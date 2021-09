Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit ist im Raum Wiesloch von Juli auf August um 23 auf 2217 Personen gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Sie meldet damit 244 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr, als ebenfalls bereits die Coronakrise den Arbeitsmarkt prägte. Die Arbeitslosenquote betrug damit ebenso wie im Juli vier Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent.

Im August meldeten sich 452 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 419 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3421 Arbeitslosmeldungen, 273 weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3486 Abmeldungen von Arbeitslosen, 495 mehr als im selben Zeitraum 2020. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August geringfügig gestiegen, und zwar um zwei auf 537.

Über 55 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, mehr als neun Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, fast 37 Prozent sind 50 Jahre und älter. Mehr als 35 Prozent sind Langzeitarbeitslose, über elf Prozent Menschen mit schweren Behinderungen und fast 32 Prozent haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Von den 452 Personen, die sich im August arbeitslos meldeten, hatten 169 davor eine reguläre Beschäftigung, 171 hatten eine Ausbildung durchlaufen oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, etwa Fortbildungen, teilgenommen. Von den 419 Personen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 147 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen und 117 starteten eine Ausbildung oder eine Arbeitsmarktmaßnahme.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit wird als saisonüblich betrachtet, das gilt für Wiesloch ebenso wie den Gesamtbezirk der Arbeitsagentur, für den ein Anstieg um 288 auf 16.810 Arbeitslose gemeldet wird. Damit betrug die Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk 4,4 Prozent. Den Hintergrund bilden laut Agentur die Sommerferien, in denen erfahrungsgemäß weniger Einstellungen erfolgen.

Rund 21.000 Menschen gelten im Gesamtbezirk als unterbeschäftigt: Damit sind Arbeitslose gemeint, aber auch all jene, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht in der oben erwähnten Statistik auftauchen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation am Arbeitsmarkt verbessert, teilt die Arbeitsagentur mit: Es sind 2200 Menschen weniger arbeitslos und die Arbeitslosenquote ist um 0,5 Prozentpunkte gesunken. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt mit knapp 4000 um fast 50 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Die meisten offenen Stellen sind in Einzelhandel, Logistik und Gesundheits- und Sozialwesen: "Der Arbeitsmarkt bietet derzeit gute Aufnahmechancen", sagt Michaela Röttele, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heidelberg, und ergänzt: "Wir bieten allen Arbeitssuchenden Qualifizierungen an". Sie betont, wie wichtig es sei, sich ständig weiterzubilden und sich anzupassen, sollte eine offene Stelle nicht ganz passen.