelle selbst vom steigenden Spritpreis profitiere, hat Bernd Vetter wenig Verständnis: "Der Sprit kann fünf Euro pro Liter kosten, meine Provision bleibt gleich." An die Betreiber gehen nur Cent-Beträge, die zuvor festgelegt wurden. Das bestätigt auch Michael Lux und nennt konkrete Zahlen: Er erhält 2,5 Cent pro verkauften Liter Sprit. Dies sei ein gängiger Preis in der Branche. "Ich verdiene am Volumen", sagt er.

Uneinigkeit herrscht hingegen bei den Tankstellenbetreibern, mit denen die RNZ gesprochen hat, darüber, warum die Preise für Diesel und Benzin aktuell dermaßen hoch sind. Ein Tankwart nennt sogar steuerliche Abgaben als Ursache. Der steigende Rohölpreis aufgrund des Ukraine-Krieges könne nicht eins zu eins und tagesaktuell den Spritpreis beeinflussen. Die Tagesschau bezieht sich hingegen in einem Bericht auf Marktexperten und sieht den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland als Hauptpreistreiber. Dazu habe die USA einen Importstopp für russisches Öl verhängt. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sehen auch andere Tankstellenbetreiber im Gespräch mit der RNZ als ursächlich an.

Klar ist den Inhabern von Tankstellen, dass das Ende der Fahnenstange wohl noch nicht erreicht ist. Von weiteren Preissteigerungen geht derzeit auch der ADAC einem DPA-Artikel zufolge aus. Hamster-Käufe, wie zu Beginn der Corona-Krise mit Klopapier, gibt es beim Sprit deshalb aber noch keine. Patricia Dischinger hatte nur bemerkt, dass besonders am Montagabend sehr viele Kunden tankten. Mit einem Extra-Kanister sei aber noch niemand vorbeigekommen. Dass sich das Fahrverhalten ihrer Kundschaft ändern wird, glaubt sie nicht: "Die Leute müssen ins Geschäft und brauchen das Auto." Einer ihrer Kunden hatte aber noch eine Idee: "Er schlug vor, die Leute sollten mehr Fahrgemeinschaften bilden."