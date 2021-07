Rauenberg/Mühlhausen/Malsch. (obit) Etwa zwei Stunden mussten die Menschen am Montagabend zwischen 17.36 Uhr und 19.43 Uhr in Rauenberg, Malschenberg und Teilen von Malsch und Mühlhausen-Rettigheim ohne Strom auskommen. Eine Sprecherin der Netze-BW erklärte auf RNZ-Anfrage, dass ein "defekter Endverschluss in der Trafostation ,Schule’ in Rauenberg" in der Nähe der Mannabergschule in der St. Michael-Straße die Ursache für den Ausfall war. Dies sei eine Art Verbindungsstück mit Öl darin am Übergang vom Kabel zur Anlage. "Dadurch kam es zu der Rauchentwicklung", so die Sprecherin. Die Feuerwehren Rauenberg und Malschenberg waren wegen des kurzen Brandes im Einsatz. Der Defekt des Teiles wurde laut Netze BW weder durch einen Blitz, noch ein Tier ausgelöst. In der Folge kam es in Malsch zu einem Kabelfehler.

Fünf Techniker von Netze BW waren im Einsatz, "um die Stromversorgung durch mehrere Netzschaltungen" wieder herzustellen. Der Stromkreislauf wird dann über vorhandene Leitungen umgeleitet. Das Zuschalten geschieht teilweise manuell, so die Sprecherin, die erklärt, wieso manche Ortsteile schneller am Strom sind als andere: "Das kann man nur nach und nach zuschalten, das muss koordiniert sein." Der Unterricht in der Rauenberger Schule kann ohne Einschränkungen stattfinden. Diese wird über ein provisorisches Kabel versorgt. Die defekten Teile der Trafostation sollen in dieser Woche erneuert werden.