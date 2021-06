Region Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Raum Wiesloch von April auf Mai um 85 auf 2289 Personen verringert. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug damit im Mai 4,1 Prozent; im April lag sie noch bei 4,3 Prozent, vor einem Jahr wiederum bei 4,1 Prozent.

Im Mai meldeten sich laut Agentur 399 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 479 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2174 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 284 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2178 Abmeldungen von Arbeitslosen (202 mehr als vor einem Jahr). Das ist laut Agentur signifikant, da sich bereits vor einem Jahr die Corona-Krise und ihre Konsequenzen zeigten. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 38 Stellen auf 442 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 155 Arbeitsstellen mehr.

Mehr als 56 Prozent der Arbeitslosen im Raum Wiesloch sind laut Agentur Männer, über acht Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, fast 38 Prozent sind 50 Jahre und älter. Mehr als 34 Prozent sind Langzeitarbeitslose, knapp elf Prozent sind Menschen mit schweren Behinderungen und fast 32 Prozent haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von den 399 Personen, die sich im Mai im Raum Wiesloch arbeitslos meldeten, hatten 145 laut Agentur zuvor eine Erwerbstätigkeit und 138 hatten eine Ausbildung durchlaufen oder an einer entlastenden Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik, etwa einer Fortbildung, teilgenommen. Von den 479 Menschen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 164 eine reguläre Beschäftigung aufgenommen und 134 starteten eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme.

Im Gesamtbezirk der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Arbeitslosenzahl im Mai um 409 auf 17.249, so die Mitteilung. Das waren 206 Personen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug damit jetzt im Mai 4,5 Prozent, im April waren es 4,6 Prozent.

Die Zahl der Unterbeschäftigten ist im Gesamtbezirk zuletzt um 271 auf 21.963 gesunken, das sind jedoch über 400 Personen mehr als im Vorjahresmonat. Hier werden neben den Arbeitslosen auch diejenigen aufgelistet, die an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten, obwohl sie keine reguläre Beschäftigung haben. Die Kurzarbeit wiederum ist hier nicht miterfasst, für den Mai hat die Agentur keine Werte genannt. Im März waren es mehr als 11.000 Kurzarbeits-Meldungen für über 127.000 Menschen, gezählt seit April 2020. Diese Zahlen stellen den maximal möglichen Rahmen für Kurzarbeit dar, nicht die tatsächlichen Werte.

Die Agentur sieht insgesamt im Vergleich zum Vorjahr wieder Anzeichen für einen Aufwärtstrend am Heidelberger Arbeitsmarkt. Die Bewegung, die ins Geschehen gekommen ist, beschreibt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg, so: "In diesem Jahr sind im Mai 400 Personen weniger arbeitslos geworden und gleichzeitig haben 500 Menschen mehr ihre Arbeitslosigkeit beenden können. Auch die zunehmende Arbeitskräftenachfrage stimmt mich optimistisch", so Pawlowski weiter. "Der Zugang an Arbeitsstellen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 395 auf 780 nahezu verdoppelt".

Eine sehr große Nachfrage besteht weiterhin im Gesundheitswesen. Es ist mit 31.000 Beschäftigten nach dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel der drittgrößte Wirtschaftszweig der Region. In der Alten- und Krankenpflege sowie bei den medizinischen Fachangestellten besteht weiterhin eine große Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften. "Gesundheitsberufe haben bei uns in der Region eine langfristigen Perspektive und sind nicht von der Transformation auf dem Arbeitsmarkt betroffen", sagt Pawlowski, der auch auf eine besondere Aktion hinweist: "Mit der Online-Ausbildungsmesse ,der Soziale Klick’ wollen wir auch im Pandemiejahr Jugendliche und Arbeitgeber im Gesundheitswesen zusammenbringen." Die Messe findet am Dienstag, 22. Juni, von 15 bis 18 Uhr statt, zu finden ist sie auf www.webmessen.de/der-soziale-klick.