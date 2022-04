Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Der 30. März 2021 ist eine Ausnahme – wenn auch eine dramatische: Ein 65-jähriger Radfahrer stirbt am Abend dieses Dienstags in einem Krankenhaus an den Folgen eines Fahrradunfalls. Der Mann kollidierte in St. Leon-Rot mit einer Autofahrerin und verletzte sich tödlich. Dieser Vorfall, so schrecklich wie er ist, ist deshalb eine Ausnahme, weil es der einzige tödliche Radunfall in der Region Wiesloch in den vergangenen beiden Jahren war. Nur im Jahr 2019 verstarb eine Person – ebenfalls in der Gemeinde St. Leon-Rot – nach einem Unfall mit dem Fahrrad.

Mit dem aufkommenden Frühling kramen viele Menschen auch wieder ihr Rad aus dem Schuppen und schwingen sich auf den Sattel. Die RNZ hat vom Polizeipräsidium in Mannheim einen Einblick in die Unfallstatistiken der Jahre 2021, 2020 und 2019 (vor der Corona-Pandemie) erhalten. 79 Unfälle gab es 2021 im Verbreitungsgebiet der RNZ-Redaktion Wiesloch. 2020 waren es noch 90. 2019 gab es 101 Unfälle. Zum Vergleich: Im Rhein-Neckar-Kreis kam es in den Jahren 2021 und 2020 insgesamt zu 501 Unfällen, 2019 waren es 510.

Eine Anmerkung vorab: Bei den Daten sind nur Fahrräder und Pedelecs mit inbegriffen, E-Bikes werden gesondert aufgeführt. Denn E-Bikes erfasst das Präsidium statistisch unter "motorisierten Zweirädern", wie die Kategorie dort genannt wird. "Diese Räder können auch ohne den Einsatz von Muskelkraft gefahren werden", erklärt Polizeisprecher Dennis Häfner.

> Die meisten Unfälle: Große örtliche Schwankungen sind in den Gemeinden statistisch im Drei-Jahres-Vergleich kaum erkennbar – lediglich Wiesloch hat etwas größere Unterschiede. 31 Mal gab es im Jahr 2021 in der großen Kreisstadt einen Unfall, an dem ein Radfahrer beteiligt waren. Im Vorjahr waren es 34, davor sogar 43. Auf dem "zweiten" Platz liegt Walldorf, die zweitgrößte Stadt im Gebiet, mit 19 Unfällen (2020: 22; 2019: 28). In Rauenberg und St. Leon-Rot kam es zu jeweils acht Unfällen. Rauenberg verzeichnete 2020 elf und 2019 ebenfalls acht Unfälle. St. Leon-Rot kommt 2021 ebenfalls auf acht, in den Vorjahren waren es sieben (2020) und zehn Unfälle (2019)

> Die wenigsten Unfälle: Gerade mal vier Unfälle gab es in der kleinsten Gemeinde des RNZ-Gebietes 2021 – in Malsch. Aber auch in Dielheim hatten Radfahrende nur vier Zwischenfälle – davon aber zwei mit Schwerverletzten. Dielheim hatte 2020 neun Unfälle zu verzeichnen, 2019 fünf. Malsch hatte 2020 drei, 2019 nur einen. Zur Vollständigkeit: In Mühlhausen ereigneten sich 2021 fünf Radunfälle, 2020 waren es vier, 2019 sechs.

> Schwere Verletzungen: In Dielheim kollidierten im Mai binnen einer guten Woche zwei Mal Radfahrer mit anderen Verkehrsteilnehmern. Beide Male verletzten sich die Radler schwer, darunter war ein 15-Jähriger. Auch eine 18-Jährige Motorradfahrerin wurde verletzt. Bei einem Unfall in Rauenberg zog sich ein 65-jähriger Rennradfahrer schwere Verletzungen zu. In Wiesloch verletzten sich im Jahr 2021 fünf Radfahrende schwerer. Insgesamt gab es 2021 13 Schwerverletzte in der Region bei Radunfällen – und damit weniger wie in den Vorjahren: 2020 waren es 16, das sind genauso viele wie 2019.

> Andere Zweiräder mit Motor: 32 Unfälle mit E-Bikes, Mofas, Rollern oder Motorrädern gab es 2021 in der Region. 2020 und 2019 waren es mit jeweils 49 Unfällen deutlich mehr.

> Unfälle mit Pedelecs: Zwei Personen verstarben 2021 im Kreisgebiet bei Unfällen mit Pedelecs, also Rädern, die auch einen Elektromotor zur Unterstützung haben. Zahlen für die Region Wiesloch gibt es keine in der Statistik des Polizeipräsidiums. Insgesamt verunfallten 76 Menschen 2021 mit einem solchen Rad, 2019 und 2020 waren es je 54 und 69. Bei diesen Rädern erkennt die Polizei ein höheres Risiko für Unfälle. Oft würden ältere Personen damit unterwegs sein. "Pedelecs sind schwerer als normale Räder und auch schneller. Die Leute sind das nicht gewohnt, die Anpassung fehlt", sagt Häfner. Die Polizei biete daher Kurse an, um Unfälle zu vermeiden.

> Einordnung: Etwas entgegen der Zahlen hat die Polizei dennoch eine leichte Steigerung erkennen können. "Das Verkehrsmittel wird beliebter", erklärt Häfner. Der Polizeisprecher weist aber auch darauf hin, dass durch Home-Schooling während der Lockdown-Phasen in der Pandemie beispielsweise viel weniger Schüler mit dem Rad unterwegs waren. Einen Unfallschwerpunkt für Radfahrende gibt es in der Region Wiesloch laut Polizei nicht. Aber viele Menschen würden in der Region Wiesloch Ausflüge mit dem Rad unternehmen.

"Es gibt verschiedene Faktoren", so Häfner. Das sei auch abhängig von der Region und den Einwohnern. Zudem würde auch nicht jeder Unfall, bei kleineren Vorkommnissen, gemeldet werden. Häfner: "Die Leute klären das selbst, es ist keine Pflicht, einen Unfall zu melden."