Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Raum Wiesloch von August auf September um 74 auf 2143 Personen verringert. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Sie meldet damit 291 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 3,9 Prozent, im August waren es noch vier und vor einem Jahr 4,4 Prozent.

Im September meldeten sich laut Agentur 417 Personen arbeitslos. 494 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist um 31 auf 568 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 215 Stellen mehr. Mehr als 55 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, über acht Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, mehr als 38 Prozent sind 50 Jahre und älter. Fast 37 Prozent sind Langzeitarbeitslose, knapp zwölf Prozent haben schwere Behinderungen und über 32 Prozent haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Von den 417 Personen, die sich im September arbeitslos meldeten, hatten 156 zuvor eine reguläre Beschäftigung, 113 hatten Ausbildungen gestartet oder an Maßnahmen, etwa Fortbildungen, teilgenommen. Von den 494 Personen, die nicht mehr arbeitslos sind, haben 194 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 130 begannen eine Ausbildung oder eine Maßnahme.

Im Bezirk der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Zahl der arbeitslosen Personen im September um 761 auf 16.049. Die Quote betrug damit 4,2 Prozent. Damit nähert sie sich langsam wieder dem Vorkrisenniveau von 2019 an. Im Corona-Jahr 2020 lag die Arbeitslosigkeit im September bei 18.644 Personen. Die Zahl der Unterbeschäftigten betrug 20.183, 11,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Hier werden auch jene gezählt, die Ausbildungen durchlaufen oder an Maßnahmen teilnehmen.

"Der Heidelberger Arbeitsmarkt entwickelt sich gut und vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren fast alle Personengruppen", sagt Klaus Pawlowski, Chef der Arbeitsagentur. Die Jugendarbeitslosigkeit sank im Vergleich zum Vormonat um knapp 200 Personen und zum Vorjahr um 436. "Noch gibt es unbesetzte Ausbildungsstellen", sagt Pawlowski. Auch in der Gruppe der schwerbehinderten Menschen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Zum Vormonat um gut zwei Prozent, im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent. Die Anzahl der Langzeitarbeitslosen ging zum Vormonat um 80 Personen leicht zurück, liegt aber mit 840 Personen deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Anzahl der Arbeitsstellen im Bezirk stieg um 821 auf 4182, ein Plus von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.