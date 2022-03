Rauenberg. (obit) Schon wieder liegt ein Ölfilm auf dem Waldangelbach zwischen Rauenberg und Wiesloch. Auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern hatte sich die schmierige Flüssigkeit am Mittwoch ausgebreitet. Gegen 12.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Rauenberg und Wiesloch alarmiert, eine Ölsperre wurde in den Bach eingesetzt. "Wir haben auch geschaut, wo sich das Öl noch ausgebreitet hatte", erklärt Marco Friz, Kommandant der Wieslocher Wehr. "Dazu haben wir ein Ölbindemittel aufgebracht." Laut der Stadt Wiesloch soll es sich um Heizöl handeln.

Bereits Anfang Februar wurde ein Ölfilm auf dem Waldangelbach gemeldet. Dieser zog sich bis weit nach Wiesloch, ein Spielplatz wurde gesperrt. Bereits damals wurde ein Drainagerohr vom Bach in Richtung Hohenaspen-Kreisverkehr in Rauenberg damit in Verbindung gebracht. Das Rohr wurde durchgespült und mit einer Kamerasonde untersucht. Öl war danach – bis gestern – keines mehr zu sehen. "Das ist genau die selbe Stelle", bestätigte Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. Am heutigen Donnerstag soll das Rohr erneut geprüft werden. "Wir hoffen auf bessere Sichtverhältnisse", so Seithel. Von einem absichtlichen Einleiten gehen die Beteiligten bisher nicht aus. Schäden an der Natur soll es keine geben. "Alle Bürger sind aufgerufen, die Gewässer zu meiden, insbesondere das Angeln auch im Leimbach zu unterlassen und kein Wasser aus dem Bach zu entnehmen", warnt die Stadt Wiesloch. Die beiden Städte bitten die Bürger, ihre Öltanks zu prüfen. Hinweise sollen an die Telefonnummern 0 62 22 / 6 62 18 5 oder 0 17 6 / 6 32 50 43 0 gemeldet werden.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 18.12 Uhr

Leichter Ölfilm bleibt im Bach

Der Waldangelbach bei Wiesloch. Archivfoto: Helmut Pfeifer

Wiesloch/Rauenberg. (seb) Die Verschmutzung des Waldangelbachs zwischen Wiesloch und Rauenberg durch Heizöl ist für den Moment weitgehend beseitigt.

Laut Julian Haupt, Kommandant der Rauenberger Feuerwehr, hatte die Suche nach der Ursache bisher keinen Erfolg. Vermutet wird, dass der Heizöltank eines Wohnhauses undicht geworden ist. Eine Fachfirma suchte mit Kameras das Abwassersystem ab. Dabei widmete sie sich vor allem einem bisher undokumentierten alten Drainage-Kanal, der vom Bach Richtung Hohenaspen-Kreisverkehr in Rauenberg und weiter führt.

Über Bohrungen können Verschmutzungen aus dem Kanal heraus oder hinein sickern: Das macht die Suche schwierig. Der Drainage-Kanal wurde durchgespült und seit Dienstag wurden keine größeren Ölmengen mehr in Bach oder Kanal festgestellt, erklärt Haupt. Der Bauhof überwacht das Gewässer nun. Ölsperren der Wehren in Bach und Kanal verbleiben vorerst an Ort und Stelle.

Ein leichter Ölfilm wird voraussichtlich noch für einige Tage im Bach zu sehen sein, so Haupt, die Gefahr für die Umwelt dürfte aber gering sein. Hinweise sind weiter willkommen: Telefon 06222/662185, 0176/63250430 oder julian.haupt@feuerwehr-rauenberg.de.

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 19.04 Uhr

Woher kommt das Öl im Waldangelbach?

Rauenberg/Wiesloch. (seb) Die Rauenberger Feuerwehr hat über soziale Medien und das Warn- und Informationssystem "Katwarn" eine dringende Bitte an die Bevölkerung gerichtet: Alle, die einen Heizöltank besitzen, mögen diesen auf Beschädigungen überprüfen.

Heizöl ist in die Kanalisation und von dort in den Waldangelbach geraten, wie Julian Haupt, Kommandant der Rauenberger Feuerwehr, im Gespräch mit der RNZ berichtet: Die Feuerwehr Wiesloch wurde ihm zufolge am vergangenen Freitag alarmiert, nachdem Passanten einen Ölfilm im Bach, am Fußgängerüberweg nahe den Kleingärten zwischen Wiesloch und Rauenberg, gemeldet hatten.

Am vergangenen Samstag wurden die Rauenberger Feuerwehrleute von der Leitstelle zum Bach geschickt, weil wieder Öl darin festgestellt worden war. Die Rauenberger übernahmen diesen Einsatz für die Wieslocher Wehr, die gerade ihre Jahreshauptversammlung mit Wahlen abhielt. Nach der Ölsperre der Wieslocher brachte die Rauenberger Wehr zwei weitere im Waldangelbach an.

"Das ist eine massive Verunreinigung, wir sprechen hier nicht von ein paar Litern", betont Julian Haupt: "Das sind mehrere Hundert Liter." Darauf, dass es Heizöl sei, weise klar die Farbe hin, ergänzt er: Zur optischen Unterscheidung von Diesel werde es rot eingefärbt.

Die zuständigen Behörden sind ebenfalls bereits informiert. Sie ließen bereits eine Fachfirma mit einem Kamera-Roboter der Spur des Öls folgen, die in die Kanalisation führt – und zwar in einen offenbar alten, nicht dokumentierten Kanal: Das erschwert die Suche und macht eine Abstimmung zwischen mehreren Behörden und den Städten Wiesloch und Rauenberg erforderlich. Bisher konnte die Ursache des Ölaustritts noch nicht bestimmt werden.

Haupt bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe, und das auf allen verfügbaren Wegen. Wer in Rauenberg oder Wiesloch Schäden an einem Öltank feststellt, möge sich unter Telefon 06222/662185 oder 0176/63250430 oder per E-Mail julian.haupt@feuerwehr-rauenberg.de melden.

Womöglich haben die Betroffenen das Leck ihres Heizöltanks noch gar nicht bemerkt, vermutet Julian Haupt. "Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, so was kann mal passieren. Wir wollen nur schnell eine Lösung finden, damit der Waldangelbach nicht weiter verschmutzt wird."