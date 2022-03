Wiesloch/St. Leon-Rot. (obit) Mit Kerzen, Grablichtern und Laternen liefen am Montagabend Menschen in Wiesloch und St. Leon-Rot durch die Straßen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die sogenannten "Spaziergänge" verliefen nach Angaben der Polizei friedlich. In Wiesloch waren zwischen 500 und 600 Personen, in St. Leon-Rot etwa 200 unterwegs, wie die Polizei der RNZ bestätigte.

Angemeldet war keine der Zusammenkünfte. Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann spricht von einer "Taktik", die bundesweit angewendet werde. So würden Auflagen vermieden. Die Mehrheit der Menschen in der Gesellschaft halte sich aus "rationalen Gründen an die Verordnungen", so Elkemann, der bedauert, dass ein Teil der Leute "bewusst aus der Solidarität ausschere" und an den Zusammenkünften teilnehme. Die Leute würden mehr den Menschen aus dem Internet glauben, sagt er über Kritiker der Corona-Maßnahmen. "Ich hoffe, dass die Leute wieder wissenschaftlichen Argumenten folgen."

Eng aneinander gedrängt und nur wenige mit Maske

In Wiesloch liefen die Teilnehmer ab 18 Uhr vom Vorplatz der evangelischen Kirche durch die obere Hauptstraße in Richtung Hesselgasse und dann durch die Hauptstraße zur Ringstraße. Von dort ging es vorbei am Alten Schlachthof in Richtung Fußgängerzone. Auf dem Abschnitt Ringstraße drängten sich die Personen auf dem Gehweg teils eng aneinander, auch staute sich der Zug mehrfach. Die Polizei, die mit zwei Streifeneinheiten vor Ort war, begleitete den "Spaziergang". Masken wurden nur vereinzelt getragen. Die Stadt will sich wegen weiterer Treffen mit der Polizei abstimmen.

In St. Leon-Rot drehten die Menschen vom Harres Veranstaltungszentrum ab 19 Uhr zwei Runden über die Parkplätze der Einkaufsmärkte in Richtung Rot und an einem Kreisel zurück zum Rathaus. Dort stellten sie Kerzen und Lichter ab, Masken trugen sie nicht. Bürgermeister Alexander Eger sagte, er habe bei einer früheren Zusammenkunft im Winter 2021 das Gespräch gesucht: "Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen das zu schätzen wussten." Damals seien weniger Personen da gewesen. Es sei besser, mit- statt übereinander zu sprechen. Für ihn ist aber klar: "Die Corona-Regeln müssen eingehalten werden."

In Bruchsal und Östringen gingen ebenfalls Menschen "spazieren". Die Zusammenkunft von 150 Personen in Bruchsal wurde von der Polizei aufgelöst, da die Stadt vorab eine Allgemeinverfügung ausgesprochen hatte, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe erklärte. 80 Personen gingen in Östringen auf die Straße. Dort kam es zu keinen Zwischenfällen.