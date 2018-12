Rauenberg. (aot) In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Rauenberger Gemeinderat den Forstwirtschaftsplan 2019 mit Aufwendungen von 27.500 Euro und Erträgen von 30.000 Euro. Oberforstrat Philipp Schweigler und Revierförster Bernd Niederer berichteten über den Zustand des Waldes nach der großen Trockenheit im abgelaufenen Jahr. Durch die Verringerung der Niederschläge auf etwa die Hälfte seien deutliche Schäden bei den Nadelbäumen wie Fichten, Lärchen und Douglasien festzustellen, auch bei den Buchen. Die Eichen hätten sich dagegen sogar besser entwickelt als in den Vorjahren, was auf ihre tiefen Wurzeln zurückzuführen ist.

Große Schäden hätten auch die Borkenkäfer angerichtet, da sie sich bei der heißen Witterung überproportional schnell vermehrten. Da Bäume aber langlebige Pflanzen sind, zeigten sich die Auswirkungen eines solch extrem trockenen Sommers oft erst nach Jahren. Die Wurzeln könnten zwar eine gewisse Zeit mit der im Boden vorhandenen Feuchtigkeit überleben, würden aber absterben, wenn nichts nachkomme.

Um dem Klimawandel langfristig zu begegnen, erklärte Niederer auf die konkrete Nachfrage von Harald Schäffner (CDU), müsse man bei den Neupflanzungen mehr auf trockenresistente Bäume wie die Eiche setzen und darauf achten, dass für das weitere Wachstum genügend Raum bleibt und sich das Wurzelwerk ausbreiten kann.

Niederer nahm auch Stellung zu einem Gerichtsurteil, nach dem der Staats- und Gemeindewald nicht mehr gemeinsam verwaltet werden dürfen. Ab dem Jahr 2020 werden deshalb die Forstreviere neu organisiert. Kommunale und private Wälder dürfen weiterhin vom Landratsamt betreut und die Verwaltung müsse nicht, wie es einmal diskutiert worden war, von den Gemeinden ausgeschrieben werden. Vom Gericht werde aber eine Echtkostenabrechnung" verlangt, die wiederum durch einen "Gemeinwohlausgleich" teilweise kompensiert werde.

Die Stellungnahmen der Gemeinderäte zu dem Bericht waren recht unterschiedlich. Herrmann Brand (Freie Wähler) zeigte sich angesichts der geschilderten Probleme froh, dass Rauenberg nur wenig Wald besitze, und Christiane Hütt-Berger (SPD) äußerte sich erfreut über die intensive Pflege vor Ort. Franz Sieber (Freie Wähler) ist stolz, einen Wald zu haben, der der Erholung der Bürger und dem Naturschutz diene. Dass die ausgebrachten Nistkästen in diesem Jahr nur noch zwischen 40 und 50 Prozent belegt sind, sieht er als Zeichen, dass die Zahl der Singvögel alarmierend zurückgehe. Verärgert sei er über den Müll und Unrat, der im Wald abgeladen werde, selbst Schlauchboote und Bauschutt seien zu finden. Jedem einzelnen Bürger müsste es "eine Pflicht sein, ein Auge darauf zu haben", so Sieber.