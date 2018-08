Durch die Weinberge wandern, herrliche Fernblicke genießen und sich zwischendurch einen guten Tropfen munden lassen. All das bot die vierte Weinwanderung in Rauenberg. Am Anfang war es noch etwas nass und windig, aber am Nachmittag wurde das Wetter immer schöner. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (GW) Meinte es der Wettergott am Samstag anfangs nicht so gut mit den Rauenberger Winzern, so entschädigte ab dem Nachmittag Sonnenschein und bestes Wanderwetter die Rauenberger Weinbruderschaft St. Michael. Rund 2500 Besucher machten die vierte Rauenberger Weinwanderung wieder zu einem Erfolg.

Auf einem fünf Kilometer langen Rundweg rund um den Rauenberger Hausberg Mannaberg konnten es sich die Freunde des edlen Rebensaftes an insgesamt zwölf Stationen gut gehen lassen. Neben den Weinen der Rauenberger Winzer gab es sozusagen noch gratis einen herrlichen Blick in die Rheinebene bis zu den Pfälzer Bergen hinüber.

Durch die Weinberge wandern, herrliche Fernblicke genießen und sich zwischendurch einen guten Tropfen munden lassen. Foto: Pfeifer

Am Start wurden die Wein- und Wanderlustigen von der Weinbruderschaft mit Glas und Brustbeutel versorgt, sodass das Tragen des Glases zwischen den einzelnen Stationen nicht schwerfiel. Am Fuße des Mannabergs gab es die ersten zwei Stationen. Bei der Edelbrennerei Hirsch gab es die erst kürzlich ausgezeichneten Edelbrände sowie fruchtige Rosé- und Weißweine zu verkosten, dazu kredenzte Markus Hirsch Wildschweinbratwürste.

Und die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die "Winzer von Baden" vertrat, konnte mit ihren Prädikatsweinen vom 2017er Jahrgang überzeugen. Außerdem gab es dort auch noch die Rauenberger Lamas von Rosi Wipfler, die bei Groß und Klein großen Anklang fanden. Weiter führte der Weg dann vorbei am historischen Weinberg hoch zur Michaelskapelle.

Dort schenkte die Weinbruderschaft St. Michael von jedem Teilnehmer einen Wein aus. Die Köstlichkeiten von den Rauenberger Rebhängen verführten den einen oder anderen, dort etwas länger zu verweilen.

Beim Weingut Fellini waren dann nach Angaben von Iris Fellhauer der Roséwein mit dem Namen Pink und der Sauvignon blanc am meisten nachgefragt. "Wegen des Regens ging es bei uns erst etwas später mit dem Betrieb los, dafür aber umso heftiger", erklärte Iris Fellhauer.

Am Anfang war es noch etwas nass und windig, aber am Nachmittag wurde das Wetter immer schöner. Foto: Pfeifer

Beste Stimmung herrschte auch beim Weingut Meisersick. Zu den bekannten Weinen aus der Straußwirtschaft gab es dort Liptauer und Saumagenbrötchen. "Wir hatten einen Superbesuch, Chardonnay und Grauburgunder waren bei uns der Renner", sagte Frank Meisersick.

Nicht weit weg, mitten in den Weinbergen, bot das Weingut Schiele dann in einer idyllisch gelegenen Weinbergshütte seine Spezialitäten an. Beim Weingut Menges gab es neben den bekannten Gewächsen noch Laras Kantinchen sowie einen Kuchen- und Kaffeeverkauf.

Für Sebastian Menges war die Weinwanderung wieder beste Werbung für den Rauenberger Wein. "Trotz des anfänglichen Regens kamen noch Hunderte. Dies zeigt die große Bekanntheit des Rauenberger Weines in der Region", so sein Fazit.

Und wer geglaubt hatte, bis dahin schon die ganze Landschaft gesehen zu haben, der wurde eines Besseren belehrt. An exponierter Lage hatte das Weinwerk Wipfler seinen Stand aufgebaut, direkt vor einem Auxerrois-Weinberg. Der atemberaubende Blick über Rauenberg und die Rheinebene veranlasste die Besucher zum Verweilen.

Bei einem Glas Auxerrois (Andreas Wipfler ist der einzige Winzer, der vom Auxerrois gleich zwei Qualitätsstufen ausbaut) ließ sich bestens die Nachmittagssonne genießen, die der Sportschützenverein Rauenberg mit Böllerschüssen begrüßte.

Richtung Käsberg versorgten dann die Weingüter Volker Barth und Nico Gmelin die Gäste, bevor die Weingüter Schäfer und Ihle den Abschluss bildeten. Für Helmut Schäfer war die Weinwanderung wieder die ideale "Veranstaltung, um seinen Gästen die Weine zu präsentieren", erklärte er.

Bevor der fünf Kilometer lange Rundweg dann zu Ende ging, versorgte noch das Weingut Ihle die Gäste bestens. "Wir bekamen viele Fragen nach dem aktuellen Herbst gestellt. Dies zeigt, dass sich die Menschen für unseren Weinbau interessieren", erklärte Andreas Ihle.

Durch die Weinberge wandern, herrliche Fernblicke genießen und sich zwischendurch einen guten Tropfen munden lassen. Foto: Pfeifer

Aber auch für die Besucher war es eine tolle Veranstaltung. Stellvertretend für alle lobte Teresa Bascale aus Rauenberg die Weinwanderung. "Wir waren zum zweiten Mal hier. Bisher kannten wir solche Veranstaltungen nur von der Pfalz. Aber hier ist es genauso schön, vor allem das Essensangebot und die Weine haben uns überzeugt", sagte sie.

Rauenbergs Stadtoberhaupt Peter Seithel war ebenfalls voll des Lobes für die Weinwanderung und ihre Organisatoren um Andreas Staar von der Weinbruderschaft St. Michael. "Eine ideale Veranstaltung, um Rauenberg, seine Weine und seine Winzer einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die vielen auswärtigen Besucher sprechen für die Veranstaltung, die sich nach kurzer Zeit schon etabliert hat", meinte der Bürgermeister.

Positiv fiel auch das Fazit des Vorsitzenden der Weinbruderschaft, Andreas Staar, aus. Die Weinwanderung habe sich witterungsbedingt nach einem zögerlichen Beginn noch sehr gut entwickelt. Einerseits sei die gute Organisation gelobt worden, andererseits auch das abwechslungsreiche Essensangebot. "Persönlich bin ich alle Stände abgelaufen und habe überall eine gute Stimmung vorgefunden", so Andreas Staar.