Mehr Platz und Rechte für Fußgänger: Das war auch in der Walldorfer Fußgängerzone ein Diskussionspunkt. Foto: Lerche

Malsch/Dielheim/Walldorf. (seb) Wenn man erst die Details in den Blick nimmt und eventuell noch Denkanstöße durch Fachleute erhält, wird an vielen Stellen in unseren Innenstädten deutlich, wie sehr Straßen und Wege auf die Bedürfnisse des Autos ausgelegt sind.

In Dielheim, Malsch und Walldorf erhielten die Bürgerinnen und Bürger über sogenannte "Fußverkehrs-Checks" die Möglichkeit, Verbesserungsmöglichkeiten für die schwächsten Verkehrsteilnehmer einzubringen. Dabei wurde vor allem hervorgehoben, wie viel Platz den Fahrzeugen nicht nur durch Straßen, sondern vor allem durch Parkplätze eingeräumt wird. Und wie sehr sich mitunter Fußgängerinnen und Fußgänger dafür einschränken müssen.

Die Sicherheit steht dabei im Vordergrund, gerade auf Schulwegen, vor viel besuchten Geschäften oder Institutionen und generell was die Überquerung von stark befahrenen Straßen angeht. Viele wünschten sich aber auch eine Verbesserung der Barrierefreiheit. Hier gilt es, Kompromisse zu finden: Zwar wären autofreie oder wenigstens verkehrsberuhigte Bereiche vielerorts interessant, doch müssen ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen auch Ärzteschaft, Apotheken, Läden oder sonstige Ziele gut erreichen können. Mitunter bietet sich nicht ausreichend Platz für Rampen oder andere Hilfen für Leute, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind.

Und schließlich widersprechen sich manchmal die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, die spürbar hervortretende Strukturen beispielsweise im Boden brauchen, und solchen mit körperlicher Behinderung, die auf ebene Strecken angewiesen sind.

Einfache Lösungen finden sich auch kaum für die verwinkelten Strukturen in den historisch gewachsenen Ortskernen, mit schmalen Gehwegen, auf denen womöglich auch noch Hindernisse wie Treppen zu den Hauseingängen auftauchen.

In Dielheim musste der Abschluss des Fußverkehrs-Checks coronabedingt verschoben werden, zuvor waren aber einige Ideen für ein harmonischeres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer eingegangen.

In Malsch drehten sich viele Vorschläge um die schmale, kurvenreiche Ortsdurchfahrt. Weniger Verkehr, der zudem auch langsamer fließt, wäre ein Ziel, erstrebenswert zudem mehr Aufenthaltsmöglichkeiten für alle zu Fuß, eine bessere Übersichtlichkeit und weitere Querungsmöglichkeiten.

Ähnlich sieht es in Walldorf aus, wo Fachleuten, Verwaltung und Gemeinderat viele Anregungen für mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität gerade in der Innenstadt, auf der Drehscheibe und in der Hauptstraße, mitgegeben wurden.