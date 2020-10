Von Hans-Dieter-Siegfried

Region Wiesloch. Geselliges Beisammensein mit Freunden und Bekannten, Glühwein trinken und nach Geschenken stöbern wird es dieses auf den Weihnachtsmärkten in der Region nicht geben. Denn nach derzeitigem Stand wurden sie wegen der Corona-Pandemie fast überall abgesagt.

Der Tenor ist dabei fast überall gleich: Es gibt kaum Möglichkeiten, einen Weihnachtsmarkt unter den gegeben Umständen sinnvoll veranstalten zu können. Die hohen Auflagen verbunden mit einem dadurch zwangsläufig reduzierten "Spaßfaktor" waren, so die Aussagen, ausschlaggebend, in diesem Jahr auf die vorweihnachtlichen Events zu verzichten.

Im Vorjahr lief der Weihnachtsmarkt in Wiesloch noch dreieinhalb Wochen, in diesem Jahr fällt er aus, wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann in einem gestrigen Pressegespräch offiziell mitteilte. Auch in Walldorf wird es kein "großes" Feiern geben, es laufen jedoch Überlegungen, eine kleine Alternative anzubieten. In Rauenberg ist noch keine offizielle Entscheidung gefallen, dies soll jedoch noch im Verlauf dieser Woche erfolgen. Dielheim und Horrenberg betreffend wird ebenfalls in dieser Woche beraten, der geplante Weihnachtsmarkt in Unterhof ist allerdings bereits abgesagt worden und auch in Mühlhausen wird es keinen vorweihnachtlichen Markt geben. Dies wurde schon vor 14 Tagen beschlossen.

"Unser Weihnachtsmarkt hat sich in den zurückliegenden Jahren immer mehr zu einem Ort der Kommunikation und der Begegnung entwickelt und davon haben bisher die Markteilnehmer und die Geschäfte in der Innenstadt profitiert", blickte der Wieslocher Rathauschef zurück. Wie er gestern betonte, sei dies jedoch diesmal nicht möglich. Deshalb habe man sich ähnlich zu fast allen Kommunen im Umkreis daher entschlossen, "aus aktuellen Gründen schmerzlich den Weihnachtsmarkt abzusagen".

Die steigenden Infektionszahlen und auch die gesetzlichen Vorgaben und Maßnahmen wolle man auf allen Ebenen als Stadt umsetzen und dieser Verantwortung gerecht werden. Es sei daher unter Berücksichtigung dieser Kriterien nicht machbar, den Weihnachtsmarkt – selbst in abgewandelter Form – zu realisieren. Zwar habe das Organisationsteam um den Verein "Stadtmarketing" mit Michael Maier alle Hebel in Bewegung gesetzt, den Markt doch durchzuführen, zwischenzeitlich lagen allerdings auch viele Absagen seitens der Vereine vor, die in "normalen" Zeiten mit ihren Verkaufsbuden mit dabei waren.

Wie Maier ausführte, hätten sich dennoch zahlreiche Interessenten gemeldet, in erster Linie aus dem gewerblichen Bereich. "Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die wir als veranstaltende Stadt hätten ergreifen müssen, übersteigen unsere Möglichkeiten und hätten zudem bei einer Durchführung das eigentlich gewünschte Flair deutlich reduziert", betonte Elkemann. Ob es möglicherweise zu kleineren Aktionen kommen könnte, werde derzeit im Rathaus noch in Rücksprache mit dem Verein Stadtmarketing diskutiert.

Bernhard Gröner, Vorstand des Gewerbevereins Walldorf, der den Weihnachtsmarkt organisiert, betonte, man halte sich an die geltenden Verordnungen im Lande. Da sei eben eine solche Großveranstaltung mit vielen Besucherinnen und Besuchern nicht durchführbar.

Man habe sich deshalb schweren Herzens dazu entschlossen, in diesem Jahr die Veranstaltung abzusagen. "Wir hätten alleine für Security mehrere tausend Euro aufwenden müssen", fügte Gröner hinzu. Das könne man sich nicht leisten. Allerdings überlegt man derzeit, eine kleine Alternative auf die Beine zu stellen. "Das werden wir in diesen Tagen konkret im Gewerbeverein noch besprechen", kündigte er an.

Thomas Glasbrenner, Dielheims Bürgermeister, erklärte auf RNZ-Anfrage, man werde bezüglich der Märkte in Dielheim selbst und in Horrenberg im Laufe der Woche mit den Vereinen und Teilnehmern darüber sprechen, um dann eine Entscheidung zu fällen. "Unterhof ist gestrichen, dort können wir vor allem die Abstandsregeln nicht einhalten", so Glasbrenner. Ähnlich die Situation in Rauenberg. "Wir haben uns noch nicht entschieden, dies wird jedoch zeitnah geschehen", informierte Hauptamtsleiterin Nina Gellert. Bereits gestrichen wurde der Weihnachtsmarkt in Mühlhausen. "Wir hatten drei Tage eingeplant, aber unter den gegeben Umständen ist eine Durchführung nicht möglich", erläuterte Günther Hotz, der Hauptamtsleiter der Gemeinde.

So auch in Östringen: In allen Stadtteilen werden die Weihnachtsmärkte coronabedingt abgesagt. Denn die umfangreichen Auflagen, die bei Märkten mit hohem Besucheraufkommen das Ansteckungsrisiko minimieren, können auch dort nicht eingehalten werden. Trotzdem werden in Östringen in Zusammenarbeit mit den Vereinen alternative Veranstaltungsmöglichkeiten in Erwägung gezogen, um dennoch eine weihnachtliche Stimmung zu erzeugen.