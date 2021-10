Rauenberg. (tt) Nachdem sich fast 40 Prozent der Haushalte in St. Leon-Rot für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, ist die Deutschen Glasfaser weiter auf Expansionskurs. Jetzt sucht die Firma in Dielheim, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg nach Kunden. Die Deutsche Glasfaser verspricht eine Geschwindigkeit zwischen 300 und 1000 Megabit pro Sekunde, um einiges schneller als gegenwärtige Internetanschlüsse, und betont, dass Glasfasern physikalisch keine Tempogrenze nach oben kennen.

Wer seinen Vertrag bis zum 18. Dezember abschließt, erhält kostenlos einen Hausanschluss, ist aber für zwei Jahre aber an die Deutsche Glasfaser gebunden. Allerdings müssen jeweils mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in den Kommunen mitziehen, damit die Deutsche Glasfaser überhaupt mit dem Netzausbau beginnt. In der vergangenen Woche unterzeichneten Unternehmensvertreter und die Bürgermeister der vier Gemeinden einen Kooperationsvertrag.

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Diese Haushalte müssen laut Konzern die Anschlusskosten von derzeit mindestens 750 Euro allerdings selbst tragen.

Nähere Informationen gibt es bei vier Online-Infoabenden: Am Montag, 11. Oktober für Mühlhausen, am Dienstag, 12. Oktober für Malsch, am Mittwoch, 13. Oktober für Dielheim und am Donnerstag, 14. Oktober, für Rauenberg. Beginn ist jeweils 19 Uhr.